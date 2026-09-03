ตำรวจตั้ง 4 ข้อหา เด็ก ม.3 กราดยิงวชิรปราการวิทยาคม พ่อเผยลูกเป็นซึมเศร้า
ตำรวจตั้ง 4 ข้อหา เด็ก ม.3 กราดยิงวชิรปราการวิทยาคม ใน จ.กำแพงเพชร แค้นครูและเพื่อนเป็นมูลเหตุ พ่อเผยลูกเป็นซึมเศร้า
จากกรณีนักเรียนชั้น ม.3 พกปืน 9 มม. กราดยิงในโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมใน จ.กำแพงเพชร คุณครู เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและพลเมืองดีช่วยกันจับกุมตัวไว้ได้พร้อมของกลาง โชคดีไม่มีเสียชีวิต ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
พล.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จบลงด้วยดีเนื่องจากภาคีเครือข่ายมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุมาอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านบิดาของผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่า รับทราบเรื่องที่บุตรชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและอยู่ระหว่างการรักษาตัว โดยยอมรับว่าความเครียดของเด็กสะสมมาจากหลายเรื่อง ขณะที่โรงเรียนและครูแนะแนวเคยเข้ามาพูดคุยปรึกษากับผู้ปกครองแล้ว ทางด้านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเองก็มีแผนป้องกันเหตุอยู่เช่นกัน แต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อน พร้อมเอ่ยปากชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่สามารถเจรจาและสร้างความเชื่อใจจนระงับสถานการณ์ไว้ได้ทันท่วงที
ในส่วนของคดีความ พนักงานสอบสวนได้นำตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติม ก่อนส่งตัวให้สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย โดยเด็กชายอยู่ในอาการสงบนิ่ง เปิดเผยสั้นๆ ว่าตนรู้สึกคลายความตึงเครียดลงแล้วหลังจากได้พูดคุยกับพ่อแม่ พร้อมยอมรับผิดในสิ่งที่ทำลงไป
สำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ เยาวชนผู้ก่อเหตุระบุว่าทำไปด้วยความโกรธแค้น เนื่องจากถูกเพื่อนสนิทกลั่นแกล้งอย่างรุนแรง และมีความคับข้องใจจากกรณีที่ครูท่านหนึ่งนำเรื่องส่วนตัวไปเผยแพร่ อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวแสดงความรู้สึกผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้ว ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินคดีควบคู่ไปกับการเยียวยาจิตใจและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในสถานศึกษา
เบื้องต้นทางตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาใน 4 ฐานความผิด ได้แก่ “พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต, ยิงปืนในเมือง หมู่บ้าน หรือชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควร”
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