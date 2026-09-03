หลอนจัด! สาวเสพยาคลั่ง บุกงัดบ้านชาวบ้าน โวยวายหาว่าขโมยสมุดบัญชี 3 ล้าน
หลอนจัด! สาวเสพยาคลั่ง บุกงัดบ้านชาวบ้าน โวยวายหาว่าขโมยสมุดบัญชี 3 ล้าน สุดท้ายตำรวจรวบ โดนแจ้ง 3 ข้อหาหนัก
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 7 โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์หญิงสาวรายหนึ่งมีอาการคลุ้มคลั่ง โดยบุกรุกบ้านของชาวบ้าน โดยอ้างว่าคนถ่ายคลิปขโมยข้าว 2 กระสอบ และกล่าวหาว่าเจ้าของคลิปเป็นผู้นำสมุดบัญชีที่มีเงิน 3 ล้านบาทไป พร้อมระบุข้อความว่า
“ยาเสพติดภัยร้ายของสังคม ขอใช้พื้นที่ในการพูดทีนะคะ คือพวกเสพเนี่ยควรปล่อยออกมาง่าย ๆ แบบนี้หรอจับไปแปป ๆ ก็ปล่อยชีก็กลับมาสูบมาคลั่งมาตบคนนั้นคนนี้ ถามจริงเถอะทำไมไม่เอาแบบให้เข็ด มาหลอนว่าคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยในคริปนี้คือชีอยู่ดี ๆ มาเปิดหน้าต่างมาว่าสมุดบัญชีมีเงิน 3 ล้านอะไรชีก็พูดไปแล้วมาตบมานี้คือใช่หรอถามจริงสังคมประเทศไทย
จากคลิปที่หนูโพสต์ไปตอนนี้พี่ ๆ ตำรวจได้จับคุมตัวเรียบร้อนแล้วนะคะและหนูได้ดำเนินคดีตามกฏหมาย เรียบร้อยค่ะ 1.บุกรุกบ้านในยามวิกาล 2.ใช้สารเสพติด 3.ทำลายทรัพย์สิน 4 .หมิ่นประมาท ใด ๆ ก็ขอขอบคุณพี่ ๆ ตำรวจที่นำเนินคดีให้นะคะ ขอบคุณคลิป”
ต่อมาเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเล่าว่า เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. ขณะกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้าน มี น.ส.ป้อม อายุ 41 ปี ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านมีอาการหลอนจากการเสพยาบ้า เดินเข้ามาในบ้านแล้วงัดหน้าต่าง พร้อมพูดจาวกวนกล่าวหาว่ามีคนขโมยเงินของตนเอง โดยอ้างว่ามีเงินอยู่ในสมุดบัญชีจำนวน 3 ล้านบาท หลานสาวของเจ้าของบ้านจึงตัดสินใจถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงตามมา
กระทั่งช่วงเช้าวันรุ่งขึ้น เจ้าของบ้านจึงตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พุทไธสง ให้เข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่จึงติดตามไปยังบ้านพักของ น.ส.ป้อม ก่อนควบคุมตัวไว้เพื่อสอบสวนและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ผลตรวจสารเสพติดพบปัสสาวะเป็นสีม่วง ยืนยันว่ามีการเสพสารเสพติดจริง เจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีรวม 3 ข้อหา ได้แก่ เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต บุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน และทำให้เสียทรัพย์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อำนาจ รื่นเริง” เมาอาละวาดขว้างปาสิ่งของหน้าวัด หลังเพิ่งกลับบ้านได้แค่วันเดียว
- เผยเด็ก ม.3 แค้นครูถูกสั่งให้พักการเรียน ขโมยปืนพ่อ ก่อนกราดยิงโรงเรียนกำแพงเพชร
- เมียหลวงสุดช้ำ ผัวแอบแซ่บน้องแท้ ๆ บังคับอยู่ 3 คน หนีแต่ถูกทำร้าย-ข่มขู่ไม่เลิก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: