บุรีรัมย์ ยืนยันไม่ใช่เหตุแผ่นดินไหว หลังประชาชนสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือน
บุรีรัมย์ ยืนยันไม่ใช่เหตุแผ่นดินไหว หลังประชาชนสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือน ชี้บุรีรัมย์ไม่มีรอยเลื่อน มองความเป็นไปได้หลายอย่าง
จากกรณี อาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์ สูง 5 ชั้น รับรู้การสั่นสะเทือนได้ชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่นับกว่า 100 คนต้องรีบอพยพออกมา สร้างความกังวลว่าเป็นเหตุแผ่นดินไหวหรือไม่นั้น
ล่าสุด กรมอุตุวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ ออกมาชี้แจงว่า จากการตรวจวัดแผ่นดินไหว ไม่พบการเกิดแผ่นดินไหวที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ดังกล่าว แต่จะต้องเฝ้าระวังและยังคงติดตาม ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
กรมอุตุ ยืนยันว่าทางหน่วยงานมีเครื่องมือตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน ถ้ามีพื้นดินสั่นไหว จะส่งข้อมูลไปที่กองเฝ้าระวังแผ่นไหวทันที ซึ่งวันและเวลาดังกล่าว เครื่องมือไม่ได้รับข้อมูลแต่อย่างใด
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีความเป็นไปได้หลายทาง เช่นดินเลน หรือ โพรงน้ำใต้ดิน เคลื่อนตัว หรืออาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ แต่ยืนยันว่า เหตุการณ์นี้ไม่ใช่แผ่นดินไหวแน่นอน เพราะ บุรีรัมย์ ไม่มีรอยเลื่อน
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