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สปสช. เตรียมระงับให้บริการ 3 คลินิก พบทุจริตเบิกจ่าย บริการต่ำกว่ามาตรฐาน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 14:49 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 14:49 น.
สปสช. เตรียมระงับให้บริการ 3 คลินิก พบทุจริตเบิกจ่าย บริการต่ำกว่ามาตรฐาน

สปสช. เตรียมระงับให้บริการ 3 คลินิก พบทุจริตเบิกจ่าย บริการต่ำกว่ามาตรฐาน พร้อมย้ายสิทธิประชาชนไปยังหน่วยบริการใหม่

พันโท ทพ.ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สปสช. ได้ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือหทัยราษฎร์ 3 แห่ง หลังพบทั้งประเด็นความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายและปัญหาการจัดบริการที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่

  • สหคลินิกหทัยราษฎร์คลองสามวา
  • มีนบุรีพลัสคลินิกเวชกรรม
  • หทัยราษฎร์คลินิกเวชกรรม สาขาหนองจอก

จากการตรวจสอบการเรียกเก็บค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พบความผิดปกติในการเบิกจ่าย ให้บริการไม่เป็นไปตามที่กำหนด ประเด็นที่ตรวจพบ อาทิ การใช้ชื่อพยาบาลซึ่งไม่ได้ปฏิบัติงานจริง การไม่พบเอกสารหรือหลักฐานประกอบการให้บริการตามที่เรียกเก็บ การให้บริการนอกพื้นที่ และข้อมูลการเบิกชุดตรวจ HIV self-test ที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนที่จัดซื้อจริง

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นอกจากนี้ จากการลงพื้นที่ติดตามเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม และ 21 สิงหาคม 2569 รวมถึงข้อมูลร้องเรียนผ่านสายด่วน สปสช. 1330 พบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เช่น การจ่ายยาโรคเรื้อรังเพียง 3–7 วัน ทำให้ผู้ป่วยต้องเดินทางมารับยาบ่อยครั้ง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้มีสิทธิ ข้อมูลบุคลากรและตารางปฏิบัติงานไม่ชัดเจน

การจัดเก็บยาและวัคซีนบางส่วนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการ แม้ สปสช. จะได้ประชุมชี้แจง ออกหนังสือแจ้งเตือน และติดตามการปรับปรุงแล้ว แต่ยังพบว่าบางประเด็นไม่ได้รับการแก้ไขครบถ้วน โดยเฉพาะเรื่องการจ่ายยาแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปอาจกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยบริการได้

“การดำเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญคือ ป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาการจัดบริการ สปสช. จึงเตรียมระงับการให้บริการของคลินิกทั้ง 3 แห่ง พร้อมจัดประชาชนไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้สามารถรับบริการได้ต่อเนื่อง” พันโท ทพ.ธนศักดิ์กล่าว

สำหรับการจัดสรรประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง สปสช. ได้เตรียมแผนจัดหาหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ใกล้เคียงไว้รองรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ส่วนระบบรับส่งต่อยังคงเชื่อมกับโรงพยาบาลตามเครือข่ายของผู้มีสิทธิแต่ละราย

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ทั้งนี้ การระงับการให้บริการดังกล่าวเป็นมาตรการในระหว่างที่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง การพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการทางกฎหมายยังไม่แล้วเสร็จ โดย สปสช. ยังคงสถานะความเป็นหน่วยบริการและคู่สัญญาของทั้ง 3 แห่งไว้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 14:49 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 14:49 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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