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สหรัฐฯ เปิดตัวเหรียญ 1 ดอลลาร์ รูปหน้าทรัมป์ ฉลองครบ 250 ปีก่อตั้งประเทศ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 13:27 น.
สหรัฐฯ เปิดตัวเหรียญ 1 ดอลลาร์ รูปหน้าทรัมป์ ฉลองครบ 250 ปีก่อตั้งประเทศ

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปิดตัวเหรียญ 1 ดอลลาร์ รูปใบหน้า “โดนัลด์ ทรัมป์” ฉลองครบ 250 ปีก่อตั้งประเทศ เตรียมดันธนบัตรรุ่นใหม่เพิ่ม

กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาเปิดตัวเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 1 ดอลลาร์สหรัฐรุ่นใหม่ ที่มีรูปใบหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประทับอยู่บนหน้าเหรียญ โดยจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 250 ปีแห่งการก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2026 ทั้งนี้ โรงกษาปณ์สหรัฐอเมริกายืนยันว่าเหรียญรุ่นประวัติศาสตร์นี้จะถูกนำมาใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจริง

สำหรับการออกแบบเหรียญ 1 ดอลลาร์รุ่นใหม่ ด้านหนึ่งเป็นรูปใบหน้าของโดนัลด์ ทรัมป์ พร้อมประทับข้อความ “Liberty” หมายถึง เสรีภาพ และ “In God We Trust” หมายถึง เราเชื่อมั่นในพระเจ้า รวมทั้งสลักตัวเลขปี ค.ศ. 1776-2026 เพื่อแสดงถึงวาระครบรอบการประกาศอิสรภาพ ส่วนอีกด้านหนึ่งของเหรียญเป็นรูปตราประทับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา มีนกอินทรีเกาะลูกศรและกิ่งมะกอก พร้อมโล่ที่มีตัวเลข 250 ทับอยู่

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กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาเปิดจำหน่ายเหรียญรุ่นดังกล่าวให้แก่ประชาชนและนักสะสม โดยแบ่งรูปแบบและราคาจำหน่ายออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • แบบห่อ จำนวน 25 เหรียญ วางจำหน่ายในราคา 61 ดอลลาร์สหรัฐ (บวกราคาเพิ่มร้อยละ 144)
  • แบบถุง จำนวน 100 เหรียญ วางจำหน่ายในราคา 154.50 ดอลลาร์สหรัฐ
เหรียญกษาปณ์ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริการูปใบหน้าโดนัลด์ ทรัมป์
ภาพประกอบ – โรงกษาปณ์สหรัฐฯ เริ่มผลิตเหรียญ 1 ดอลลาร์รุ่นใหม่ที่มีภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แล้ว (ภาพโดย AP Graphic/Treasury Department, File)

การนำรูปใบหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไปประทับบนเหรียญที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ กำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักในสังคมอเมริกัน เนื่องจากพฤติกรรมนี้อาจขัดต่อกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ห้ามนำรูปประธานาธิบดีที่ยังมีชีวิตอยู่มาตีพิมพ์บนเงินตราของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ปัจจุบันกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกายังไม่ออกมาชี้แจงว่าการออกเหรียญรุ่นใหม่นี้ละเมิดข้อกฎหมายดังกล่าวหรือไม่

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นความพยายามล่าสุดของผู้นำจากพรรครีพับลิกัน ในการสร้างภาพจำส่วนตัวลงบนสถาบันระดับชาติ โดยโดนัลด์ ทรัมป์ พยายามฝ่าฝืนธรรมเนียมปฏิบัติหลายครั้งในวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่สอง ทั้งการนำชื่อไปติดที่ศูนย์ศิลปะเคนเนดี และการสั่งรื้อถอนอาคารปีกตะวันออกของทำเนียบขาว เพื่อสร้างห้องจัดเลี้ยงใหม่

สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่ากระทรวงกำลังดำเนินการตามแผนออกธนบัตร 250 ดอลลาร์สหรัฐรุ่นใหม่ ที่มีรูปใบหน้าของโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งต้องอาศัยรัฐสภาในการแก้ไขกฎหมาย พร้อมเตรียมนำลายเซ็นของประธานาธิบดีไปปรากฏบนธนบัตรในเร็ววันนี้

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ที่มา: cna

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 13:27 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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