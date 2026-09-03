ข่าว

คอนเสิร์ตอัสนี-วสันต์ ติดตั้งที่นั่งใหม่ทั้งหมด ตรวจสอบเข้มงวด แนะช่องทางคืนเงิน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 15:39 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 15:39 น.
คอนเสิร์ต อัสนี-วสันต์ รื้อถอนและเปลี่ยนโครงสร้างที่นั่งใหม่

หนีกรุง คอนเน็ค แจงมาตรการความปลอดภัยคอนเสิร์ต อัสนี-วสันต์ หลังเกิดเหตุพื้นทรุดตัว ยืนยันความพร้อมติดตั้งโครงสร้างพื้นยกระดับใหม่

จากกรณี อิมแพ็ค อารีน่า ซึ่งเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ต FAREWELL CONCERT อัสนีและวสันต์ เกิดปัญหาโครงสร้างพื้นที่นั่งยกระดับบางส่วนเกิดการทรุดตัว ทำให้ต้องยกเลิกการแสดงในรอบวันที่ 2 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา

ล่าสุด บริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จํากัด ออกประกาศ ฉบับที่ 2 เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยและการเยียวยาผู้ชม FAREWELL CONCERT อัสนีและวสันต์ “อยากจะย้ำชัด ๆ ครั้งสุดท้าย…”

โฆษณา

ตามที่เกิดเหตุการณ์โครงสร้างพื้นที่นั่งยกระดับบางส่วนเกิดการทรุดตัวในการแสดงรอบวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2569 ณ อิมแพ็ค อารีน่า ทางบริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จํากัด จึงได้ตัดสินใจประกาศยุติการแสดงเพื่อความปลอดภัยของผู้ชมคอนเสิร์ต บริษัทฯ ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยและแนวทางดูแลผู้ชมที่ได้รับผลกระทบ ดังต่อไปนี้

1. มาตรการด้านความปลอดภัย

ภายหลังเกิดเหตุ บริษัทฯ ได้ดําเนินการรื้อถอนโครงสร้างพื้นยกระดับเดิม และติดตั้งโครงสร้างพื้นยกระดับใหม่ทั้งหมด ที่มิใช่เฉพาะบริเวณที่เกิดเหตุ ภายใต้การดูแลตรวจสอบของวิศวกรจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลเมืองปากเกร็ด อิมแพ็ค อารีน่า LIVE NATION โดยทุกฝ่ายได้ร่วมประชุมและตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่อย่างละเอียดตามหลักวิศวกรรม ด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และยืนยันว่าพื้นที่จัดการแสดงมีความพร้อมสําหรับการแสดงในรอบต่อ ๆ ไป วันที่ 3 5 6 และ 8 กันยายน พ.ศ.2569 ตามกําหนดเวลาเดิม คือ 19.00 น.

2. มาตรการดูแลผู้ชมรอบวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2569

ผู้ชมที่ถือบัตรรอบวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2569 สามารถนําบัตรใบเดิมมาใช้เข้าชมการแสดงรอบสุดท้ายในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2569 ได้ เริ่มการแสดงในเวลาเดิม คือ 19.00 น. เป็นต้นไป

สําหรับผู้ชมที่ไม่สามารถเข้าชมการแสดงในรอบ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2569 สามารถยื่นคําขอคืนเงินค่าบัตร ผ่าน บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จํากัด ทั้ง 11 สาขา ได้ภายในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2569 และบัตรที่ได้รับคืนมา ทาง บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จํากัด จะนําบัตรที่ได้รับคืนออกมาจําหน่ายในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2569 ให้ผู้ที่ต้องการชมคอนเสิร์ตในรอบสุดท้าย

โฆษณา

บริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จํากัด ยินดีรับผิดชอบต่อเหตุการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมขออภัยผู้ชมทุกท่าน อย่างสูงสําหรับความไม่สะดวกที่ได้รับ และหลังการยกระดับมาตรการความปลอดภัย เราเชื่อว่าคอนเสิร์ตในทุกรอบที่ท่านจะได้ชม จะสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงของพี่ป้อม-พี่โต๊ะ ได้อย่างประทับใจสมการรอคอย

บริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จํากัด

3 กันยายน พ.ศ. 2569

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารประกอบการคืนเงินได้ที่จุดจําหน่ายบัตร Thaiticketmajor 11 สาขา

