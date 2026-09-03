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อาลัย คาร์ลา เจฟเฟอรี นักแสดง Disney เสียชีวิตวัย 33 ต้นสังกัดยังไม่เผยสาเหตุ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 11:32 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 11:34 น.
Carla Jeffery นักแสดง Disney เสียชีวิตวัย 33 ต้นสังกัดยังไม่เผยสาเหตุ
ภาพจาก : imdb

คาร์ลา เจฟเฟอรี (Carla Jeffery) นักแสดงชาวอเมริกันที่แฟน Disney Channel รู้จักจากบท Bree ในภาพยนตร์ชุด Zombies เสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569 ด้วยวัย 33 ปี ต้นสังกัด Alexanders Talent Management ยืนยันข่าวผ่าน Instagram ของนักแสดงเมื่อวันที่ 2 กันยายน แต่ยังไม่เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต

ต้นสังกัดดูแลเจฟเฟอรีมาตั้งแต่อายุ 12 ปี รวมเวลากว่า 20 ปี ก่อนประกาศข่าวการจากไป พร้อมขอให้สาธารณชนเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวในช่วงนี้

เจฟเฟอรีเกิดวันที่ 10 กรกฎาคม 2536 ที่เมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เริ่มงานแสดงตั้งแต่อายุ 12 ปี โดยรับบทในภาพยนตร์ตลก Phat Girlz เมื่อปี 2549 ก่อนเข้าสู่งานโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง

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ผลงานช่วงแรกของเธอมีทั้ง iCarly, Southland, Curb Your Enthusiasm, Good Luck Charlie และ Shake It Up ต่อมายังปรากฏตัวใน Scream Queens, Crazy Ex-Girlfriend และ American Vandal

บทที่ทำให้เจฟเฟอรีเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ชม Disney Channel คือ Bree เชียร์ลีดเดอร์แห่ง Seabrook High และเพื่อนสนิทของ Addison ในภาพยนตร์ Zombies ซึ่งออกฉายครั้งแรกในปี 2561

เธอกลับมารับบทเดิมใน Zombies 2 ปี 2563 และ Zombies 3 ปี 2565 ก่อนพากย์เสียง Bree ใน Zombies: The Re-Animated Series

หลังต้นสังกัดประกาศข่าว เพื่อนนักแสดงจาก Zombies เข้ามาร่วมแสดงความอาลัยหลายคน ไมโล แมนเฮม (Milo Manheim) ซึ่งรับบท Zed ระบุว่า เจฟเฟอรีเป็นคนที่อ่อนโยนที่สุดคนหนึ่งที่เขาเคยพบ และบอกว่าเขารักเธอ

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แชนด์เลอร์ คินนีย์ (Chandler Kinney) นักแสดงจาก Zombies 2 และ Zombies 3 ระลึกถึงเจฟเฟอรีว่าเป็นคนที่นำพลังสดใสมาสู่ทุกพื้นที่ และเป็นคนที่มีน้ำใจกับคนรอบตัว

เจฟเฟอรียังมีพี่น้องฝาแฝดชื่อ คาร์ลอน เจฟเฟอรี (Carlon Jeffery) ซึ่งเป็นนักแสดงเช่นกัน และเคยรับบท Cameron Parks ในซีรีส์ A.N.T. Farm ของ Disney Channel

ก่อนเสียชีวิต เจฟเฟอรียังคงปรากฏตัวในกิจกรรมของ Disney โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 เธอไปร่วมงานเปิดตัว Zombies 4: Dawn of the Vampires ที่นครลอสแอนเจลิส แม้เธอไม่ได้กลับมารับบท Bree ในภาพยนตร์ภาคที่ 4

ณ วันที่ 3 กันยายน 2569 ครอบครัวและต้นสังกัดยังไม่ได้ประกาศสาเหตุการเสียชีวิต จึงยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเจฟเฟอรีมีอาการป่วยหรือประสบเหตุใดก่อนจากไป

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แฟนผลงานสามารถย้อนชมภาพและโพสต์ของ Carla Jeffery ผ่าน Instagram บัญชี @carlajjeffery ซึ่งเป็นบัญชีที่ต้นสังกัดใช้เผยแพร่ประกาศการเสียชีวิตของเธอ

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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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