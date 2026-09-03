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ทนายไข่มุก พูดแล้ว คดีต้า-ยัต จบยังไง ลุ้นข่าวดี คุยทนายอาร์ม รอพิจารณาแบ่งเงิน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 13:50 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 13:53 น.
ทนายไข่มุก อัปเดตคดี ต้า เฟ็ดเฟ่ และ ยัต ชัยโสโร

ทนายไข่มุก เผยความคืบหน้าคดี ต้า เฟ็ดเฟ่ และ ยัต ชัยโสโร ล่าสุดได้คุยกับ “ทนายอาร์ม” แล้ว รอพิจารณาแบ่งทรัพย์สิน ขอให้ทั้งสองฝ่ายหาข้อยุติด้วยดี

จากกรณีร้อนอดีตเพื่อนซี้ ต้า เฟ็ดเฟ่ และ ยัต ชัยโสโร เปิดใจเล่าจุดแตกหักปมแยกย้ายในรายการโหนกระแส ก่อนที่จะทำช่องใหม่ในชื่อ “ต้า ยัด ชัยโสโร” โดยมีสัดส่วนหุ้นคือ ต้า 49%, ยัต 49% และภรรยาของยัต 2% ก่อนจะเกิดปัญหาขัดแย้งกรณีต้าอ้างว่าถูกถอดชื่อออกจากกรรมการและผู้ถือหุ้นโดยไม่ยินยอม

ฝั่งยัตชี้แจงในรายการว่า ตรวจพบเงินรายได้หลังบ้านของบริษัทเฟ็ดเฟ่หายไป 5 เดือนติดต่อกัน โดยมีเพียงต้าคนเดียวที่มีอำนาจถอนเงินออกไปรวมประมาณ 200,000 บาท ซึ่งต้าอธิบายว่าเป็นเงินตามสัดส่วนหุ้นที่ตนจะให้หรือไม่ให้ก็ได้ ประกอบกับช่วงนั้นประสบปัญหาทางการเงินและพ่อป่วยจึงตัดสินใจทำลงไป

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ช่วงท้ายรายการ ยัตยอมตกลงพูดคุยเรื่องสัดส่วนทรัพย์สินตามกฎหมาย ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงร่วมกันว่าจะนำเรื่องการคำนวณบัญชีและสัดส่วนหุ้น 49% เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย เพื่อคำนวณตัวเลขที่ยุติธรรมที่สุดแก่ทั้งสองฝ่าย ขณะที่ หนุ่ม กรรชัย ให้ความเห็นระหว่างรายการว่า ปัญหาความขัดแย้งทางความรู้สึกของทั้งคู่อาจคุยกันไม่จบ จึงต้องหันมาใช้หลักการและสิทธิทางกฎหมายเป็นตัวตัดสิน

ทนายไข่มุก อัปเดตคดีต้า-ยัต รอความคืบหน้าอาทิตย์นี้
ภาพจาก Facebook : ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์

ล่าสุด ทนายไข่มุก หรือ อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์ ทนายความประจำตัวของต้า ซึ่งคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจมาโดยตลอด เคลื่อนไหวหลังมีผู้สอบถามเข้ามาว่าเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างไร เบื้องต้นได้ประสานงานกับทนายอาร์มฝั่งคู่กรณีเรียบร้อยแล้ว

“ขณะนี้ทางทนายไข่มุกได้ประสานกับพี่ทนายอาร์มแล้วนะคะ พี่ทนายอาร์มขอเวลาได้พูดคุยและประสานรายละเอียดกันก่อน คาดว่าน่าจะมีคำตอบที่ชัดเจนไม่เกินวันอาทิตย์นี้ค่ะ ลุ้น ๆ

จากในรายการทางพี่ยัตเองก็ได้พูดถึงเรื่องการแบ่งไว้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ต้องให้เวลาทางฝ่ายพี่ยัตในการพิจารณารายละเอียดว่าจะแบ่งอย่างไร เป็นเงินก้อนหรือผ่อน และจะดำเนินการกันต่อในรูปแบบไหน

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ในส่วนของทนาย ขอให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยและหาข้อยุติกันด้วยดีโดยเร็วค่ะ

ภาพนี้เป็นภาพคุณแม่พี่ต้าค่ะ น่ารักมาก คุณแม่หวังว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดี”

ทนายไข่มุกและต้า เฟ็ดเฟ่-2
ภาพจาก Facebook : ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 13:50 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 13:53 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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