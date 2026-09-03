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ประธาน กมธ. ยืนยันไม่ใช่การกลั่นแกล้ง หลังเรียก “พริษฐ์” มาตรวจสอบคดีฮั้ว สว. เอกสารหลุด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 11:49 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 11:49 น.

ประธาน กมธ. ยืนยันไม่ใช่การกลั่นแกล้ง หลังเรียก พริษฐ์ มาตรวจสอบคดีฮั้ว สว. เอกสารหลุด ชี้ขอให้มองว่าเป็นการทำให้เห็นถึงที่มาที่ไปชัดเจน

นาย พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน โพสต์ข้อความระบุว่าตนถูก กมธ.ตำรวจ เรียกสอบกรณีเผยแพร่เอกสารสำนวนคดีโกง สว. เผยประธานคณะกรรมาธิการ เป็น สส.ภูมิใจไทย ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดนายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธาน กมธ. ให้สัมภาษณ์ว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาดีเอสไอได้ไปร้องทุกข์ที่กองปราบ ปรามในกรณีที่บุคคลนำเอกสารไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งในข้อความที่ไปแจ้งความร้องทุกข์จะเป็นในลักษณะของการทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของดีเอสไอ โดย กมธ.หยิบยกมาหารือว่าการทำงานของดีเอสไอขณะนี้เอกสารหลุดไปได้อย่างไร และต้องมาตรวจสอบเพราะเป็นการเปิดเผยเอกสารจากฝ่ายเดียว ซึ่ง กมธ. มีหน้าที่หาข้อเท็จจริง เพื่อที่จะให้สังคมได้รับทราบข้อเท็จจริง

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เมื่อถามว่า จะเป็นการเอาผิดผู้ที่เปิดเอกสารด้วยหรือไม่ นายวัชรพงศ์ กล่าวว่า อยู่ที่กองปราบพิจารณาแล้ว ว่าบุคคลที่นำข้อมูลไปเปิดเผย มีความผิดตามมาตราใด

เมื่อถามว่า กมธ.ตำรวจอยู่ในสัดส่วนของรัฐบาล การเชิญมาชี้แจงจะไม่ถูกมองว่าเป็นการสกัดทางการเมือง เพื่อปิดปากในการเปิดเผยข้อมูลในคดีฮั้ว สว. นายวัชรพงศ์ กล่าวว่า ไม่ ตนอยากให้มองว่า กมธ.เราจะทำให้บุคคลต่อไปนี้ จะทำการเปิดเผยเอกสารอะไรต่างๆ ต้องมีที่มาที่ไปชัดเจนเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการกล่าวหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เมื่อถามว่า การที่ดีเอสไอแจ้งความจะต้องมีการตรวจสอบคนภายในหรือไม่ นายวัชรพงศ์ กล่าวว่า ตนยังไม่เห็นรายละเอียดเอกสารที่ดีเอสไอหอบไปแจ้งความ กมธ.จึงได้มีการเชิญมาชี้แจง เพราะต่อไปนี้จะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการทำงานของดีเอสไอ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เหมือนเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน หากปล่อยให้มีเอกสารหลุดเช่นนี้ แล้วหลุดมาได้อย่างไร ดีเอสไอต้องหาตัวคนผิดให้ได้ เนื่องจากมีผลต่อรูปคดี และมีผลต่อการปฎิบัติงาน ซึ่งไม่ควรหลุดออกมา

ถามย้ำว่า จุดประสงค์ของ กมธ. คือการสอบข้อเท็จจริง ไม่ใช่การเอาผิดกับคนเปิดเผยเอกสารใช่หรือไม่ นายวัชรพงศ์ กล่าวว่า จริงๆ วันนี้ตนเชิญนายยิ่งชีพที่เป็นคนเปิดเผยข้อมูลมาด้วย แต่นายยิ่งชีพไม่มา ซึ่งก็เป็นที่น่าเสียใจอยู่ เพราะเราอยากได้ข้อเท็จจริง และเอกสารที่นายยิ่งชีพมีอยู่ก็ค่อนข้างชัด แต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพียงฝ่ายเดียว จึงอยากทราบว่านายยิ่งชีพ นำเอกสารต่างๆ เหล่านี้มาได้อย่างไร เพราะหากยังจำกันได้มีเอกสารบางอย่างที่ถึงขนาดศาลแจ้งให้พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้น หยุดปฎิบัติหน้าที่และก้าวก่าย จึงคิดว่าประเด็นนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ฉะนั้น เราต้องหาข้อเท็จจริงออกมาให้ได้

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ถามย้ำว่า การตรวจสอบครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเกมทางการเมืองใช่หรือไม่ นายวัชรพงศ์ กล่าวว่า ไม่ใช่ เพราะ กมธ.ของเรา ประกอบด้วยหลายพรรคการเมือง และมีพรรคประชาชนด้วย

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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