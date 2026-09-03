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รักหึงโหด! อดีตอาสากู้ภัย ขับกระบะไล่ชน อดีตแฟนสาวกับแฟนใหม่ ดับสยองคาที่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 10:39 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 10:39 น.
รักหึงโหด! อดีตอาสากู้ภัย ขับกระบะไล่ชน อดีตแฟนสาวกับแฟนใหม่ ดับสยองคาที่

รักหึงโหด! อดีตอาสากู้ภัย ขับกระบะไล่ชน อดีตแฟนสาวกับแฟนใหม่ ดับสยองคาที่ ตรวจสอบรถผู้ตาย พบยาเสพติดซุกซ่อนใต้เบาะ

เมื่อเวลา 00:50 น. วันที่ 3 ก.ย. 2569 พ.ต.ต.พีรพัฒน์ สัมฤทธิ์ดีงาม สารวัตร (สอบสวน) สน.ประชาชื่น รับแจ้งเหตุรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตคาที่หลายราย บริเวณจุดกลับรถหน้ากรมยุทธบริการทหาร ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จึงไปตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ในที่เกิดเหตุพบรถกระบะสีขาว ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน แต่บริเวณข้างตัวรถยังคงมีสติ๊กเกอร์ระบุชื่อ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” สภาพด้านหน้าพังยับเยินจากการชนกระแทกอย่างแรง โดยมีนายทรงพล อายุ 28 ปี ซึ่งเป็นอดีตอาสากู้ภัยคนขับ บาดเจ็บสาหัส ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า PCX สีดำ หมายเลขทะเบียน 5 ขฒ 7625 กรุงเทพมหานคร ถูกพุ่งชนอัดจนสภาพยับทั้งคัน

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โดยรอบเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิต 2 ราย ทราบชื่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คือ นายเจตพล อายุ 45 ปี นอนเสียชีวิตบาดแผลฉกรรจ์ทั่วร่างกาย ขณะที่ผู้ซ้อนท้ายคือ นางสาวนริสษา อายุ 24 ปี สภาพร่างถูกกระแทกอย่างแรวจนขาขาดออกเป็นสองท่อน เสียชีวิตทันทีในจุดเกิดเหตุ

เจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ นอกจากนี้ ในระหว่างการเข้าจัดเก็บหลักฐาน เจ้าหน้าที่ได้เปิดเบาะใต้รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตและพบวัตถุต้องสงสัยซุกซ่อนอยู่ เป็นยาบ้าบรรจุถุงพลาสติก 1 ถุง และยาไอซ์ในถุงซิปล็อกอีก 2 ถุง จึงได้บันทึกตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน

จากการสอบถามญาติเบื้องต้น ได้เล่าว่า ฝ่ายหญิงได้ตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับนายทรงพล ซึ่งคบหากันมาได้ 1 ปี และเลิกลากันไปนานกว่า 2 เดือน เนื่องจากตลอดเวลาที่คบหากัน นายทรงพลมักมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง ทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงอย่างหนัก แม้ฝ่ายหญิงจะเคยเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สน.ประชาชื่น แต่อดีตแฟนหนุ่มกู้ภัยรายนี้กลับไม่ยอมจบ ยังคงตามข่มขู่ส่งข้อความอาฆาต

เจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ

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กระทั่งก่อนเกิดเหตุ นายเจตพล ชายคนใหม่ ได้ขับรถจักรยานยนต์มารับนางสาวนริสษา บริเวณใกล้เคียงวัดเลียบราษฎร์บำรุง โดยที่นายทรงพลได้ขับรถกระบะมาจอดรอสังเกตการณ์อยู่ก่อนแล้ว เมื่อเห็นอดีตแฟนสาวซ้อนท้ายชายคนใหม่ขี่ออกไป

ด้วยความแค้นนายทรงพลได้สตาร์ทเครื่องยนต์ ขับรถกระบะไล่กวดตามอย่างกระชั้นชิด พร้อมกับเปิดไฟไซเรนไล่บี้รถจักรยานยนต์ตั้งแต่ช่วงวัดเลียบราษฎร์บำรุง มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนรัชดาภิเษก จนกระทั่งมาถึงจุดกลับรถหน้ากรมยุทธบริการทหาร รถกระบะได้เร่งเครื่องพุ่งชนอัดท้ายรถจักรยานยนต์อย่างจัง เป็นเหตุให้ทั้งคู่สังเวยชีวิตคาที่อย่างน่าอนาถ

เบื้องต้น พนักงานสอบสวน สน.ประชาชื่น ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธินำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย ส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมประสานให้ญาติติดต่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา ส่วนทางด้านนายทรงพล ผู้ก่อเหตุ ช่วงนี้ได้นำได้นำส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บอย่างสาหัสและจนท.ได้ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 10:39 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 10:39 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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