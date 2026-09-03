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“แซน” ฝากถึงชาวเน็ต ฟังอะไรมาวิเคราะห์ด้วย เชื่อคนง่ายระวังเป็นเหยื่อคอลเซ็นเตอร์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 11:38 น.

แซน ฝากถึงชาวเน็ต ฟังอะไรมาวิเคราะห์ด้วย เป็นห่วงเชื่อคนง่ายระวังเป็นเหยื่อคอลเซ็นเตอร์ หลัง อ.ปานเทพ เปิดหลักฐานใหม่

จากกรณีที่ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดหลักฐานใหม่สืบเนื่องจากคดีแตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์ ดาราสาวตกน้ำเสียชีวิต เมื่อปี 2565 ซึ่งยังเป็นคดีที่มีข้อสงสัยจากประชาชนอยู่นั้น

โดย อ.ปานเทพ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “4 ปีผ่านไป เพิ่งได้ภาพหลักฐานยืนยัน ขวัญ อุษามณี อยู่ในเรืออีกลำในคืนเดียวกัน โดยในเรือลำดังกล่าวมีคนบนเรือ 6 คน และขวัญ อุษามณี ใส่ชุดสีชมพูเหมือนแตงโม ไปถ่ายภาพที่หน้าสะพานพระราม 8 ในคืนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ช่วงเวลา 20.32 น.

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แต่ถูกกระติกแอบอ้างไปเป็นเรือแตงโมในสำนวน ขวัญ อุษามณีเมื่อทราบความจริงว่ามีการแอบอ้าง จึงให้ความร่วมมือเต็มที่ พร้อมจะไปเป็นพยานให้กับคุณแม่แตงโม ที่จะแจ้งความกระติก ในข้อหาอ้างและนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวน ในเช้าวันนี้ วันที่ 2 กันยายน 2569 เวลา 10.00 น. ที่ สภ.นนทบุรี” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด แซน วิศาพัช หนึ่งในบุคคลในเรือและเป็นตัวละครสำคัญในคดีดังกล่าวได้โพสต์คลิปเลี้ยงนก พร้อมข้อความระบุว่า “ไปดูไปฟังอะไรกันมาอย่าลืมคิดวิเคราะห์กัน ด้วยนะคะ เชื่อคนง่ายระวังเป็นเหยื่อคอลเซ็นเตอร์น้าาเป็นห่วงค่ะ”

ในคลิป แซน ยังได้กล่าวอีกด้วยว่า “ชาวเน็ตลูกไปดูละครสังกัดบ้านพระอาทิตย์มาแล้วไม่อินจนมาแซะชาวบ้านนะคะ ฉันก็อยู่บ้านเลี้ยงนกเลี้ยงไก่เนาะ ไม่แซะกันนะคะ ไม่ชอบเลื่อนผ่านเลยจ้า”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 11:38 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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