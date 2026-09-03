แผ่นดินไหว 3 ก.ย. 69 ทั่วโลกสั่น 6.1 ย้อนพบแม่สอด จ.ตาก ไหว 2.3
เช็กแผ่นดินไหวล่าสุด 3 กันยายน 2569 ทั่วโลกพบแรงสั่นสูงสุดในรายการล่าสุดขนาด 6.1 ส่วนประเทศไทยพบแผ่นดินไหวขนาด 2.3 ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2569 พบแผ่นดินไหวหลายจุดทั่วโลก โดย ณ เวลา 09.39 น. เหตุที่มีขนาดสูงสุดในรายการล่าสุดอยู่ที่ 6.1 บริเวณหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช
สำหรับประเทศไทย พบแผ่นดินไหวล่าสุดที่ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เวลา 19.03 น. วันที่ 2 กันยายน 2569 วัดขนาดได้ 2.3 และมีความลึกเพียง 1 กิโลเมตร
จุดศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 16.728 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.581 องศาตะวันออก กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัด 20 แห่งในการคำนวณตำแหน่งและขนาดของเหตุการณ์
หน้ารายงานของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวยังไม่มีข้อมูลผลกระทบจากเหตุที่แม่สอด
ก่อนเกิดแผ่นดินไหวที่ จ.ตาก ระบบตรวจพบแรงสั่นขนาด 2.3 ที่ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา เวลา 10.39 น. วันที่ 2 กันยายน มีความลึก 8 กิโลเมตร
ต่อมาเวลา 20.27 น. ตรวจพบแผ่นดินไหวขนาด 1.6 ในประเทศเมียนมา ลึก 1 กิโลเมตร จุดศูนย์กลางอยู่ห่างจาก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 33 กิโลเมตร
ส่วนสถานการณ์ทั่วโลกตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่ 2 กันยายนถึงเช้าวันที่ 3 กันยายน ระบบของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรายงานเหตุขนาด 5 ขึ้นไปหลายจุด ได้แก่
- ขนาด 6.1 บริเวณ South Sandwich Islands Region เวลา 06.46 น. ลึก 136 กิโลเมตร
- ขนาด 5.4 บริเวณหมู่เกาะวานูอาตู เวลา 04.22 น. ลึก 121 กิโลเมตร
- ขนาด 5.3 บริเวณปาปัวนิวกินี เวลา 03.04 น. ลึก 10 กิโลเมตร
- ขนาด 5.0 บริเวณ Volcano Islands ประเทศญี่ปุ่น เวลา 20.52 น. วันที่ 2 กันยายน ลึก 10 กิโลเมตร
- ขนาด 5.9 บริเวณ Southern East Pacific Rise เวลา 19.35 น. วันที่ 2 กันยายน ลึก 10 กิโลเมตร
- ขนาด 5.5 ใกล้ชายฝั่งรัฐเชียปัส ประเทศเม็กซิโก เวลา 19.28 น. วันที่ 2 กันยายน ลึก 10 กิโลเมตร
ข้อมูลแผ่นดินไหวต่างประเทศของกรมอุตุนิยมวิทยานำมาจากเครือข่ายตรวจวัด GEOFON และมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ตัวเลขเหตุที่มีขนาดสูงสุดจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้หากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหม่ระหว่างวัน
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ประเทศไทยพบแผ่นดินไหวที่ประชาชนรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเฉลี่ยประมาณ 6 ถึง 8 ครั้งต่อปี ส่วนใหญ่เกิดในภาคเหนือและภาคตะวันตก หรือมีศูนย์กลางในประเทศเพื่อนบ้านแล้วส่งแรงสั่นสะเทือนเข้ามาถึงไทย
ประชาชนสามารถติดตามแผ่นดินไหวล่าสุดผ่านเว็บไซต์กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา หรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา 1182 กด 3
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รายละเอียดเหตุ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ขนาด 2.3
- กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว สถานการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดในไทยและทั่วโลก
- กรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลแผ่นดินไหวในประเทศไทย
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