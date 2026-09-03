เผยสาเหตุการเสียชีวิต “ทิม เคอร์รี” นักพากย์-นักแสดงคนดัง หลังเสียชีวิตในวัย 80 ปี
เผยสาเหตุการเสียชีวิต “ทิม เคอร์รี” นักพากย์-นักแสดงคนดังชาวอังกฤษ หลังเสียชีวิตในวัย 80 ปี เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
จากกรณีที่มีรายงานว่า ทิม เคอร์รี นักแสดงชาวอังกฤษ นักแสดงชื่อดังที่เคยมีผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็น The Rocky Horror Show, The Three Musketeers, It (ฉบับโทรทัศน์) หรือแม้แต่ในวิดีโอเกมอย่าง Command & Conquer: Red Alert 3 เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 80 ปีนั้น
ล่าสุด โฆษกของนายเคอร์รี่ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตของนักแสดงคนดังกล่าว โดยระบุว่า เขาเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ พร้อมกันนี้นายเคอร์รี ยังมีประวัติป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองและมะเร็งไต ซึ่งมีส่วนทำให้เขาเสียชีวิตด้วย
ย้อนกลับไปในปี 2555 นายเคอร์รีมีประวัติป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง และมีปัญหารสุขภาพมาตลอดนับแต่นั้นเป็นต้นมา โดยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เขานั่งรถเข็นและมุ่งเน้นงานพากย์มากขึ้น
ซึ่งเขาเคยกล่าวว่าเขารู้สึกโชคดีที่อาการป่วยของเขาทำให้เขาเป็นแค่อัมพาตไม่ได้ทำให้เขาพูดไม่ได้ หากมีสิ่งหนึ่งที่ฝังใจฉันหลังจากเหตุการณ์นั้น ก็คือความน่าทึ่งที่ฉันยังมีชีวิตอยู่
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