โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ 2 อดีตพนักงาน สำนักงานการบินพลเรือน ผิดวินัยร้ายแรง
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา 2 อดีตพนักงานสำนักงานการบินพลเรือนฯ กระทำผิดวินัยร้ายแรงและถูกลงโทษไล่ออก
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2569 เว็บไซต์ ratchakitcha เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อดีตพนักงาน สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จํานวน 2 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา เนื่องจากกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกลงโทษไล่ออก ตามข้อ 6 และข้อ 7 (5) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. นางกชกร ปูปิโล หรือนางสาวกฏชกร ศรีรักษา ตําแหน่งพนักงานบริหารทั่วไปอาวุโส 7 งานบริหารทั่วไป ฝ่ายมาตรฐานเวชศาสตร์การบิน ถูกลงโทษไล่ออก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากกระทําผิดวินัยฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต จนก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สํานักงาน และละเว้นการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 41 (1) (2) (11) หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ 42 (10) ที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ กําหนดให้ใช้บังคับ ที่คณะกรรมการหรือสํานักงานกําหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และ เป็นเหตุให้เสียหายแก่สํานักงานอย่างร้ายแรง ตามข้อ 44 (1) (7) และ (8) ตามระเบียบคณะกรรมการ กํากับสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
2. นางสาวนิลวรรณ จรดล ตําแหน่งพนักงานวางแผนและบริหารการเงินอาวุโส 7 กองวางแผนและบริหารการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน ถูกลงโทษไล่ออก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เนื่องจากกระทําผิดวินัยฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต จนก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สํานักงาน และละเว้นการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 41 (1) (2) (11) หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ 42 (10) ที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ กําหนดให้ใช้บังคับ ที่คณะกรรมการหรือสํานักงานกําหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และ เป็นเหตุให้เสียหายแก่สํานักงานอย่างร้ายแรง ตามข้อ 44 (1) (7) และ (8) ตามระเบียบคณะกรรมการ กํากับสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 2 ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2569
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
ข้อมูลจาก : ratchakitcha
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