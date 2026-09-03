กำหนดสวดอภิธรรม ป้าแบ็คแพ็ค ร่วมส่งนักเดินทางวัยเกษียณท่องโลกกว้างครั้งสุดท้าย
ครอบครัวเปิดเผย กำหนดการสวดอภิธรรมและฌาปนกิจ ป้าแบ็คแพ็ค ร่วมส่งนักเดินทางวัยเกษียณท่องโลกกว้างครั้งสุดท้าย
จากกรณีการเสียชีวิตของ ป้าแบ็คแพ็ค อดีตราชการวัยเกษียณที่ตัดสินใจแบกเป้เที่ยวคนเดียว ได้จากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 ก.ย. 69 ที่ผ่านมา ท่ามกลางชาวเน็ตที่ติดตามคุณป้าเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวกันอย่างล้นหลาม ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดทางครอบครัวได้โพสต์แจ้งกำหนดการ สวดอภิธรรมและฌาปนกิจ ป้าแบ็คแพ็ค จัดขึ้น ณ วัดบึงทองหลาง ศาลา 2 โดยในเวลา 16.30 น. ของวันนี้ (3 ก.ย. 69) จะมีพิธีรดน้ำศพ
กำหนดการสวดอภิธรรมและฌาปนกิจ ป้าแบ็คแพ็ค
วันที่ 3 กันยายน 2569
- เวลา 16.30 น. รดน้ำศพ
- เวลา 18.00 น. สวดอภิธรรม
วันที่ 4 – 5 กันยายน 2569
- เวลา 18.00 น. สวดอภิธรรม
วันที่ 6 กันยายน 2569
- เวลา 16.00 น. เคลื่อนศพสู่เมรุ
- เวลา 17.00 น. พิธีฌาปนกิจ
ประวัติ ป้าแบ็คแพ็ค นักเดินทางวัยเกษียณ ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคน
สำหรับประวัติของ “ป้าแป๋ว” กาญจนา พันธุเตชะ ก่อนเกษียณอายุ เคยรับราชการอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนานถึง 39 ปี ด้วยนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับห้องสมุด ป้าแป๋วได้สะดุดตากับเรื่องราวการเดินทางแบบแบ็กแพ็ก จนตัดสินใจออกสำรวจโลกกว้างด้วยตัวเองเพียงลำพัง โดยทริปแรกในชีวิตคือการเดินทางไปประเทศเมียนมา ด้วยการนั่งรถทัวร์มุ่งหน้าสู่พื้นที่เหนือสุดของประเทศไทย ก่อนหารถต่อเดินทางเข้าประเทศเมียนมาด้วยตัวเอง
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อ้างอิงจาก : FB ป้าแบ็คแพ็ค
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