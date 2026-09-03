เบิร์ด เทคนิค โพสต์ล่าสุด หลังคดีแตงโมกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง
เปิดโพสต์ล่าสุด เบิร์ด เทคนิค เคลื่อนไหวแล้ว หลังคดีแตงโม นิดา แฟนสาวผู้ล่วงลับ กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง ลั่น “ขอบคุณทุกคนทุกหน่วยงาน”
ภายหลังจากนางเอกสาว ขวัญ อุษามณี ออกมาแสดงตัวเป็นพยานให้กับคุณแม่แตงโม เข้าแจ้งความเอาผิด กระติก ข้อหาอ้างและนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวน ที่ สภ.เมืองนนทบุรี จนทำให้คดีแตงโมกลับมาเป็นที่พูดถึงและได้รับความสนใจอีกครั้ง ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ได้ลองเข้าไปเช็กความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมของ เบิร์ด เทคนิค แฟนหนุ่มของนางเอกสาวผู้ล่วงลับ แตงโม นิดา ก็ได้พบกับโพสต์ล่าสุดของเขาในสตอรี่ไอจีส่วนตัว stonerbkk พูดถึงคดีของแฟนสาวที่กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง ระบุว่า “ขอให้มันถึงยอดพีระมิด ขอบคุณทุก ๆ คน ทุก ๆ หน่วยงาน (ที่ห่วงดีจริง ๆ) ขอบคุณมาก ๆ คับ”
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อ้างอิงจาก : IG stonerbkk
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