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“อำนาจ รื่นเริง” ก่อเหตุซ้ำ เมาขับจักรยานพุ่งเข้าป่า ได้รับบาดเจ็บ เตรียมส่งกลับ “จอนนี่มือปราบ”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 14:27 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 14:27 น.

อำนาจ รื่นเริง ก่อเหตุซ้ำหลังเพิ่งอาละวาดหน้าวาด เมาขับจักรยานพุ่งเข้าป่า ได้รับบาดเจ็บ เตรียมส่งกลับให้ “จอนนี่มือปราบ” ดูแล

พลเมืองดีได้เข้าช่วยเหลือ หลังพบนายอำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย และอดีตแชมป์โลกสหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) รุ่นฟลายเวท มีอาการมึนเมาสุรา ขี่รถจักรยานยนต์พุ่งเข้าป่า นอนได้รับบาดเจ็บ บริเวณเลียบทางรถไฟตำบลบางพระ อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี

จากการสอบถาม นายสิทธิชัย หรือ อาร์ม อายุ 36 ปี เปิดเผยว่าตนเองขับมาเส้นทางดังกล่าวพบตัวนายอำนาจขี่รถพุ่งเข้าป่า จึงเดินทางเข้าไปช่วยเหลือและโชคดีมีพลเมืองดีอีกคนเข้ามาช่วยพยายามเกลี้ยกล่อมไม่ให้ขี่รถจักรยานยนต์ต่อ เนื่องจากมีอาการเมาสุรา ซึ่งช่วงเช้าตนเองก็เห็นนายอำนาจขับรถมายังปกติ แต่ช่วงบ่ายนี้มีอาการมึนเมา ตนเองเป็นห่วงกลัวเกิดอุบัติเหตุ

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ตนเองได้คุยกับจอนนี่มือปราบให้ทราบเรื่องแล้วเกี่ยวกับทางด้านนายอำนาจ ทางจอนนี่ก็ยินดีต้อนรับเสมอ และมีการพูดคุยแล้ว ซึ่งวันนี้ตนเองอาสาจะนำตัวนายอำนาจไปส่งให้กับจอนนี่ ถ้าปล่อยไว้ก็คงไม่พ้นสภาพเช่นเดิม ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ตนเองจะนำตัวอำนาจไปส่งที่จังหวัดอุบลราชธานีทันที ถ้าปล่อยไว้นานอาจจะเกิดเรื่องขึ้นอีก

ทั้งนี้เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา (2 ก.ย. 69) นายอำนาจ ก่อเหตุเมาอาละวาดข้างปาสิ่งของ ที่บริเวณงานวัดไร่กล้วย ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ก่อนหน้านี้ “จอนนี่มือปราบ” ได้เผยแพร่เรื่องราวการดูแลอำนาจ โดยระบุว่าเจ้าตัวมีสติและสภาพจิตใจดีขึ้น ก่อนขอกลับไปหาแม่และเริ่มต้นชีวิตใหม่

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 14:27 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 14:27 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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