โฆษณา
คอนเสิร์ตอัสนีและวสันต์ ชี้แจงฉบับสอง
ภาพจาก : Neekrung

คอนเสิร์ตอัสนีและวสันต์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
เว็บ “ไม่รอดแล้ว” แฉโกงสอบท้องถิ่น เข้าไม่ได้พร้อมบัญชี Godd Dam ยังไม่รู้สาเหตุ ข่าว

เว็บแฉข้าราชการโกง “ไม่รอดแล้วเก่งทิพย์68” เข้าไม่ได้ บัญชี Godd Dam หาย ชาวเน็ตห่วงหลังเคยถูกข่มขู่

4 นาที ที่แล้ว
อธิบายชัด! หมอเฉลยแล้ว โกนผมไฟ ทำให้ผมเด็กดกดำ เลี้ยงง่ายขึ้นจริงหรือไม่? สุขภาพและการแพทย์

อธิบายชัด! หมอเฉลยแล้ว โกนผมไฟ ทำให้ผมเด็กดกดำ เลี้ยงง่ายขึ้นจริงหรือไม่?

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ลูกค้าปากแจ๋ว ทักแชตแช่ง ช่างแต่งหน้าชื่อดัง หลังปฏิเสธรับงาน ‘แต่งหน้าศพ’

31 นาที ที่แล้ว
โรงพยาบาลขุนยวม แถลงการณ์ปมแม่เสียชีวิตพร้อมลูกขณะทำคลอด ข่าว

โรงพยาบาลขุนยวม แจงปมแม่เสียชีวิตพร้อมลูก ขณะทำคลอด เร่งสอบสาเหตุ

36 นาที ที่แล้ว
คอนเสิร์ต อัสนี-วสันต์ รื้อถอนและเปลี่ยนโครงสร้างที่นั่งใหม่ ข่าว

คอนเสิร์ตอัสนี-วสันต์ ติดตั้งที่นั่งใหม่ทั้งหมด ตรวจสอบเข้มงวด แนะช่องทางคืนเงิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไชยชนก” ป้องโครงการ TH-AI โดนวิจารณ์การทำงาน ชี้ผู้ใช้อาจใช้โมเดลผิดประเภท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำหนดสวดอภิธรรม ป้าแบ็คแพ็ค ร่วมส่งนักเดินทางวัยเกษียณท่องโลกกว้างครั้งสุดท้าย ข่าว

กำหนดสวดอภิธรรม ป้าแบ็คแพ็ค ร่วมส่งนักเดินทางวัยเกษียณท่องโลกกว้างครั้งสุดท้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขต ธาราเขต เผยสาเหตุเลิก เพลง ชนารดี ตอบโอกาสรีเทิร์น ข่าวดารา

เขต ธาราเขต เผยสาเหตุเลิก เพลง ชนารดี ยืนยันไม่ได้โกรธเกลียด ไร้ปัญหามือที่ 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สปสช. เตรียมระงับให้บริการ 3 คลินิก พบทุจริตเบิกจ่าย บริการต่ำกว่ามาตรฐาน ข่าว

สปสช. เตรียมระงับให้บริการ 3 คลินิก พบทุจริตเบิกจ่าย บริการต่ำกว่ามาตรฐาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อย่าเหมารวม Data Center ทุกแห่ง วิโรจน์ชี้ปัญหาจริงคือ “ศูนย์ขนาดใหญ่” จี้คุมผังเมือง-EIA

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! คนเคาะรถ ขอเงินกลางถนน ชาวเน็ตหลายคนเผย เห็นโผล่หลายที่ ข่าว

เตือนภัย! คนเคาะรถ ขอเงินกลางถนน ชาวเน็ตหลายคนแฉ โผล่ทำหลายที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อำนาจ รื่นเริง” ก่อเหตุซ้ำ เมาขับจักรยานพุ่งเข้าป่า ได้รับบาดเจ็บ เตรียมส่งกลับ “จอนนี่มือปราบ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไทยเสี่ยงรับต่อ? วิกฤตควันพิษอินโดฯ ลามอาเซียน มาเลย์-ฟิลิปปินส์โดนแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ณวัฒน์ ปลด อินเดีย หลุดเจ้าภาพประกวด MGI 2026 เตรียมหาสถานที่จัดงานในไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายไข่มุก อัปเดตคดี ต้า เฟ็ดเฟ่ และ ยัต ชัยโสโร ข่าว

