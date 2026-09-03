บันเทิง

อะตอม แฉอดีต เพื่อนรักแตงโม แอบแซ่บสามีของนักร้องดังยุค 90 จนท้องไม่มีพ่อ!

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 13:33 น.
อะตอม แฉอดีต เพื่อนรักแตงโม แอบแซ่บสามีของนักร้องดังยุค 90 จนท้องไม่มีพ่อ!

อะตอม สัมพันธภาพ แฉใคร? อดีต เพื่อนรักแตงโม แอบแซ่บสามีของนักร้องดังยุค 90 จนท้องไม่มีพ่อ! ต้องหอบลูกมาให้นางเอกผู้ล่วงลับช่วยเลี้ยง

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา ในอินสตาแกรมของอดีตนักแสดงดัง อะตอม สัมพันธภาพ เพื่อนรักของดาราสาวผู้ล่วงลับ “แตงโม นิดา” ได้ออกมาโพสต์ข้อความชื่นชม ขวัญ อุษามณี ที่ร่วมเป็นพยานให้คดีแตงโม ทั้งยังได้เข้าแจ้งความ กระติก อิจศรินทร์ ข้อหานำพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนการสอบสวนคดี

ทว่าสิ่งที่แอบซ่อนอยู่ในข้อความชื่นชมของ อะตอม สัมพันธภาพ นั่นคือการออกมาแฉ อดีตเพื่อนรักแตงโม เคยแอบแซ่บกับสามีของนักร้องสาวชื่อดัง ยุค 90 จนกระทั่งตั้งท้อง และเมื่อให้กำเนิดลูกมาดันหอบมาให้แตงโมช่วยเลี้ยงดู งานนี้บอกเลยว่าชาวเน็ตแห่ใส่ใจกันยกใหญ่ว่าอดีตเพื่อนรักแตงโมที่ อะตอม ออกมาแฉนั้นคือใครกันแน่

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“คนที่ไม่ค่อยรู้จักใครในสังคมอย่างผม พอทราบข่าวว่า น้องขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์ อดีตนางเอกนักแสดง ช่อง7 จะไปเป็นพยาน แจ้งความเรื่องรูปถ่ายตนเอง ในวันที่เกิดเหตุ วันที่แตงโมเสียชีวิตว่าเป็นรูปตัวเอง และมีเพื่อนคนที่แตงโมรักคนนึงและเคยให้โอกาสในชีวิตหลายอย่างหอบเอาลูกตัวเองซึ่งไม่มีพ่อจากการที่ตัวเองแอบไปมีเพศสัมพันธ์ จากการขาดสติ 100% กับสามีอดีตนักร้องชื่อดังผู้หญิงยุค 90 คนนึง ตอนนี้ยังอยู่ในเรือนจำ จนตั้งท้อง แตงโมก็รับเอามาเป็นบุตรบุญธรรม

และก็เอารูปถ่ายตัวเอง ที่ถ่ายคู่แตงโมไปตัดต่อไม่เนียนมาใส่ แอบอ้างให้คนในสังคมเห็น และมีรูปเดี่ยวตัวเองที่เคยเขียนยืนยันด้วยลายมือตัวเอง โกหกกับตำรวจอีกว่า แตงโมเป็นคนถ่ายรูปให้ตนซึ่งเป็นรูป น้องขวัญ อุษามณี ที่ไปพิกัดนั้นพอดีในวันเดียวกันและน้องขวัญก็โพสต์ลงโซเชียล พร้อมมีคลิปในวันนั้นด้วยเช่นกัน ซึ่งน้องไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแม้แต่นิด และไม่รู้จักคนบนเรือด้วยแม้แต่คนเดียว น้องจะไปร่วมแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดวันนี้ กับคนบนเรือบางคนที่เคยส่งรูปให้สังคมรับรู้

น้องขวัญผมถือว่าเป็นรุ่นน้องนักแสดงคนนึง ที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีสำหรับผม สมัยผมเป็นนักแสดงเราเคยร่วมงานแสดงด้วยกัน เป็นละครหลังข่าวเรื่องแรกในชีวิตผม เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว เรื่องสาวน้อยในตะเกียงแก้วภาค 2 และละครช่อง 7 หลังข่าวด้วยกันอีกเรื่องนึง น้องขวัญเป็นรุ่นน้องนักแสดงคนนึง ที่คุยกันกับผมทีไรหรือเจอกันทีไรต้อง เฮ้ย!!!คุยถูกคอทุกที น้องขวัญจะมากับคุณแม่ทุกครั้งไม่ว่าจะไปทำงานตั้งแต่อดีตผมก็ให้ความเคารพกับคุณแม่เสมอมาเช่นกัน…”

อะตอม แฉอดีต เพื่อนรักแตงโม แอบแซ่บสามีของนักร้องดังยุค 90 จนท้องไม่มีพ่อ!-1

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อะตอม สัมพันธภาพ โพสต์เดือด แม่แตงโมรับเงิน
ภาพจาก : Facebook Atom SP

 

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อ้างอิงจาก : IG atommic22

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GIFT T.

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