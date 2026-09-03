บันเทิง

เบิร์ด เทคนิค โพสต์ล่าสุด หลังคดีแตงโมกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 13:26 น.
เบิร์ด เทคนิค แฟนแตงโม นิดา โพสต์ล่าสุด หลังคดีแฟนสาวกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง

เปิดโพสต์ล่าสุด เบิร์ด เทคนิค เคลื่อนไหวแล้ว หลังคดีแตงโม นิดา แฟนสาวผู้ล่วงลับ กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง ลั่น “ขอบคุณทุกคนทุกหน่วยงาน”

ภายหลังจากนางเอกสาว ขวัญ อุษามณี ออกมาแสดงตัวเป็นพยานให้กับคุณแม่แตงโม เข้าแจ้งความเอาผิด กระติก ข้อหาอ้างและนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวน ที่ สภ.เมืองนนทบุรี จนทำให้คดีแตงโมกลับมาเป็นที่พูดถึงและได้รับความสนใจอีกครั้ง ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุดทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ได้ลองเข้าไปเช็กความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมของ เบิร์ด เทคนิค แฟนหนุ่มของนางเอกสาวผู้ล่วงลับ แตงโม นิดา ก็ได้พบกับโพสต์ล่าสุดของเขาในสตอรี่ไอจีส่วนตัว stonerbkk พูดถึงคดีของแฟนสาวที่กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง ระบุว่า “ขอให้มันถึงยอดพีระมิด ขอบคุณทุก ๆ คน ทุก ๆ หน่วยงาน (ที่ห่วงดีจริง ๆ) ขอบคุณมาก ๆ คับ”

โฆษณา

เบิร์ด เทคนิค แฟนแตงโม นิดา โพสต์ล่าสุด หลังคดีแฟนสาวกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง-1

เบิร์ด เทคนิค โพสต์รูป แตงโม นิดา-2

เบิร์ด เทคนิค แฟนแตงโม
ภาพ Instagram @stonerbkk

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : IG stonerbkk

โฆษณา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
เตือนภัย! คนเคาะรถ ขอเงินกลางถนน ชาวเน็ตหลายคนเผย เห็นโผล่หลายที่ ข่าว

เตือนภัย! คนเคาะรถ ขอเงินกลางถนน ชาวเน็ตหลายคนแฉ โผล่ทำหลายที่

47 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

“อำนาจ รื่นเริง” ก่อเหตุซ้ำ เมาขับจักรยานพุ่งเข้าป่า ได้รับบาดเจ็บ เตรียมส่งกลับ “จอนนี่มือปราบ”

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ไทยเสี่ยงรับต่อ? วิกฤตควันพิษอินโดฯ ลามอาเซียน มาเลย์-ฟิลิปปินส์โดนแล้ว

15 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ณวัฒน์ ปลด อินเดีย หลุดเจ้าภาพประกวด MGI 2026 เตรียมหาสถานที่จัดงานในไทย

19 นาที ที่แล้ว
ทนายไข่มุก อัปเดตคดี ต้า เฟ็ดเฟ่ และ ยัต ชัยโสโร ข่าว

ทนายไข่มุก พูดแล้ว คดีต้า-ยัต จบยังไง ลุ้นข่าวดี คุยทนายอาร์ม รอพิจารณาแบ่งเงิน

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

บุรีรัมย์ ยืนยันไม่ใช่เหตุแผ่นดินไหว หลังประชาชนสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

54 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดแบดมินตันวันนี้ 3 ก.ย. 69 ทีมชาติไทย พบ จีน เช็กดูช่องไหน กี่โมง ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดแบดมินตัน ไทย พบ จีน 3 ก.ย. 69 วิว กุลวุฒิ ดวล ลู่ กวางซู กี่โมง ช่องไหน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ เปิดตัวเหรียญ 1 ดอลลาร์ รูปหน้าทรัมป์ ฉลองครบ 250 ปีก่อตั้งประเทศ ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ เปิดตัวเหรียญ 1 ดอลลาร์ รูปหน้าทรัมป์ ฉลองครบ 250 ปีก่อตั้งประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบิร์ด เทคนิค แฟนแตงโม นิดา โพสต์ล่าสุด หลังคดีแฟนสาวกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง บันเทิง

เบิร์ด เทคนิค โพสต์ล่าสุด หลังคดีแตงโมกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก สายการบินเดลตาขอวนกลับ ลงจอดฉุกเฉิน นักบินหมดสติหลังเทคออฟ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ต้อนรับทีมนักตบสาว พร้อมมอบเงินรางวัล หลังคว้าตั๋วลุยโอลิมปิก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อะตอม แฉอดีต เพื่อนรักแตงโม แอบแซ่บสามีของนักร้องดังยุค 90 จนท้องไม่มีพ่อ! บันเทิง