ทนายไข่มุก พูดแล้ว คดีต้า-ยัต จบยังไง ลุ้นข่าวดี คุยทนายอาร์ม รอพิจารณาแบ่งเงิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บุรีรัมย์ ยืนยันไม่ใช่เหตุแผ่นดินไหว หลังประชาชนสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดแบดมินตันวันนี้ 3 ก.ย. 69 ทีมชาติไทย พบ จีน เช็กดูช่องไหน กี่โมง ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดแบดมินตัน ไทย พบ จีน 3 ก.ย. 69 วิว กุลวุฒิ ดวล ลู่ กวางซู กี่โมง ช่องไหน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ เปิดตัวเหรียญ 1 ดอลลาร์ รูปหน้าทรัมป์ ฉลองครบ 250 ปีก่อตั้งประเทศ ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ เปิดตัวเหรียญ 1 ดอลลาร์ รูปหน้าทรัมป์ ฉลองครบ 250 ปีก่อตั้งประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบิร์ด เทคนิค แฟนแตงโม นิดา โพสต์ล่าสุด หลังคดีแฟนสาวกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง บันเทิง

เบิร์ด เทคนิค โพสต์ล่าสุด หลังคดีแตงโมกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก สายการบินเดลตาขอวนกลับ ลงจอดฉุกเฉิน นักบินหมดสติหลังเทคออฟ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ต้อนรับทีมนักตบสาว พร้อมมอบเงินรางวัล หลังคว้าตั๋วลุยโอลิมปิก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อะตอม แฉอดีต เพื่อนรักแตงโม แอบแซ่บสามีของนักร้องดังยุค 90 จนท้องไม่มีพ่อ! บันเทิง

อะตอม แฉอดีต เพื่อนรักแตงโม แอบแซ่บสามีของนักร้องดังยุค 90 จนท้องไม่มีพ่อ!

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ใจยักษ์ หิ้วถุงดำยัดทารกทิ้งถังขยะ ชาวบ้านได้ยิน เจอสายสะดือพันคอ ช่วยได้ทัน ข่าว

แม่ใจยักษ์ หิ้วถุงดำยัดทารกทิ้งถังขยะ ชาวบ้านผงะ เจอสายสะดือพันคอ ช่วยได้ทัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประธาน กมธ. ยืนยันไม่ใช่การกลั่นแกล้ง หลังเรียก “พริษฐ์” มาตรวจสอบคดีฮั้ว สว. เอกสารหลุด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนแผ่นดินไหววันที่ 3 ก.ย. 69 ข่าว

แผ่นดินไหว 3 ก.ย. 69 ทั่วโลกสั่น 6.1 ย้อนพบแม่สอด จ.ตาก ไหว 2.3

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 15:39 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 15:39 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อธิบายชัด! หมอเฉลยแล้ว โกนผมไฟ ทำให้ผมเด็กดกดำ เลี้ยงง่ายขึ้นจริงหรือไม่?

อธิบายชัด! หมอเฉลยแล้ว โกนผมไฟ ทำให้ผมเด็กดกดำ เลี้ยงง่ายขึ้นจริงหรือไม่?

เผยแพร่: 3 กันยายน 2569

“ไชยชนก” ป้องโครงการ TH-AI โดนวิจารณ์การทำงาน ชี้ผู้ใช้อาจใช้โมเดลผิดประเภท

เผยแพร่: 3 กันยายน 2569
เขต ธาราเขต เผยสาเหตุเลิก เพลง ชนารดี ตอบโอกาสรีเทิร์น

เขต ธาราเขต เผยสาเหตุเลิก เพลง ชนารดี ยืนยันไม่ได้โกรธเกลียด ไร้ปัญหามือที่ 3

เผยแพร่: 3 กันยายน 2569
สปสช. เตรียมระงับให้บริการ 3 คลินิก พบทุจริตเบิกจ่าย บริการต่ำกว่ามาตรฐาน

สปสช. เตรียมระงับให้บริการ 3 คลินิก พบทุจริตเบิกจ่าย บริการต่ำกว่ามาตรฐาน

เผยแพร่: 3 กันยายน 2569
Back to top button