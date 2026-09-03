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เปิดวาร์ป อดีตเลขาฯ สส.ญี่ปุ่น ผันตัวเป็นนางเอก AV ตอนวัย 42 เผยเหตุทิ้งงานการเมือง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 22:01 น.
เปิดวาร์ป อดีตเลขาฯ สส.ญี่ปุ่น ผันตัวเป็นนางเอก AV ตอนวัย 42 เผยเหตุทิ้งงานการเมือง
ภาพจาก : Instagram: @yuuka_tada_

เปิดวาร์ป ยูกะ ทาดะ อดีตแอร์โฮสเตสและเลขาฯ ส.ส.ญี่ปุ่น ชีวิตพลิกผันจนต้องเดบิวต์ AV ตอนอายุ 42 หลังเผชิญการเลือกปฏิบัติทางเพศในโลกการเมือง

ยูกะ ทาดะ (Yuka Tada / 多田有花) เดบิวต์เป็นนักแสดง AV ในเดือนมิถุนายน 2565 ตอนอายุ 42 ปี ขณะที่แต่งงานและมีลูกแล้ว โดยประสบการณ์การถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเพราะเป็นผู้หญิงในแวดวงการเมือง เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพ

หลังเรียนจบในช่วงที่ตลาดแรงงานญี่ปุ่นอยู่ในยุคหางานยาก ยูกะได้เข้าสมัครเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินระหว่างประเทศในฐานะพนักงานสัญญาจ้าง

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Yuka Tada นักแสดง AV ญี่ปุ่น อดีตแอร์โฮสเตสและเลขานุการสมาชิกสภาไดเอท
ภาพจาก : Instagram: @yuuka_tada_

แม้จะทำงานใกล้เคียงกับพนักงานประจำ แต่ได้รับค่าจ้างแบบรายชั่วโมง หลังหักภาษีมีรายได้ประมาณ 200,000 เยนต่อเดือน

อีกเหตุผลที่เลือกงานแอร์โฮสเตสคือความต้องการออกจากบ้าน ทาดะเล่าว่าแม่ควบคุมชีวิตของเธออย่างมากตั้งแต่วัยเรียน

การต้องเดินทางออกนอกประเทศเป็นประจำจึงช่วยให้มีพื้นที่ใช้ชีวิตของตัวเองมากขึ้น

Yuka Tada อดีตแอร์โฮสเตสญี่ปุ่นที่ผันตัวมาเป็นนักแสดง AV วัย 42 ปี
ภาพจาก : Instagram: @yuuka_tada_

หลังออกจากสายการบิน ยูกะ ทาดะ ได้สมัครทำงานเลขานุการให้บริษัทเอกชนและสำนักงานกฎหมาย ก่อนย้ายเข้าสู่แวดวงการเมืองในตำแหน่ง 公設秘書 หรือเลขานุการประจำสมาชิกสภาไดเอทที่ได้รับค่าจ้างจากรัฐ

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งานการเมืองกลายเป็นแรงผลักดันโดยตรงให้เธอเริ่มคิดถึงอาชีพใหม่ ทาดะเล่าว่า ระหว่างทำงานเธอมักถูกพูดถึงหรือถูกตัดสินด้วยเหตุผลว่าเป็นผู้หญิง ไม่ว่าทำอะไรก็มักถูกโยงกลับมาที่เพศของเธอ

เมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ซ้ำ ๆ เธอจึงคิดว่า หากคนรอบตัวให้ความสำคัญกับการเป็นผู้หญิงมากนัก ก็อยากลองทำงานที่ใช้ความเป็นผู้หญิงโดยตรง

การตัดสินใจไม่ได้เกิดจากเรื่องการเมืองเพียงอย่างเดียว ทาดะยอมรับว่าเธอมีความสนใจเรื่องเพศอยู่ก่อนแล้ว ประกอบกับการระบาดของโควิดที่ทำให้มองว่าอนาคตไม่มีอะไรแน่นอน จึงตัดสินใจลองทำสิ่งที่อยากทำจริง ๆ

ยูกะ ทาดะ อดีตเลขานุการ ส.ส.ญี่ปุ่น ก่อนเดบิวต์เป็นนักแสดง AV ตอนอายุ 42 ปี
ภาพจาก : TwitCasting: Yuka Tada

ตอนนั้นลูกของเธอเพิ่งบรรลุนิติภาวะ ทาดะจึงบอกลูกถึงแผนเข้าสู่วงการตั้งแต่ก่อนสัมภาษณ์กับเอเจนซี เพราะไม่ต้องการปิดบัง

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ลูกตอบว่าเป็นชีวิตของแม่ หากเป็นสิ่งที่คิดและต้องการทำจริงก็สามารถตัดสินใจได้เอง ทาดะยืนยันว่า หากลูกยังเป็นผู้เยาว์ เธอจะไม่เลือกเข้าสู่วงการ AV ในเวลานั้น

ส่วนสามีไม่ได้สนับสนุนตั้งแต่แรก แต่ยอมรับการตัดสินใจในเวลาต่อมา โดยขอไม่รับรู้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อในวงการ ต้นสังกัด หรือผลงานที่เธอแสดง

ปัจจุบันทั้งคู่แยกกันอยู่ แต่ยังพบกันรับประทานอาหารสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้ง และเดินทางด้วยกันเป็นครั้งคราว ทาดะบอกว่าสามีกลายเป็นหนึ่งในคนที่เข้าใจและสนับสนุนการทำงานของเธอมากที่สุด

ทาดะเกิดวันที่ 24 ธันวาคม 2522 ปัจจุบันอายุ 46 ปี และเดบิวต์กับค่าย Madonna เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ปัจจุบันยังมีชื่ออยู่ในรายชื่อนักแสดงของ C-more

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แฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและผลงานของ Yuka Tada ผ่าน X บัญชี @av_yuuka_tada และ Instagram บัญชี @yuuka_tada_ ซึ่ง Nikkan SPA! ระบุไว้โดยตรงท้ายบทสัมภาษณ์ นอกจากนี้เธอยังใช้บัญชีเดียวกับ X สำหรับไลฟ์และเก็บรายการย้อนหลังบนแพลตฟอร์ม TwitCasting

ช่องทางติดตาม Yuka Tada

ยูกะ ทาดะ อดีตเลขาฯ ส.ส.ญี่ปุ่น เปิดใจเหตุเปลี่ยนอาชีพเข้าสู่วงการ AV
ภาพจาก : Instagram: @yuuka_tada_
นักแสดง AV ยูกะ ทาดะ ผู้เคยเป็นเลขานุการประจำสมาชิกสภาไดเอทญี่ปุ่น
ภาพจาก : Instagram: @yuuka_tada_
ยูกะ ทาดะ เปิดประสบการณ์ถูกเลือกปฏิบัติทางเพศก่อนเข้าสู่วงการ AV
ภาพจาก : Instagram: @yuuka_tada_
ยูกะ ทาดะ อดีตพนักงานสายการบินและเลขาฯ นักการเมืองญี่ปุ่น
ภาพจาก : Instagram: @yuuka_tada_
Yuka Tada นักแสดง AV ที่เดบิวต์หลังออกจากงานเลขานุการ ส.ส.ญี่ปุ่น
ภาพจาก : Instagram: @yuuka_tada_

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 22:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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