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สละโสด! จีเยอึน-วาตะ ประกาศลั่นระฆังวิวาห์ 12 ธ.ค. นี้ ตรงวันเกิดว่าที่สามี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 10:46 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 10:46 น.
สละโสด! จีเยอึน-วาตะ ประกาศลั่นระฆังวิวาห์ 12 ธ.ค. นี้ ตรงวันเกิดว่าที่สามี

เตรียมสละโสด! จีเยอึน-วาตะ ประกาศลั่นระฆังวิวาห์ 12 ธันวาคม นี้ ตรงวันเกิดว่าที่สามี หลังเปิดตัวคบกันเมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา คนบันเทิงและแฟนคลับแห่ยินดี

นับเป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่ายินดีของวงการบันเทิงแดนกิมจิ เมื่อสื่อเกาหลีใต้รายงานว่า ต้นสังกัดของนักแสดงสาว จีเยอึน 지예은 (Ji-Ye Eun) และต้นสังกัดของแดนเซอร์และนักออกแบบท่าเต้นชื่อดัง วาตะ (Vata) ออกมาคอนเฟิร์มว่า ทั้งคู่กำลังจะเข้าพิธีวิวาห์กันในวันที่ 12 ธันวาคม 2569 นี้ ซึ่งตรงกับวันเกิดของฝ่ายชายจริง!

ขณะที่ในอินสตาแกรมของ จีเยอึน เจ้าตัวก็ได้แจ้งข่าวดีนี้ให้กับแฟนคลับทุกคนได้ทราบด้วยตัวเองเช่นกัน ซึ่งสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า

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“สวัสดีค่ะ ฉันจีเยอึนค่ะ

เนื่องจากเป็นสัญญาที่ล้ำค่าและสำคัญ ฉันจึงครุ่นคิดอยู่นานว่าจะบอกกล่าวในช่วงเวลาไหนและควรพูดอย่างไรดี ถึงได้ตัดสินใจนำข่าวนี้มาแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะ!

ฉัน… กำลังจะแต่งงานค่ะ

เขาคือคนที่คอยอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้ฉันเสมอ เป็นคนที่ทำให้ฉันได้รู้จักกับความสุขที่เราได้ร่วมแบ่งปันกันค่ะ

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ที่ผ่านมาฉันเคยคิดมาตลอดว่าการเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวสำหรับชีวิตตัวเอง แต่ตอนนี้ฉันได้เจอคนที่อยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตแล้วค่ะ

จากนี้ไป เราจะคอยเป็นกำลังใจที่มั่นคงให้แก่กันและกัน และจะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขค่ะ หวังว่าทุกคนจะส่งกำลังใจและอวยพรด้วยความอบอุ่นนะคะ!

ขอให้ทุกคนมีแต่เรื่องที่มีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ! ตัวฉันเองก็จะพยายามเป็นคนที่มอบรอยยิ้มและความสุขให้แก่ทุกคนให้มากขึ้นในอนาคตค่ะ”

สละโสด! จีเยอึน-วาตะ ประกาศลั่นระฆังวิวาห์ 12 ธ.ค. นี้ ตรงวันเกิดว่าที่สามี-1

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ต่อมาทางด้านว่าที่เจ้าบ่าวอย่าง วาตะ ก็ไม่น้อยหน้าว่าที่เจ้าสาวคนสวย เขาเองก็ได้โพสต์ข้อความเพื่อประกาศข่าวดีนี้ให้กับทุก ๆ คนได้ทราบและร่วมอวยพรให้เขาทั้งคู่เช่นกัน โดยสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ระบุว่า

“สวัสดีครับ วาตะ ครับ

อยากจะส่งต่อข่าวดีในชีวิตของผมให้กับผู้ที่มอบความรักและกำลังใจให้อย่างเสมอมาครับ

ผมได้พบคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตและกำลังจะแต่งงานครับ เธอคือคนที่เป็นของขวัญ ซึ่งมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของผม และมอบความรักให้ เธอเป็นคนที่น่าขอบคุณมาก ๆ ที่ทำให้คนที่เอาแต่ทำงานอย่างผมได้รู้ว่าความรักคืออะไร

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จากนี้ไปเราจะคอยพึ่งพาอาศัยกันและใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างน่ารักและอบอุ่นครับ

หากทุกท่านจะกรุณาอวยพรด้วยสายตาแห่งความอบอุ่น ผมจะรู้สึกขอบคุณมาก ๆ เลยครับ ผมพยายามใช้ชีวิตด้วยการเป็นผู้ให้กลับคืนไปให้สมกับกำลังใจที่ทุกท่านมอบให้ผมครับ ขอบคุณครับ”

สละโสด! จีเยอึน-วาตะ ประกาศลั่นระฆังวิวาห์ 12 ธ.ค. นี้ ตรงวันเกิดว่าที่สามี-3

สำหรับเส้นทางความรักระหว่าง จีเยอึน และ วาตะ นั้นมีรายงานว่า ทั้งคู่เกิดปี 1994 เหมือนกัน โดยเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์จากการมีความเชื่อทางศาสนาที่ตรงกัน และมีโอกาสได้ไปเจอกันที่โบสถ์

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จากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มสานต่อความสัมพันธ์กันมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งตัดสินใจเปิดตัวคบหากันต่อสาธารณชนเมื่อเดือนเมษายน 2026 ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากการเปิดตัวทั้งสองก็แสดงออกถึงความรักความห่วงใยที่มีให้กันและกันมากยิ่งขึ้น และตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะสามีภรรยาในที่สุด

สละโสด! จีเยอึน-วาตะ ประกาศลั่นระฆังวิวาห์ 12 ธ.ค. นี้ ตรงวันเกิดว่าที่สามี-9
ภาพจาก : IG vata_500
สละโสด! จีเยอึน-วาตะ ประกาศลั่นระฆังวิวาห์ 12 ธ.ค. นี้ ตรงวันเกิดว่าที่สามี-10
ภาพจาก : IG vata_500
สละโสด! จีเยอึน-วาตะ ประกาศลั่นระฆังวิวาห์ 12 ธ.ค. นี้ ตรงวันเกิดว่าที่สามี-4
ภาพจาก : IG vata_500
สละโสด! จีเยอึน-วาตะ ประกาศลั่นระฆังวิวาห์ 12 ธ.ค. นี้ ตรงวันเกิดว่าที่สามี-5
ภาพจาก : IG vata_500
สละโสด! จีเยอึน-วาตะ ประกาศลั่นระฆังวิวาห์ 12 ธ.ค. นี้ ตรงวันเกิดว่าที่สามี-6
ภาพจาก : IG vata_500
สละโสด! จีเยอึน-วาตะ ประกาศลั่นระฆังวิวาห์ 12 ธ.ค. นี้ ตรงวันเกิดว่าที่สามี-7
ภาพจาก : IG vata_500
สละโสด! จีเยอึน-วาตะ ประกาศลั่นระฆังวิวาห์ 12 ธ.ค. นี้ ตรงวันเกิดว่าที่สามี-8
ภาพจาก : IG vata_500

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อ้างอิงจาก : IG y_eunniii, vata_500

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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