เรือลากจูงพลิกคว่ำในเกาหลีใต้ ตาย 1 หาย 6 ก่อนเรือจมลึก 87 เมตรใต้น้ำ
เรือลากจูงพลิกคว่ำในเกาหลีใต้ ตาย 1 หาย 6 ก่อนเรือจมลึก 87 เมตรใต้น้ำ เผยปฏิบัติการเป็นไปอย่างยากลำบาก คลื่นสูง-กระแสน้ำเชี่ยว
เมื่อวันที่ 2 กันยายน สำนักข่าว ABC รายงานว่า เกิดเหตุเรือลากจูงพลิกคว่ำ บริเวณทางชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ ใกล้เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ศพ และสูญหาย 6 ราย พร้อมกันนี้สามารถช่วยเหลือลูกเรือชาวอินโดนีเซียได้ 1 คน
โดยในเวลาต่อมาเรือลากจูงจมลงอย่างสมบูรณ์ และจมลึก 87 เมตร เมื่อช่วงเวลาประมาณ 15.27 น. ของวันที่ 2 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น
ทั้งนี้ปฏิบัติการตามหาผู้สูญหายเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากคลื่นสูงและกระแสน้ำเชี่ยว โดย อี แจ มย็อง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้สั่งให้เจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือลูกเรือที่สูญหายต่อไป
อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
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