อะตอม แฉอดีต เพื่อนรักแตงโม แอบแซ่บสามีของนักร้องดังยุค 90 จนท้องไม่มีพ่อ!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ใจยักษ์ หิ้วถุงดำยัดทารกทิ้งถังขยะ ชาวบ้านได้ยิน เจอสายสะดือพันคอ ช่วยได้ทัน ข่าว

แม่ใจยักษ์ หิ้วถุงดำยัดทารกทิ้งถังขยะ ชาวบ้านผงะ เจอสายสะดือพันคอ ช่วยได้ทัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประธาน กมธ. ยืนยันไม่ใช่การกลั่นแกล้ง หลังเรียก “พริษฐ์” มาตรวจสอบคดีฮั้ว สว. เอกสารหลุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนแผ่นดินไหววันที่ 3 ก.ย. 69 ข่าว

แผ่นดินไหว 3 ก.ย. 69 ทั่วโลกสั่น 6.1 ย้อนพบแม่สอด จ.ตาก ไหว 2.3

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แซน” ฝากถึงชาวเน็ต ฟังอะไรมาวิเคราะห์ด้วย เชื่อคนง่ายระวังเป็นเหยื่อคอลเซ็นเตอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Carla Jeffery นักแสดง Disney เสียชีวิตวัย 33 ต้นสังกัดยังไม่เผยสาเหตุ บันเทิง

อาลัย คาร์ลา เจฟเฟอรี นักแสดง Disney เสียชีวิตวัย 33 ต้นสังกัดยังไม่เผยสาเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจตั้ง 4 ข้อหา เด็ก ม.3 กราดยิงวชิรปราการวิทยาคม พ่อเผยลูกเป็นซึมเศร้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขาฯ แพทยสภา เตือนสติ หมอต้องปฏิบัติอย่างสุภาพ ไม่เหยียดสิทธิคนไข้ ข่าว

เลขาฯ แพทยสภา เตือนสติ หมอต้องปฏิบัติอย่างสุภาพ ไม่เหยียดสิทธิคนไข้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย นักแสดงอาวุโส เสียชีวิต หลังเผชิญหลายโรครุมเร้า สิริอายุ 94 ปี บันเทิง

อาลัย นักแสดงอาวุโส เสียชีวิต หลังเผชิญหลายโรครุมเร้า สิริอายุ 94 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2 อดีตพนักงาน สำนักงานการบินพลเรือน ข่าว

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ 2 อดีตพนักงาน สำนักงานการบินพลเรือน ผิดวินัยร้ายแรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยสาเหตุการเสียชีวิต “ทิม เคอร์รี” นักพากย์-นักแสดงคนดัง หลังเสียชีวิตในวัย 80 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สละโสด! จีเยอึน-วาตะ ประกาศลั่นระฆังวิวาห์ 12 ธ.ค. นี้ ตรงวันเกิดว่าที่สามี บันเทิง

สละโสด! จีเยอึน-วาตะ ประกาศลั่นระฆังวิวาห์ 12 ธ.ค. นี้ ตรงวันเกิดว่าที่สามี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาย ณภัทร โต้ดราม่าเมิน ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก บันเทิง

นาย ณภัทร ซัดโคตรไร้สาระ ดราม่าเมิน ‘ใบเฟิร์น’ อย่าเชื่อเฟกนิวส์ปั่นยอดวิว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รักหึงโหด! อดีตอาสากู้ภัย ขับกระบะไล่ชน อดีตแฟนสาวกับแฟนใหม่ ดับสยองคาที่ ข่าว

รักหึงโหด! อดีตอาสากู้ภัย ขับกระบะไล่ชน อดีตแฟนสาวกับแฟนใหม่ ดับสยองคาที่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 13:26 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เตือนภัย! คนเคาะรถ ขอเงินกลางถนน ชาวเน็ตหลายคนเผย เห็นโผล่หลายที่

เตือนภัย! คนเคาะรถ ขอเงินกลางถนน ชาวเน็ตหลายคนแฉ โผล่ทำหลายที่

เผยแพร่: 3 กันยายน 2569

“อำนาจ รื่นเริง” ก่อเหตุซ้ำ เมาขับจักรยานพุ่งเข้าป่า ได้รับบาดเจ็บ เตรียมส่งกลับ “จอนนี่มือปราบ”

เผยแพร่: 3 กันยายน 2569

ไทยเสี่ยงรับต่อ? วิกฤตควันพิษอินโดฯ ลามอาเซียน มาเลย์-ฟิลิปปินส์โดนแล้ว

เผยแพร่: 3 กันยายน 2569
ทนายไข่มุก อัปเดตคดี ต้า เฟ็ดเฟ่ และ ยัต ชัยโสโร

ทนายไข่มุก พูดแล้ว คดีต้า-ยัต จบยังไง ลุ้นข่าวดี คุยทนายอาร์ม รอพิจารณาแบ่งเงิน

เผยแพร่: 3 กันยายน 2569
Back to top button