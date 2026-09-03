เลขาฯ แพทยสภา เตือนสติ หมอต้องปฏิบัติอย่างสุภาพ ไม่เหยียดสิทธิคนไข้
เลขาฯ แพทยสภา เผย ลุยสอบกรณีหมอปากแซ่บ ด่าหยาบคนไข้ เตือนสติ หมอต้องปฏิบัติอย่างสุภาพ ไม่เหยียดสิทธิรักษาคนไข้
พล.อ.อ. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กรณีแพทย์รายหนึ่งใช้คำพูดไม่เหมาะสมต่อผู้ป่วยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกนัก โดยระบุว่า “การสื่อสาร เป็นส่วนหนึ่งของการรักษา”
จากกรณีข่าวเกี่ยวกับการสื่อสารและการปฏิบัติต่อผู้ป่วยในคลินิก ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากสังคม ผมได้รับทราบและติดตามข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วครับ และต้องยอมรับว่า รู้สึกกังวลใจเช่นเดียวกับประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อเหตุการณ์ลักษณะนี้กระทบต่อความรู้สึกของผู้ป่วยและครอบครัวโดยตรง
ผู้ป่วยที่มาหาเรา ส่วนใหญ่มาในวันที่กำลังเจ็บป่วย กังวล กลัว หรืออยู่ในช่วงที่อารมณ์เปราะบาง ญาติเองก็มักมีความรู้สึกไม่ต่างกัน เพราะฉะนั้นการรักษาจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการตรวจ วินิจฉัย หรือการให้ยาเท่านั้น แต่ คำพูด น้ำเสียง ท่าที และการสื่อสารของแพทย์ ล้วนมีผลต่อความรู้สึก ความไว้วางใจ และความร่วมมือในการรักษาอย่างมาก
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2565 ซึ่งนำมาให้ดูในภาพนี้ กำหนดหลักสำคัญไว้ว่า
- ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมไม่ประพฤติหรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ และ
- ข้อ 23 กำหนดไว้ชัดเจนว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยสุภาพและปราศจากการบังคับขู่เข็ญ”
ผมจึงอยากฝากถึงเพื่อนแพทย์ทุกท่านอ่านด้วยความห่วงใยครับ ข้อเท็จจริงว่าแพทย์ส่วนใหญ่ของเราปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความสุภาพ เอาใจใส่ และรับผิดชอบอย่างดีอยู่แล้ว แม้ในแต่ละวันจะต้องเจอกับภาระงาน ความเหนื่อย ความกดดัน และบางครั้งอาจมีความเห็นที่ไม่ตรงกันกับผู้ป่วยหรือญาติ ได้บ้าง มีเพียงส่วนน้อย ที่เกิดปัญหา
ทั้งนี้ต้องคำนึงว่า ในยุคดิจิทัล ทุกคำพูด ทุกข้อความ การแชต การโทรศัพท์ หรือการโพสต์ต่าง ๆ สามารถทิ้งร่องรอยไว้ และอาจถูกนำมาใช้ประกอบการตรวจสอบหรือเป็นพยานหลักฐานในภายหลังได้ หากเกิดความไม่พอใจกันครับ
อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญไม่ใช่เพียงว่า “จะมีใครบันทึกหรือไม่” แต่คือ #การสื่อสารและการกระทำต้องเริ่มต้นจากตัวเอง โดยพยายามดูแลคำพูด อารมณ์ และท่าทีให้เหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีความโกรธ ความไม่พอใจ หรือความขัดแย้งครับ
อีกเรื่องที่สำคัญ จากกรณีนี้ คือ ผู้ป่วยทุกคน ไม่ว่าจะใช้สิทธิการรักษาใด มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน การใช้สิทธิของรัฐไม่ควรเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถูกดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือได้รับการปฏิบัติที่ลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์
สำหรับรายที่กำลังเป็นข่าวอยู่ขณะนี้ แพทยสภาจะดำเนินการในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และกระบวนการที่กฎหมายกำหนด หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เห็นต่างกันได้ ชี้แจงกันได้ แต่ขอให้เรายังคงสื่อสารกันด้วยความสุภาพ ให้เกียรติ และเคารพศักดิ์ศรีของกันและกัน ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยความห่วงใยครับ เพราะบางครั้งคำพูดเพียงไม่กี่คำ อาจมีผลต่อความรู้สึกของคนไข้มากกว่าที่เราคิด และมีผลต่อมากมายต่อความสำเร็จของการรักษาครับ
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