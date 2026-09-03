อาลัย คาร์ลา เจฟเฟอรี นักแสดง Disney เสียชีวิตวัย 33 ต้นสังกัดยังไม่เผยสาเหตุ
คาร์ลา เจฟเฟอรี (Carla Jeffery) นักแสดงชาวอเมริกันที่แฟน Disney Channel รู้จักจากบท Bree ในภาพยนตร์ชุด Zombies เสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569 ด้วยวัย 33 ปี ต้นสังกัด Alexanders Talent Management ยืนยันข่าวผ่าน Instagram ของนักแสดงเมื่อวันที่ 2 กันยายน แต่ยังไม่เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต
ต้นสังกัดดูแลเจฟเฟอรีมาตั้งแต่อายุ 12 ปี รวมเวลากว่า 20 ปี ก่อนประกาศข่าวการจากไป พร้อมขอให้สาธารณชนเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวในช่วงนี้
เจฟเฟอรีเกิดวันที่ 10 กรกฎาคม 2536 ที่เมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เริ่มงานแสดงตั้งแต่อายุ 12 ปี โดยรับบทในภาพยนตร์ตลก Phat Girlz เมื่อปี 2549 ก่อนเข้าสู่งานโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง
ผลงานช่วงแรกของเธอมีทั้ง iCarly, Southland, Curb Your Enthusiasm, Good Luck Charlie และ Shake It Up ต่อมายังปรากฏตัวใน Scream Queens, Crazy Ex-Girlfriend และ American Vandal
บทที่ทำให้เจฟเฟอรีเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ชม Disney Channel คือ Bree เชียร์ลีดเดอร์แห่ง Seabrook High และเพื่อนสนิทของ Addison ในภาพยนตร์ Zombies ซึ่งออกฉายครั้งแรกในปี 2561
เธอกลับมารับบทเดิมใน Zombies 2 ปี 2563 และ Zombies 3 ปี 2565 ก่อนพากย์เสียง Bree ใน Zombies: The Re-Animated Series
หลังต้นสังกัดประกาศข่าว เพื่อนนักแสดงจาก Zombies เข้ามาร่วมแสดงความอาลัยหลายคน ไมโล แมนเฮม (Milo Manheim) ซึ่งรับบท Zed ระบุว่า เจฟเฟอรีเป็นคนที่อ่อนโยนที่สุดคนหนึ่งที่เขาเคยพบ และบอกว่าเขารักเธอ
แชนด์เลอร์ คินนีย์ (Chandler Kinney) นักแสดงจาก Zombies 2 และ Zombies 3 ระลึกถึงเจฟเฟอรีว่าเป็นคนที่นำพลังสดใสมาสู่ทุกพื้นที่ และเป็นคนที่มีน้ำใจกับคนรอบตัว
เจฟเฟอรียังมีพี่น้องฝาแฝดชื่อ คาร์ลอน เจฟเฟอรี (Carlon Jeffery) ซึ่งเป็นนักแสดงเช่นกัน และเคยรับบท Cameron Parks ในซีรีส์ A.N.T. Farm ของ Disney Channel
ก่อนเสียชีวิต เจฟเฟอรียังคงปรากฏตัวในกิจกรรมของ Disney โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 เธอไปร่วมงานเปิดตัว Zombies 4: Dawn of the Vampires ที่นครลอสแอนเจลิส แม้เธอไม่ได้กลับมารับบท Bree ในภาพยนตร์ภาคที่ 4
ณ วันที่ 3 กันยายน 2569 ครอบครัวและต้นสังกัดยังไม่ได้ประกาศสาเหตุการเสียชีวิต จึงยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเจฟเฟอรีมีอาการป่วยหรือประสบเหตุใดก่อนจากไป
แฟนผลงานสามารถย้อนชมภาพและโพสต์ของ Carla Jeffery ผ่าน Instagram บัญชี @carlajjeffery ซึ่งเป็นบัญชีที่ต้นสังกัดใช้เผยแพร่ประกาศการเสียชีวิตของเธอ
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