“อนุทิน” ต้อนรับทีมนักตบสาว พร้อมมอบเงินรางวัล หลังคว้าตั๋วลุยโอลิมปิก
อนุทิน ต้อนรับทีมนักตบสาว พร้อมมอบเงินรางวัล หลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 พร้อมตั๋วลุยโอลิมปิก
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 (2026 AVC Women’s Volleyball Continental Championship) พร้อมมอบเงินรางวัลแก่คณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย หลังสร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ตนเองทราบข่าวดีเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ในส่วนลึกทุกคนมีความมั่นใจว่า ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะนำความภาคภูมิใจและความปีติมามอบให้แก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งก็ไม่ทำให้ผิดหวัง โดยได้ติดตามข่าวสารการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง พร้อมชื่นชมโค้ชและทีมผู้ฝึกสอนที่คอยดูแลนักกีฬาเป็นอย่างดี
นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง ทุกคนในทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้ส่งมอบความสุขให้แก่คนไทยทั้งประเทศ บรรยากาศในท้องตลาด ร้านอาหาร และสื่อสังคมออนไลน์ต่างเต็มไปด้วยความยินดีต่อชัยชนะ ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่ประเทศ ขณะที่การได้ยินเพลงชาติไทยบรรเลงในต่างแดนสะท้อนถึงความภาคภูมิใจและความสำเร็จของนักกีฬาไทย และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชื่อประเทศไทยดังกังวานในระดับนานาชาติ พร้อมชื่นชมฝีมือ ความเข้มแข็ง และพลังของนักกีฬา ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้การแข่งขันในอนาคตประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การคว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือการเตรียมความพร้อม ไม่ประมาท และคงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้ เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะ รัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง ไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอล แต่รวมถึงกีฬาทุกประเภท ผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ (Upskill และ Reskill) เพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากล
นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า ในนามรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีว่า ขอขอบพระคุณผู้จัดการทีม โค้ชอ๊อด ทีมงานผู้ฝึกสอน ผู้สนับสนุนทุกท่าน และโดยเฉพาะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคน ที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศ พร้อมขอให้นักกีฬาทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกาย และร่วมกันนำชัยชนะมาสู่ประเทศไทย เพื่อให้คำว่า “Thailand” เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล พร้อมอวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกด้าน
ขอขอบคุณผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนามแข่งขันด้วยความมุ่งมั่น งดงาม สมเกียรติ และสมศักดิ์ศรีของการเป็นผู้แทนประเทศไทย พร้อมขอให้ความสำเร็จและรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้น และร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยต่อไป
ทั้งนี้ “ชมพู่” นางสาวพรพรรณ เกิดปราชญ์ กัปตันทีม เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกเป็นลูกวอลเลย์บอลพร้อมลายเซ็นนักกีฬาแด่นายกรัฐมนตรี
จากนั้น นายกรัฐมนตรีมอบเงินรางวัลแก่คณะนักกีฬา คณะผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย รวมกว่า 14 ล้านบาท พร้อมทำพิธีโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีของนักกีฬาโดยตรง โดยนายกรัฐมนตรีวางลูกวอลเลย์บอลลงบนแท่นพิธีร่วมกับนายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก่อนถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้แทนสมาคมฯ
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