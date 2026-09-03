สปสช. เตรียมระงับให้บริการ 3 คลินิก พบทุจริตเบิกจ่าย บริการต่ำกว่ามาตรฐาน
สปสช. เตรียมระงับให้บริการ 3 คลินิก พบทุจริตเบิกจ่าย บริการต่ำกว่ามาตรฐาน พร้อมย้ายสิทธิประชาชนไปยังหน่วยบริการใหม่
พันโท ทพ.ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สปสช. ได้ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือหทัยราษฎร์ 3 แห่ง หลังพบทั้งประเด็นความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายและปัญหาการจัดบริการที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่
- สหคลินิกหทัยราษฎร์คลองสามวา
- มีนบุรีพลัสคลินิกเวชกรรม
- หทัยราษฎร์คลินิกเวชกรรม สาขาหนองจอก
จากการตรวจสอบการเรียกเก็บค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พบความผิดปกติในการเบิกจ่าย ให้บริการไม่เป็นไปตามที่กำหนด ประเด็นที่ตรวจพบ อาทิ การใช้ชื่อพยาบาลซึ่งไม่ได้ปฏิบัติงานจริง การไม่พบเอกสารหรือหลักฐานประกอบการให้บริการตามที่เรียกเก็บ การให้บริการนอกพื้นที่ และข้อมูลการเบิกชุดตรวจ HIV self-test ที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนที่จัดซื้อจริง
นอกจากนี้ จากการลงพื้นที่ติดตามเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม และ 21 สิงหาคม 2569 รวมถึงข้อมูลร้องเรียนผ่านสายด่วน สปสช. 1330 พบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เช่น การจ่ายยาโรคเรื้อรังเพียง 3–7 วัน ทำให้ผู้ป่วยต้องเดินทางมารับยาบ่อยครั้ง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้มีสิทธิ ข้อมูลบุคลากรและตารางปฏิบัติงานไม่ชัดเจน
การจัดเก็บยาและวัคซีนบางส่วนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการ แม้ สปสช. จะได้ประชุมชี้แจง ออกหนังสือแจ้งเตือน และติดตามการปรับปรุงแล้ว แต่ยังพบว่าบางประเด็นไม่ได้รับการแก้ไขครบถ้วน โดยเฉพาะเรื่องการจ่ายยาแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปอาจกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยบริการได้
“การดำเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญคือ ป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาการจัดบริการ สปสช. จึงเตรียมระงับการให้บริการของคลินิกทั้ง 3 แห่ง พร้อมจัดประชาชนไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้สามารถรับบริการได้ต่อเนื่อง” พันโท ทพ.ธนศักดิ์กล่าว
สำหรับการจัดสรรประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง สปสช. ได้เตรียมแผนจัดหาหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ใกล้เคียงไว้รองรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ส่วนระบบรับส่งต่อยังคงเชื่อมกับโรงพยาบาลตามเครือข่ายของผู้มีสิทธิแต่ละราย
ทั้งนี้ การระงับการให้บริการดังกล่าวเป็นมาตรการในระหว่างที่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง การพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการทางกฎหมายยังไม่แล้วเสร็จ โดย สปสช. ยังคงสถานะความเป็นหน่วยบริการและคู่สัญญาของทั้ง 3 แห่งไว้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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