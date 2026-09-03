“อำนาจ รื่นเริง” ก่อเหตุซ้ำ เมาขับจักรยานพุ่งเข้าป่า ได้รับบาดเจ็บ เตรียมส่งกลับ “จอนนี่มือปราบ”
อำนาจ รื่นเริง ก่อเหตุซ้ำหลังเพิ่งอาละวาดหน้าวาด เมาขับจักรยานพุ่งเข้าป่า ได้รับบาดเจ็บ เตรียมส่งกลับให้ “จอนนี่มือปราบ” ดูแล
พลเมืองดีได้เข้าช่วยเหลือ หลังพบนายอำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย และอดีตแชมป์โลกสหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) รุ่นฟลายเวท มีอาการมึนเมาสุรา ขี่รถจักรยานยนต์พุ่งเข้าป่า นอนได้รับบาดเจ็บ บริเวณเลียบทางรถไฟตำบลบางพระ อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี
จากการสอบถาม นายสิทธิชัย หรือ อาร์ม อายุ 36 ปี เปิดเผยว่าตนเองขับมาเส้นทางดังกล่าวพบตัวนายอำนาจขี่รถพุ่งเข้าป่า จึงเดินทางเข้าไปช่วยเหลือและโชคดีมีพลเมืองดีอีกคนเข้ามาช่วยพยายามเกลี้ยกล่อมไม่ให้ขี่รถจักรยานยนต์ต่อ เนื่องจากมีอาการเมาสุรา ซึ่งช่วงเช้าตนเองก็เห็นนายอำนาจขับรถมายังปกติ แต่ช่วงบ่ายนี้มีอาการมึนเมา ตนเองเป็นห่วงกลัวเกิดอุบัติเหตุ
ตนเองได้คุยกับจอนนี่มือปราบให้ทราบเรื่องแล้วเกี่ยวกับทางด้านนายอำนาจ ทางจอนนี่ก็ยินดีต้อนรับเสมอ และมีการพูดคุยแล้ว ซึ่งวันนี้ตนเองอาสาจะนำตัวนายอำนาจไปส่งให้กับจอนนี่ ถ้าปล่อยไว้ก็คงไม่พ้นสภาพเช่นเดิม ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ตนเองจะนำตัวอำนาจไปส่งที่จังหวัดอุบลราชธานีทันที ถ้าปล่อยไว้นานอาจจะเกิดเรื่องขึ้นอีก
ทั้งนี้เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา (2 ก.ย. 69) นายอำนาจ ก่อเหตุเมาอาละวาดข้างปาสิ่งของ ที่บริเวณงานวัดไร่กล้วย ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ก่อนหน้านี้ “จอนนี่มือปราบ” ได้เผยแพร่เรื่องราวการดูแลอำนาจ โดยระบุว่าเจ้าตัวมีสติและสภาพจิตใจดีขึ้น ก่อนขอกลับไปหาแม่และเริ่มต้นชีวิตใหม่
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