เตือนภัย! คนเคาะรถ ขอเงินกลางถนน ชาวเน็ตหลายคนแฉ โผล่ทำหลายที่
เตือนภัย! คนเดินมาเคาะรถ ขอเงิน-ติดรถกลางถนน ทำรถติดยาว ชาวเน็ตหลายคนแฉ โผล่ทำหลายที่ แม้แจ้งตำรวจไปแล้ว
เพจเฟซบุ๊ก เรารักด่านตรวจ โพสต์ภาพที่ถ่ายโดยผู้ใช้รายหนึ่ง เผยให้เห็นหญิงสาวรายหนึ่งยืนอยู่บริเวณริมถนน คอยเฝ้ามองและเรียกรถยนต์ที่กำลังสัญจรผ่านไปมา พร้อมระบุข้อความว่า
“เตือนภัยค่ะ เจอคนเคาะรถ อันตรายในการขับขี่ คนละสถานที่นะคะ เขาจะมาเดินเคาะกระจกตามรถ ในจุดที่จอดยาก จะเป็นจุดที่รถชะลอ ๆ เพื่อขอความช่วยเหลือ ภาพแรกเจอที่อุโมงค์ศรีนครินทร์ที่ขึ้นไปเจอทางรถไฟมุ่งหน้าบางกะปิ เจอเมื่อกุมภาพันธ์
ภาพสองเจอบนเกือกม้าหน้าเมกะ เพื่อลงบางนามาจากมอเตอร์เวย์ เจอวันนี้ ทำรถติดยาว แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว เหมือนว่าจะทำบ่อย ย้ายไปเรื่อย ๆ คิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกัน”
จากโพสต์ดังกล่าวได้มีผู้ใช้แสดงความคิดเห็น พร้อมเผยว่าเคยพบเจอเหตุการณ์ในลักษณะใกล้เคียงกันในหลายพื้นที่ เช่น “คนนี้ เมื่อสัปดาห์ก่อนก็เจอยืนเคาะกระจกที่สะพานตากสิน ท่ามกลางสายฝนครับ”
“วันนี้ช่วง 19.30-20.00 เจอ สะพานกลับรถเมกะบางนา (ก่อนถึงดีแคตลอน) เดินขวางอยู่เลนขวาสุด ทำรถติดมาก ยืนขวางหน้ารถทุกคัน ใส่กางเกงสีชมพู ตามรูปเลย”
“เจอเมื่อ 2 วันที่แล้วเที่ยงคืนแถวเกษตร-นวมินทร์ มาเคาะกระจกขอ 30-40 กลับบ้าน ดีนะไฟเขียวก่อน” , “เคยเจอแยกสาทร-นราธิวาส ไม่รู้ว่าคนเดียวกันไหมช่วงห้าทุ่มได้ บอกว่าไม่มีเงินค่ารถ แล้วจะไปแถว ๆ ศรีนครินทร์”
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