บันเทิง

อาลัย นักแสดงอาวุโส เสียชีวิต หลังเผชิญหลายโรครุมเร้า สิริอายุ 94 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 11:25 น.
อาลัย นักแสดงอาวุโส เสียชีวิต หลังเผชิญหลายโรครุมเร้า สิริอายุ 94 ปี

แฟนหนังอาลัย หลิวเส้าหมิง นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตในวัย 94 ปี สิ้น ผู้บุกเบิกวงการเต้นฮ่องกง และปิดตำนานโปเยโปโลเย

วงการบันเทิงฮ่องกงต้องสูญเสียบุคคลสำคัญอีกครั้ง เมื่อมีรายงานว่า หลิวเส้าหมิง (Lau Siu Ming) นักแสดงอาวุโสและผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการเต้นชื่อดังของฮ่องกง ได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อวานนี้ (2 ก.ย. 69) เวลาประมาณ 18.00 น. สิริอายุ 94 ปี หลังจากที่เขาต้องเผชิญกับการต่อสู้อย่างถึงที่สุดกับอาการป่วยมากถึง 7 โรคที่รุมเร้าจนร่างกายรับไม่ไหว และจากไปในที่สุด ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว เพื่อนร่วมวงการ และแฟนหนังที่เคยติดตามผลงานระดับตำนานของเขาเป็นอย่างมาก

หลิวเส้าหมิง หรือที่ทุกคนรู้จักกันในวงกว้างว่า ท่านอาจารย์หมิง ก่อนที่เขาจะก้าวเข้าสู้วงการการแสดงเขาเคยได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อที่ศูนย์วิจัยบัลเลต์คลาสสิก (Classical Ballet Research Centre) ในประเทศฝรั่งเศสในช่วงทศวรรษ 1960 ก่อนจะกลับมายังฮ่องกงในปี 1967 เพื่อทำหน้าที่เป็นนักออกแบบท่าเต้นและครูสอนเต้น จนได้รับฉายาว่า “คุณชายหมิง ราชานักเต้น” ก่อนจะผันตัวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัว

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อาลัย นักแสดงอาวุโส เสียชีวิต หลังเผชิญหลายโรครุมเร้า สิริอายุ 94 ปี-2
ภาพจาก : scmp

ตลอดระยะเวลาในวงการบันเทิง หลิวเส้าหมิง ฝากผลงานการแสดงระดับตำนานเอาไว้มากมาย โดยภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของเขาคือ The Butterfly Murders (1979) ต่อมาเขาก็ได้เข้าไปเป็นส่วนร่วมของนักแสดงจากภาพยนตร์ยอดนิยมอีกมากมาย อาทิ มังกรหยก ในบทบาท ราชันย์ทักษิณ อิดเต็งไต้ซือ และบท ปีศาจต้นไม้ ในภาพยนตร์เรื่อง โปเยโปโลเย

อาลัย นักแสดงอาวุโส เสียชีวิต หลังเผชิญหลายโรครุมเร้า สิริอายุ 94 ปี-4
ภาพจาก : cnalifestyle
อาลัย นักแสดงอาวุโส เสียชีวิต หลังเผชิญหลายโรครุมเร้า สิริอายุ 94 ปี-3
ภาพจาก : cnalifestyle

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อ้างอิงจาก : cnalifestyle

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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