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แม่ใจยักษ์ หิ้วถุงดำยัดทารกทิ้งถังขยะ ชาวบ้านผงะ เจอสายสะดือพันคอ ช่วยได้ทัน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 11:54 น.
แม่ใจยักษ์ หิ้วถุงดำยัดทารกทิ้งถังขยะ ชาวบ้านได้ยิน เจอสายสะดือพันคอ ช่วยได้ทัน

แม่ใจยักษ์ หิ้วถุงดำยัดทารกทิ้งถังขยะ แถวสวนป่าสิริกิติ์ จ.ระยอง ชาวบ้านได้ยินเสียงร้อง เจอสายสะดือพันคอ ช่วยชีวิตได้ทัน

3 ก.ย. 2569 ร.ต.อ.ทองดาว โคตรหลักคำ รอง สวป.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง รับแจ้งเหตุพบทารกถูกทิ้งในถังขยะ ภายในชุมชนสองพี่น้อง ถนนสวนป่าสิริกิติ์ ซอยผ่องดี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศล จุดระยอง เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบชาวบ้านจำนวนมากกำลังให้การช่วยเหลือทารกเพศชายแรกคลอด น้ำหนักประมาณ 2.8 กิโลกรัม ซึ่งถูกใส่อยู่ในถุงดำภายในถังขยะ มีเพียงผ้าคลุมตัว 1 ผืน สภาพร่างกายยังมีเลือดติดอยู่ และพบว่าสายสะดือยังติดอยู่กับตัวและพันบริเวณลำคอ เจ้าหน้าที่จึงเร่งช่วยเหลือเพื่อรักษาชีวิต ก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลระยองให้แพทย์ดูแลรักษา

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ชาวบ้านผู้พบเห็นเหตุการณ์ซึ่งพักอาศัยอยู่บริเวณห้องเช่าใกล้จุดเกิดเหตุ เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุมีชายคนหนึ่งเข้ามาหาของเก่าภายในถังขยะดังกล่าว ขณะกำลังยกถุงดำขึ้น ได้ยินเสียงคล้ายเด็กร้อง จึงวางถุงลง ก่อนลองยกขึ้นอีกครั้งและได้ยินเสียงเด็กร้องซ้ำ จึงรีบเรียกตนให้มาช่วยดู เมื่อเปิดถุงออกก็ถึงกับตกใจ เพราะพบทารกเพศชายแรกคลอดที่ยังมีสายสะดือติดอยู่

ชาวบ้านจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ พร้อมช่วยเหลือทารกในเบื้องต้น โดยนำตัวออกจากถุง และนำสายสะดือที่พันคอออก เนื่องจากเกรงว่าทารกจะขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตก่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางมาถึง ต่างรู้สึกตกใจและสะเทือนใจอย่างมาก ไม่เคยคิดว่าจะต้องพบเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้

ชาวบ้านเล่าเพิ่มเติมว่า ก่อนพบทารก ขณะนั่งอยู่หน้าห้องเช่า สังเกตเห็นรถกระบะคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็ว ก่อนชะลอตรงบริเวณถังขยะ แล้วรีบขับออกไป แต่ไม่สามารถจดจำยี่ห้อหรือสีรถได้ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวค่อนข้างมืดและเป็นพื้นที่สวนป่าของชุมชน จึงคาดว่าอาจเกี่ยวข้องกับผู้ที่นำทารกมาทิ้ง

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานและกล้องวงจรปิดในละแวกใกล้เคียง รวมทั้งสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์ เพื่อเร่งติดตามตัวผู้ที่นำทารกมาทิ้ง ขณะที่ทารกยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 11:54 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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