ระทึก สายการบินเดลตาขอวนกลับ ลงจอดฉุกเฉิน นักบินหมดสติหลังเทคออฟ
178 ชีวิตระทึก เครื่องบินสายการบินเดลตาขอวนกลับ ลงจอดฉุกเฉินที่สนามบิน นักบินหมดสติเพราะอาการป่วยหลังเทคออฟ
เมื่อวันที่ 3 กันยายน สำนักข่าว NYPost รายงานว่า เครื่องบินสายการบินเดลตาเที่ยวบิน 1208 ต้องบินกลับสู่ท่าอากาศยานนานาชาติมินนีแอโพลิส–เซนต์พอล หลังออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดาได้ไม่นาน ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่านักบินหมดสติจากอาการป่วย
โดยเที่ยวบินดังกล่าวมีนักบิน 178 คน และลูกเรืออีก 7 คน ซึ่งภายหลังเครื่องขึ้นบินได้ 4 นาที ลูกเรือก็แจ้งหอบังคับการว่านักบินหมดสติและขอลงจอดฉุกเฉิน
ทางสายการบินระบุว่า ลูกเรือปฏิบัติตามมาตรการที่ทางสายการบินวางเอาไว้และสามารถนำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัย พร้อมย้ำว่าเดลตาให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ซึ่งหลัวจากนนี้ทางสายการบินจะให้ความสำคัญกับนักบินและผู้โดยสารให้สามารถเดินทางต่อไปได้
ทั้งนี้ทางสายการบินได้ผลัดเปลี่ยนเจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน ก่อนจะเดินทางถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานว่านักบินหมดสติเพราะอะไร แต่ระบุแค่ว่าเป็นอาการป่วย
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