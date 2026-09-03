นาย ณภัทร ซัดโคตรไร้สาระ ดราม่าเมิน ‘ใบเฟิร์น’ อย่าเชื่อเฟกนิวส์ปั่นยอดวิว

นาย ณภัทร โต้ดราม่าเมิน “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก” มองเป็นเรื่องไร้สาระ ซัดคนสร้างข่าวปลอมหวังยอดวิว อัปเดตสถานะหัวใจแฮปปี้ดี ยืนยันคำเดิมขอเก็บเป็นเรื่องส่วนตัว
หลังจากโลดแล่นและมุ่งมั่นทำงานในวงการบันเทิงมานานกว่า 10 ปี พระเอกหนุ่มสุดฮอต นาย ณภัทร คว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากบทบาท “พระมหาอุปราชา มังจีชวา” จากซีรีส์ฟอร์มยักษ์เรื่องหงสาวดี เนื่องจากตัวละครทุกตัวมีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ และเขาเคยสัญญาว่าจะถ่ายทอดบทบาทนี้ให้ออกมาดีที่สุด การได้รับรางวัลนี้ทำให้ตนรู้สึกเติมเต็มความต้องการและมีความสุขเล็ก ๆ ในใจ
สำหรับเรื่องราวหัวใจ หลังจากมีทริปเดินทางไปพักผ่อนที่ฮ่องกง เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงรักครั้งใหม่ เจ้าตัวแย้มด้วยสีหน้าสดใสว่า “แฮปปี้ดี” แต่ยังคงยืนยันคำเดิมอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่ขอเก็บรักษาไว้ หากวันไหนพร้อมเล่าถึงจะออกมาเปิดเผย
พร้อมขอบคุณทุกคนที่แสดงความยินดีและให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัวของเขาเสมอมา
เมื่อถูกซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องความรัก พระเอกหนุ่มหยอดคำตอบติดตลกว่า “ชีวิตมันต้องมีการตอบปากต่อคำบ้างครับ ไม่งั้นมันจะโดนขย้ำอยู่ฝ่ายเดียว ใครจะไปขย้ำเรา เราต้องเขยิบขึ้นห่วงโซ่อาหารขึ้นมานิดหนึ่ง”
ส่วนประเด็นที่มีคนโยงว่า นาย ณภัทร เดินทางไปชมละครเวทีแล้วคลาดกันหรือจงใจหลบเลี่ยงไม่เจอหน้าอดีตคนรัก ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก พระเอกหนุ่มปฏิเสธเสียงแข็งเผยว่าเพิ่งทราบข่าวนี้หลังจากที่โดนถาม อธิบายว่า “โคตรไร้สาระ โคตรไร้สาระเลยครับ ผมไม่ขอพูดเรื่องนี้ อย่าไปเชื่อข่าวเฟกนิวส์หรือข่าวที่สร้างขึ้นมาเพื่อเรียกยอดวิวเลยครับ เพิ่งรู้เหมือนกัน โยงกันไปเอง ไร้สาระมาก ผมบอกแค่นั้นเลย”
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