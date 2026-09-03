สหรัฐฯ เปิดตัวเหรียญ 1 ดอลลาร์ รูปหน้าทรัมป์ ฉลองครบ 250 ปีก่อตั้งประเทศ
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปิดตัวเหรียญ 1 ดอลลาร์ รูปใบหน้า “โดนัลด์ ทรัมป์” ฉลองครบ 250 ปีก่อตั้งประเทศ เตรียมดันธนบัตรรุ่นใหม่เพิ่ม
กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาเปิดตัวเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 1 ดอลลาร์สหรัฐรุ่นใหม่ ที่มีรูปใบหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประทับอยู่บนหน้าเหรียญ โดยจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 250 ปีแห่งการก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2026 ทั้งนี้ โรงกษาปณ์สหรัฐอเมริกายืนยันว่าเหรียญรุ่นประวัติศาสตร์นี้จะถูกนำมาใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจริง
สำหรับการออกแบบเหรียญ 1 ดอลลาร์รุ่นใหม่ ด้านหนึ่งเป็นรูปใบหน้าของโดนัลด์ ทรัมป์ พร้อมประทับข้อความ “Liberty” หมายถึง เสรีภาพ และ “In God We Trust” หมายถึง เราเชื่อมั่นในพระเจ้า รวมทั้งสลักตัวเลขปี ค.ศ. 1776-2026 เพื่อแสดงถึงวาระครบรอบการประกาศอิสรภาพ ส่วนอีกด้านหนึ่งของเหรียญเป็นรูปตราประทับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา มีนกอินทรีเกาะลูกศรและกิ่งมะกอก พร้อมโล่ที่มีตัวเลข 250 ทับอยู่
กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาเปิดจำหน่ายเหรียญรุ่นดังกล่าวให้แก่ประชาชนและนักสะสม โดยแบ่งรูปแบบและราคาจำหน่ายออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
- แบบห่อ จำนวน 25 เหรียญ วางจำหน่ายในราคา 61 ดอลลาร์สหรัฐ (บวกราคาเพิ่มร้อยละ 144)
- แบบถุง จำนวน 100 เหรียญ วางจำหน่ายในราคา 154.50 ดอลลาร์สหรัฐ
การนำรูปใบหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไปประทับบนเหรียญที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ กำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักในสังคมอเมริกัน เนื่องจากพฤติกรรมนี้อาจขัดต่อกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ห้ามนำรูปประธานาธิบดีที่ยังมีชีวิตอยู่มาตีพิมพ์บนเงินตราของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ปัจจุบันกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกายังไม่ออกมาชี้แจงว่าการออกเหรียญรุ่นใหม่นี้ละเมิดข้อกฎหมายดังกล่าวหรือไม่
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นความพยายามล่าสุดของผู้นำจากพรรครีพับลิกัน ในการสร้างภาพจำส่วนตัวลงบนสถาบันระดับชาติ โดยโดนัลด์ ทรัมป์ พยายามฝ่าฝืนธรรมเนียมปฏิบัติหลายครั้งในวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่สอง ทั้งการนำชื่อไปติดที่ศูนย์ศิลปะเคนเนดี และการสั่งรื้อถอนอาคารปีกตะวันออกของทำเนียบขาว เพื่อสร้างห้องจัดเลี้ยงใหม่
สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่ากระทรวงกำลังดำเนินการตามแผนออกธนบัตร 250 ดอลลาร์สหรัฐรุ่นใหม่ ที่มีรูปใบหน้าของโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งต้องอาศัยรัฐสภาในการแก้ไขกฎหมาย พร้อมเตรียมนำลายเซ็นของประธานาธิบดีไปปรากฏบนธนบัตรในเร็ววันนี้
ที่มา: cna
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