สละโสด! จีเยอึน-วาตะ ประกาศลั่นระฆังวิวาห์ 12 ธ.ค. นี้ ตรงวันเกิดว่าที่สามี
เตรียมสละโสด! จีเยอึน-วาตะ ประกาศลั่นระฆังวิวาห์ 12 ธันวาคม นี้ ตรงวันเกิดว่าที่สามี หลังเปิดตัวคบกันเมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา คนบันเทิงและแฟนคลับแห่ยินดี
นับเป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่ายินดีของวงการบันเทิงแดนกิมจิ เมื่อสื่อเกาหลีใต้รายงานว่า ต้นสังกัดของนักแสดงสาว จีเยอึน 지예은 (Ji-Ye Eun) และต้นสังกัดของแดนเซอร์และนักออกแบบท่าเต้นชื่อดัง วาตะ (Vata) ออกมาคอนเฟิร์มว่า ทั้งคู่กำลังจะเข้าพิธีวิวาห์กันในวันที่ 12 ธันวาคม 2569 นี้ ซึ่งตรงกับวันเกิดของฝ่ายชายจริง!
ขณะที่ในอินสตาแกรมของ จีเยอึน เจ้าตัวก็ได้แจ้งข่าวดีนี้ให้กับแฟนคลับทุกคนได้ทราบด้วยตัวเองเช่นกัน ซึ่งสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า
“สวัสดีค่ะ ฉันจีเยอึนค่ะ
เนื่องจากเป็นสัญญาที่ล้ำค่าและสำคัญ ฉันจึงครุ่นคิดอยู่นานว่าจะบอกกล่าวในช่วงเวลาไหนและควรพูดอย่างไรดี ถึงได้ตัดสินใจนำข่าวนี้มาแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะ!
ฉัน… กำลังจะแต่งงานค่ะ
เขาคือคนที่คอยอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้ฉันเสมอ เป็นคนที่ทำให้ฉันได้รู้จักกับความสุขที่เราได้ร่วมแบ่งปันกันค่ะ
ที่ผ่านมาฉันเคยคิดมาตลอดว่าการเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวสำหรับชีวิตตัวเอง แต่ตอนนี้ฉันได้เจอคนที่อยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตแล้วค่ะ
จากนี้ไป เราจะคอยเป็นกำลังใจที่มั่นคงให้แก่กันและกัน และจะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขค่ะ หวังว่าทุกคนจะส่งกำลังใจและอวยพรด้วยความอบอุ่นนะคะ!
ขอให้ทุกคนมีแต่เรื่องที่มีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ! ตัวฉันเองก็จะพยายามเป็นคนที่มอบรอยยิ้มและความสุขให้แก่ทุกคนให้มากขึ้นในอนาคตค่ะ”
ต่อมาทางด้านว่าที่เจ้าบ่าวอย่าง วาตะ ก็ไม่น้อยหน้าว่าที่เจ้าสาวคนสวย เขาเองก็ได้โพสต์ข้อความเพื่อประกาศข่าวดีนี้ให้กับทุก ๆ คนได้ทราบและร่วมอวยพรให้เขาทั้งคู่เช่นกัน โดยสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ระบุว่า
“สวัสดีครับ วาตะ ครับ
อยากจะส่งต่อข่าวดีในชีวิตของผมให้กับผู้ที่มอบความรักและกำลังใจให้อย่างเสมอมาครับ
ผมได้พบคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตและกำลังจะแต่งงานครับ เธอคือคนที่เป็นของขวัญ ซึ่งมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของผม และมอบความรักให้ เธอเป็นคนที่น่าขอบคุณมาก ๆ ที่ทำให้คนที่เอาแต่ทำงานอย่างผมได้รู้ว่าความรักคืออะไร
จากนี้ไปเราจะคอยพึ่งพาอาศัยกันและใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างน่ารักและอบอุ่นครับ
หากทุกท่านจะกรุณาอวยพรด้วยสายตาแห่งความอบอุ่น ผมจะรู้สึกขอบคุณมาก ๆ เลยครับ ผมพยายามใช้ชีวิตด้วยการเป็นผู้ให้กลับคืนไปให้สมกับกำลังใจที่ทุกท่านมอบให้ผมครับ ขอบคุณครับ”
สำหรับเส้นทางความรักระหว่าง จีเยอึน และ วาตะ นั้นมีรายงานว่า ทั้งคู่เกิดปี 1994 เหมือนกัน โดยเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์จากการมีความเชื่อทางศาสนาที่ตรงกัน และมีโอกาสได้ไปเจอกันที่โบสถ์
จากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มสานต่อความสัมพันธ์กันมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งตัดสินใจเปิดตัวคบหากันต่อสาธารณชนเมื่อเดือนเมษายน 2026 ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากการเปิดตัวทั้งสองก็แสดงออกถึงความรักความห่วงใยที่มีให้กันและกันมากยิ่งขึ้น และตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะสามีภรรยาในที่สุด
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อ้างอิงจาก : IG y_eunniii, vata_500
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