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นายกสมาคมวิศวกร ตั้งข้อสังเกตหลังที่นั่งยกระดับคอนเสิร์ตทรุดตัว รับแรงเต้นไม่ไหว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 10:38 น.

นายกสมาคมวิศวกร ตั้งข้อสังเกตหลังที่นั่งยกระดับคอนเสิร์ต อัสนี–วสันต์ ทรุดตัว รับแรงเต้นไม่ไหว ทำให้นั่งร้านสั่นไหวรุนแรง แนะอนาคตควรคำนึงถึงแรงโยกด้วย

จากกรณีที่คอนเสิร์ต อัสนี–วสันต์ เมื่อช่วงคืนวันที่ 2 ก.ย. 69 ที่ผ่านมา ต้องยกเลิกการแสดงในรอบดังกล่าว ภายหลังจากที่พื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวหรือโซนบัตร 7,000 บาททรุดตัว ในอิมแพ็ค อารีน่า ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย และอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกมาเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบเบื้องต้น โดย ระบุว่า เหตุการณ์พื้นที่นั่งยุบตัวภายในงานคอนเสิร์ต เมื่อคืนวันที่ 2 ก.ย. ที่ผ่านมา พื้นที่ปัญหานั้นเป็นพื้นที่นั่งทำยกระดับชั่วคราว จากพื้นถาวรของอาคารอีกที แต่พื้นถาวรของตัวอาคารไม่ได้ยุบตัวลงไป พื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราว ทำจากโครงสร้างเหล็กหรือนั่งร้านเหล็กที่ถอดประกอบ ติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่าย ไม่ใช่โครงสร้างถาวร สำหรับสาเหตุที่พื้นที่นั่งยุบตัว ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีข้อสังเกตดังนี้

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1. การรับน้ำหนักและเสถียรภาพของนั่งร้าน นอกจากจะขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนของขานั่งร้านแล้ว ยังขึ้นอยู่กับ ความสมบูรณ์ของนั่งร้าน จุดยึด ฐานรอง และค้ำยัน อีกด้วย ซึ่งนั่งร้านที่นำมาใช้ต้องตรง ไม่คดงอ มีการประกอบติดตั้งถูกต้อง เช่น มีตัวยึดระหว่างขากับคานนั่งร้านใส่ครบทุกจุด ฐานรองรับต้องมีอุปกรณ์รองรับเฉพาะ เช่น Jack base หรือแผ่นฐาน มีการติดตั้งค้ำยันยึดโยงระหว่างขาครบถ้วน หากใส่อุปกรณ์เหล่านี้ไม่ครบ ก็อาจทำให้นั่งร้าน เซ เอียงตัว หรือยุบตัวได้

2. นั่งร้านจะต้องได้รับการออกแบบให้รองรับน้ำหนักของคนอย่างเพียงพอ ซึ่งตามกฎกระทรวงกำหนดการออกแบบโครงสร้างฯ ปี 2566 กำหนดโครงสร้างประเภทอัฒจรรย์ อยู่ในกลุ่มอาคารชุมนุม จะต้องรับน้ำหนักคนได้ไม่ต่ำกว่า 500 กิโลกรัมต่อตารางเมตร แต่ในความเป็นจริงแล้ว ต้องคำนึงถึงด้วยว่า น้ำหนักคนอาจไม่ใช่แค่นั่งนิ่งๆ แต่อาจมีการลุกขึ้นเต้น โยกตัวพร้อมกัน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้นั่งร้านสั่นไหวรุนแรงได้ เนื่องจากมีการเข้าจังหวะกันระหว่างความถี่ของโครงสร้างนั่งร้านกับความถี่ที่เกิดจากการโยกตัวคนพร้อมๆกัน ดังนั้นการออกแบบที่ดีควรคำนึงถึงแรงที่เกิดจากการโยกหรือเหวี่ยงของคนด้วย

3. อัฒจรรย์ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1000 ตารางเมตร จัดว่าเป็นวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงฯ กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมปี 2565 ดังนั้นหากพื้นที่นั่งดังกล่าว มีพื้นที่ตั้งแต่ 1000 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องได้รับการออกแบบและลงนามโดยวิศวกรโยธาที่มีใบอนุญาต อีกทั้งการควบคุมการประกอบติดตั้ง จะต้องมีวิศวกรโยธาที่ได้รับใบอนุญาต มาควบคุมการทำงานด้วยเช่นกัน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 10:38 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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