คอนเสิร์ตอัสนี-วสันต์ ติดตั้งที่นั่งใหม่ทั้งหมด ตรวจสอบเข้มงวด แนะช่องทางคืนเงิน
หนีกรุง คอนเน็ค แจงมาตรการความปลอดภัยคอนเสิร์ต อัสนี-วสันต์ หลังเกิดเหตุพื้นทรุดตัว ยืนยันความพร้อมติดตั้งโครงสร้างพื้นยกระดับใหม่
จากกรณี อิมแพ็ค อารีน่า ซึ่งเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ต FAREWELL CONCERT อัสนีและวสันต์ เกิดปัญหาโครงสร้างพื้นที่นั่งยกระดับบางส่วนเกิดการทรุดตัว ทำให้ต้องยกเลิกการแสดงในรอบวันที่ 2 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา
ล่าสุด บริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จํากัด ออกประกาศ ฉบับที่ 2 เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยและการเยียวยาผู้ชม FAREWELL CONCERT อัสนีและวสันต์ “อยากจะย้ำชัด ๆ ครั้งสุดท้าย…”
ตามที่เกิดเหตุการณ์โครงสร้างพื้นที่นั่งยกระดับบางส่วนเกิดการทรุดตัวในการแสดงรอบวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2569 ณ อิมแพ็ค อารีน่า ทางบริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จํากัด จึงได้ตัดสินใจประกาศยุติการแสดงเพื่อความปลอดภัยของผู้ชมคอนเสิร์ต บริษัทฯ ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยและแนวทางดูแลผู้ชมที่ได้รับผลกระทบ ดังต่อไปนี้
1. มาตรการด้านความปลอดภัย
ภายหลังเกิดเหตุ บริษัทฯ ได้ดําเนินการรื้อถอนโครงสร้างพื้นยกระดับเดิม และติดตั้งโครงสร้างพื้นยกระดับใหม่ทั้งหมด ที่มิใช่เฉพาะบริเวณที่เกิดเหตุ ภายใต้การดูแลตรวจสอบของวิศวกรจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลเมืองปากเกร็ด อิมแพ็ค อารีน่า LIVE NATION โดยทุกฝ่ายได้ร่วมประชุมและตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่อย่างละเอียดตามหลักวิศวกรรม ด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และยืนยันว่าพื้นที่จัดการแสดงมีความพร้อมสําหรับการแสดงในรอบต่อ ๆ ไป วันที่ 3 5 6 และ 8 กันยายน พ.ศ.2569 ตามกําหนดเวลาเดิม คือ 19.00 น.
2. มาตรการดูแลผู้ชมรอบวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2569
ผู้ชมที่ถือบัตรรอบวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2569 สามารถนําบัตรใบเดิมมาใช้เข้าชมการแสดงรอบสุดท้ายในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2569 ได้ เริ่มการแสดงในเวลาเดิม คือ 19.00 น. เป็นต้นไป
สําหรับผู้ชมที่ไม่สามารถเข้าชมการแสดงในรอบ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2569 สามารถยื่นคําขอคืนเงินค่าบัตร ผ่าน บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จํากัด ทั้ง 11 สาขา ได้ภายในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2569 และบัตรที่ได้รับคืนมา ทาง บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จํากัด จะนําบัตรที่ได้รับคืนออกมาจําหน่ายในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2569 ให้ผู้ที่ต้องการชมคอนเสิร์ตในรอบสุดท้าย
บริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จํากัด ยินดีรับผิดชอบต่อเหตุการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมขออภัยผู้ชมทุกท่าน อย่างสูงสําหรับความไม่สะดวกที่ได้รับ และหลังการยกระดับมาตรการความปลอดภัย เราเชื่อว่าคอนเสิร์ตในทุกรอบที่ท่านจะได้ชม จะสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงของพี่ป้อม-พี่โต๊ะ ได้อย่างประทับใจสมการรอคอย
บริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จํากัด
3 กันยายน พ.ศ. 2569
ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารประกอบการคืนเงินได้ที่จุดจําหน่ายบัตร Thaiticketmajor 11 สาขา
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