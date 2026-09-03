วิคเตอร์ มิลเลอร์ มือเขียนบท Friday the 13th เสียชีวิตแล้ว สิ้นตำนานความสยอง
ปิดตำนาน วิคเตอร์ มิลเลอร์ มือเขียนบทภาพยนตร์สยองขวัญ Friday the 13th เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย 86 ปี ครอบครัวเตรียมจัดงานไว้อาลัยตรงวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายนนี้
วงการฮอลลีวูดเศร้า วิคเตอร์ มิลเลอร์ (Victor Miller) ผู้เขียนบทภาพยนตร์สยองขวัญระดับตำนานอย่าง Friday the 13th ฉบับดั้งเดิม เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 86 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ในเมืองแอละมีดา รัฐแคลิฟอร์เนีย
เอียน ลูกชายของวิกเตอร์ โพสต์ข้อความไว้อาลัยบนอินสตาแกรมว่า “วิกเตอร์ มิลเลอร์ พ่อของฉันได้จากไปอย่างสงบ พ่อมักจะเป็นคนที่ฉลาดและตลกที่สุดเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน พ่อเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันและใครอีกหลายคนรักในการถ่ายภาพ ดนตรี และการเล่าเรื่อง”
วิกเตอร์จากไปโดยมี ทีน่า ภรรยา, ลูกชาย 2 คน และหลานชายคอยดูใจ เอียนซึ่งเป็นมือเบสในเมืองโอกแลนด์กล่าวเสริมว่า พ่อใช้ชีวิตมาอย่างคุ้มค่าและทุกคนจะคิดถึงพ่ออย่างมาก พร้อมทิ้งท้ายถึงผลงานสร้างชื่ออย่าง Friday the 13th ว่าทางครอบครัวจะจัดงานเฉลิมฉลองชีวิตเพื่อรำลึกถึงพ่อในเดือนพฤศจิกายนนี้ และแน่นอนว่าจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายนนี้
ขณะที่ เทรซี่ ลูกสะใภ้ ร่วมไว้อาลัยโดยยกย่องพ่อสามีว่าเป็นหนึ่งในคนที่ฉลาดและตลกที่สุดเท่าที่เคยรู้จัก เวลาพ่ออยู่กับลูกชายเหมือนเธอกำลังนั่งดูละครเวทีแถวหน้า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ใช้เวลาร่วมกัน แม้ในช่วงวาระสุดท้ายพ่อก็ยังทำให้เธอหัวเราะได้เสมอ พ่อรู้สึกซาบซึ้งใจทุกคนที่ช่วยเหลือดูแลอาการป่วยในช่วงบั้นปลาย เทรซี่ยังแสดงความเสียใจถึงลูกชายทั้งสองและทีน่า ภรรยาที่ดูแลความรักมาจนถึงวินาทีสุดท้าย เป็นความรักที่ไร้กาลเวลาและเป็นแบบอย่างของชีวิตคู่
วิกเตอร์ มิลเลอร์ คือ ผู้เขียนบทภาพยนตร์ต้นฉบับเมื่อปี 1980 ฝีมือการกำกับของฌอน เอส. คันนิงแฮม ซึ่งต่อมาได้แตกแขนงกลายเป็นภาพยนตร์ภาคต่อหลายภาค ก่อนหน้าที่จะแจ้งเกิดในหนังสยองขวัญ วิคเตอร์เคยร่วมเขียนบทภาพยนตร์ตลกครอบครัวเรื่อง Manny’s Orphans เมื่อปี 1978 ร่วมกับสตีฟ ไมเนอร์ และกำกับโดยคันนิงแฮม ในปีเดียวกันเขายังใช้ใช้นามปากกาว่า อาร์ค แมคคอย เขียนบทภาพยนตร์ตลกกีฬา Here Come the Tigers ร่วมกับคันนิงแฮมอีกด้วย
หลังจากความสำเร็จของ Friday the 13th วิกเตอร์กลับมาร่วมงานกับคันนิงแฮมอีกครั้งในภาพยนตร์ระทึกขวัญ A Stranger Is Watching เมื่อปี 1982 นอกจากนี้ยังมีผลงานเขียนบทภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ ได้แก่ Getting In ปี 1994, Jury Duty ปี 1995, Rock, Paper, Scissors ปี 2017, The Once and Future Smash ปี 2022 และหนังสั้นเรื่อง Sweet Revenge ในปี 2025
ภาพยนตร์ Friday the 13th เริ่มต้นจากแนวคิดที่ต้องการสร้างหนังทุนต่ำเพื่อเกาะกระแสความโด่งดังของภาพยนตร์เรื่อง Halloween ในปี 2521 แต่กลับกลายเป็นการวางรากฐานให้กับภาพยนตร์แนวไล่เชือดและเป็นแฟรนไชส์หนังสยองขวัญที่ยาวนานที่สุดเรื่องหนึ่ง วิกเตอร์เคยให้สัมภาษณ์ว่าตอนแรกต้องการสร้างหนังเลียนแบบ Halloween โดยชื่อเรื่องยังไม่ปรากฏจนกระทั่งเขียนบทไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งร่าง ไอเดียเรื่องค่ายฤดูร้อนมาจากสัญชาตญาณที่ต้องการสถานที่ซึ่งวัยรุ่นจะถูกตัดขาดจากความช่วยเหลือของผู้ใหญ่
ผลงานของวิกเตอร์ไม่ได้มีแค่ภาพยนตร์จอเงิน แต่ยังสร้างชื่อเสียงในวงการโทรทัศน์ โดยรับตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าทีมเขียนบทละครโทรทัศน์ช่วงกลางวันเรื่อง One Life to Live ระหว่างปี 1982 ถึง 1984 ต่อมาในปี 1984 ย้ายมารับตำแหน่งเดียวกันในเรื่อง All My Children รวมถึง Guiding Light, Another World และ General Hospital ผลงานการเขียนบท All My Children ส่งให้เขาคว้ารางวัล Daytime Emmy Awards มาครองได้ถึงสามครั้งในปี 1985, 1988 และ 1998
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ข้อมูลจาก : variety และ deadline
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