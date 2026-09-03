เขต ธาราเขต เผยสาเหตุเลิก เพลง ชนารดี ยืนยันไม่ได้โกรธเกลียด ไร้ปัญหามือที่ 3

เขต ธาราเขต เปิดใจเลิก เพลง ชนารดี ปิดฉากรัก 7 ปี เผยสาเหตุจากธุรกิจ ยืนยันไม่ได้เกลียดกัน ไร้ปัญหามือที่สาม ลดสถานะเหลือเพียงพาร์ตเนอร์ที่ดีต่อกัน
เปิดใจครั้งแรกหลังเลิกรานาน 4-5 เดือน สำหรับนักแสดงหนุ่ม เขต ธาราเขต ที่ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสถานะหัวใจหลังจบความสัมพันธ์กับอดีตแฟนสาว เพลง ชนารดี ยอมรับว่ามีความรู้สึกแอบเสียดายไม่น้อย เนื่องจากเป็นการเดินทางร่วมกันมานานถึง 7 ปี ซึ่งผ่านเรื่องราวร่วมกันมามากมาย ทั้งคู่ต่างพยายามกันอย่างเต็มที่ที่สุดแล้ว ยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องของมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง และที่ผ่านมามีแต่เรื่องราวและสิ่งดี ๆ เกิดขึ้น
การตัดสินใจลดความสัมพันธ์ในครั้งนี้ นักแสดงหนุ่มเผยว่าเป็นเพราะทั้งคู่ทำธุรกิจและทำหลายสิ่งร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเปิดร้านอาหารร่วมกัน ทำให้ต่างฝ่ายต่างต้องทำงานร่วมกันอย่างหนักจนเหนื่อย จนมีเรื่องกระทบกระทั่งหรือผิดใจกันในทางธุรกิจบ้างจนเกิดการทะเลาะและงอนกันสะสมทีละเล็กทีละน้อย
ประกอบกับความสนิทสนมจากการทำงานร่วมกันอย่างหนักจนทำให้บางครั้งหลงลืมไปว่าแท้จริงแล้วความรักคืออะไร
อีกทั้งยังขาดการพูดคุยเรื่องส่วนตัวและขาดการเติมความหวานให้แก่กัน สุดท้ายความสัมพันธ์จึงแปรเปลี่ยนและคงเหลือไว้เพียงคำว่า “พาร์ตเนอร์ธุรกิจ” เท่านั้น
ก่อนหน้านี้มีกลุ่มเพื่อนและรุ่นพี่ในวงการคอยเข้ามาให้กำลังใจและพยายามแนะนำให้ปรับจูนกัน ทั้งสองทดลองปรับแล้ว แต่ท้ายที่สุดก็จำเป็นต้องยอมรับความจริงและค่อย ๆ ถอยห่างออกมา
แม้ยอมรับว่าการกลับมาร่วมงานกันหลังจากเลิกราจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากสำหรับตนเอง แต่เนื่องจากหน้าที่รับผิดชอบในธุรกิจร้านอาหารที่ร่วมสร้างกันมาตั้งแต่วันแรกยังต้องดำเนินต่อ
ทั้งสองคนจึงตกลงกันอย่างชัดเจนว่าจะเป็นพาร์ตเนอร์ที่ดีต่อกัน มีการจัดแบ่งคิวในการเข้าร้าน เมื่อเจอกันก็ยังทักทายพูดคุยกันได้ปกติ เนื่องจากไม่ได้โกรธหรือเกลียดกัน เพียงแต่ถอยออกมาเพื่อรักษาสภาพจิตใจของกันและกันหลังจากที่ทำงานหนักร่วมกันมาทั้งคู่สำหรับคำถามที่ว่ามีโอกาสที่ความรักจะรีเทิร์นกลับมาอีกครั้งหรือไม่ เขต ธาราเขต เปิดใจว่า เวลานี้ยังไม่สามารถให้คำตอบได้จริง ๆ เนื่องจากต้องการมุ่งมั่นและโฟกัสไปที่การทำร้านให้ดีที่สุดเป็นอันดับแรก ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการวางแผนที่จะขยายสาขาต่อไปด้วย
ส่วนเรื่องชีวิตส่วนตัวและการเปิดใจรับคนใหม่ เจ้าตัวเผยในวัย 36-37 ปี ตอนนี้ตนไม่ได้เปิดและไม่ได้ปิดตัวเอง แม้ลึก ๆ ตนเองจะไม่ใช่อยากเป็นโสดในอายุขนาดนี้ก็ตาม
อย่างไรก็ดี ยืนยันว่าไม่เข็ดกับความรัก เพราะมองว่าความรักไม่มีคำว่าเข็ด มีแค่คำว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เท่านั้น หากถึงเวลาที่เหมาะสม คนที่ใช่ก็จะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมเอง
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