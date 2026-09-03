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แผ่นดินไหว 3 ก.ย. 69 ทั่วโลกสั่น 6.1 ย้อนพบแม่สอด จ.ตาก ไหว 2.3

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 11:43 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 11:47 น.
เตือนแผ่นดินไหววันที่ 3 ก.ย. 69

เช็กแผ่นดินไหวล่าสุด 3 กันยายน 2569 ทั่วโลกพบแรงสั่นสูงสุดในรายการล่าสุดขนาด 6.1 ส่วนประเทศไทยพบแผ่นดินไหวขนาด 2.3 ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2569 พบแผ่นดินไหวหลายจุดทั่วโลก โดย ณ เวลา 09.39 น. เหตุที่มีขนาดสูงสุดในรายการล่าสุดอยู่ที่ 6.1 บริเวณหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช

สำหรับประเทศไทย พบแผ่นดินไหวล่าสุดที่ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เวลา 19.03 น. วันที่ 2 กันยายน 2569 วัดขนาดได้ 2.3 และมีความลึกเพียง 1 กิโลเมตร

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จุดศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 16.728 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.581 องศาตะวันออก กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัด 20 แห่งในการคำนวณตำแหน่งและขนาดของเหตุการณ์

พบแผ่นดินไหวล่าสุดที่ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เวลา 19.03 น. วันที่ 2 กันยายน 2569
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

หน้ารายงานของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวยังไม่มีข้อมูลผลกระทบจากเหตุที่แม่สอด

ก่อนเกิดแผ่นดินไหวที่ จ.ตาก ระบบตรวจพบแรงสั่นขนาด 2.3 ที่ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา เวลา 10.39 น. วันที่ 2 กันยายน มีความลึก 8 กิโลเมตร

ต่อมาเวลา 20.27 น. ตรวจพบแผ่นดินไหวขนาด 1.6 ในประเทศเมียนมา ลึก 1 กิโลเมตร จุดศูนย์กลางอยู่ห่างจาก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 33 กิโลเมตร

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ส่วนสถานการณ์ทั่วโลกตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่ 2 กันยายนถึงเช้าวันที่ 3 กันยายน ระบบของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรายงานเหตุขนาด 5 ขึ้นไปหลายจุด ได้แก่

  • ขนาด 6.1 บริเวณ South Sandwich Islands Region เวลา 06.46 น. ลึก 136 กิโลเมตร
  • ขนาด 5.4 บริเวณหมู่เกาะวานูอาตู เวลา 04.22 น. ลึก 121 กิโลเมตร
  • ขนาด 5.3 บริเวณปาปัวนิวกินี เวลา 03.04 น. ลึก 10 กิโลเมตร
  • ขนาด 5.0 บริเวณ Volcano Islands ประเทศญี่ปุ่น เวลา 20.52 น. วันที่ 2 กันยายน ลึก 10 กิโลเมตร
  • ขนาด 5.9 บริเวณ Southern East Pacific Rise เวลา 19.35 น. วันที่ 2 กันยายน ลึก 10 กิโลเมตร
  • ขนาด 5.5 ใกล้ชายฝั่งรัฐเชียปัส ประเทศเม็กซิโก เวลา 19.28 น. วันที่ 2 กันยายน ลึก 10 กิโลเมตร
แผนดินไหวแม่สอด
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

ข้อมูลแผ่นดินไหวต่างประเทศของกรมอุตุนิยมวิทยานำมาจากเครือข่ายตรวจวัด GEOFON และมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ตัวเลขเหตุที่มีขนาดสูงสุดจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้หากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหม่ระหว่างวัน

กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ประเทศไทยพบแผ่นดินไหวที่ประชาชนรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเฉลี่ยประมาณ 6 ถึง 8 ครั้งต่อปี ส่วนใหญ่เกิดในภาคเหนือและภาคตะวันตก หรือมีศูนย์กลางในประเทศเพื่อนบ้านแล้วส่งแรงสั่นสะเทือนเข้ามาถึงไทย

ประชาชนสามารถติดตามแผ่นดินไหวล่าสุดผ่านเว็บไซต์กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา หรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา 1182 กด 3

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แหล่งข่าวอ้างอิง

  1. กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รายละเอียดเหตุ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ขนาด 2.3
  2. กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว สถานการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดในไทยและทั่วโลก
  3. กรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลแผ่นดินไหวในประเทศไทย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 11:43 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 11:47 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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