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เปิดพิกัด Data Center ในกรุงเทพฯ ใกล้ชุมชนเสี่ยงอะไร กทม.เบรก 3 โครงการใหม่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 10:28 น.

กระแสตรวจสอบ Data Center ในกรุงเทพฯ เริ่มร้อนขึ้นหลังชาวบ้านและร้านค้ารอบถนนพระราม 9 ใกล้โรงพยาบาลพระราม 9 ร้องเรียนกลิ่นคล้ายน้ำมันต่อเนื่องกว่า 2 เดือน

กระทั่งวันที่ 2 กันยายน 2569 เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานเข้าตรวจพื้นที่และพบถังเก็บน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ความจุรวมกว่า 200,000 ลิตร โดยยังไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

เจ้าหน้าที่จึงสั่งให้ผู้ประกอบการสูบน้ำมันออกจากพื้นที่ และขยายการตรวจสอบไปถึงมาตรฐานความปลอดภัยของ Data Center ที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน

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กทม. ตรวจสอบต่อและพบว่า ปัจจุบันกรุงเทพฯ มี Data Center รูปแบบต่าง ๆ ประมาณ 30 ถึง 40 แห่ง ส่วนศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบ Stand alone ที่ยื่นขออนุญาตช่วงปี 2564 ถึง 2565 มี 6 แห่ง กทม. อนุญาตแล้ว 3 แห่ง และสั่งชะลออีก 3 แห่งเพื่อทบทวนมาตรฐานด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม น้ำ ไฟฟ้า และการเก็บเชื้อเพลิง

Data Center ในกรุงเทพฯ อยู่ตรงไหนบ้าง

จากข้อมูลของผู้ประกอบการและหน่วยงานที่ตรวจสอบได้ พบศูนย์ข้อมูลและโครงการขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ หลายจุด ได้แก่

1. EDGNEX Data Centers BKK01 พระราม 9 ซอย 6 เขตห้วยขวาง

โครงการอยู่ใกล้โรงพยาบาลพระราม 9 และอยู่ในพื้นที่ตามผังเมืองประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ตัวอาคารได้รับเอกสารด้านการก่อสร้างแล้ว ขณะที่ประเด็นใบอนุญาตเก็บน้ำมันเป็นกฎหมายอีกส่วนหนึ่ง

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2. Telehouse Bangkok ย่านพระราม 9

เป็น Data Center ที่เปิดให้บริการแล้ว มีพื้นที่อาคารประมาณ 9,000 ตารางเมตร และกำลังไฟรวม 9.5 MVA ผู้ประกอบการระบุว่าตั้งอยู่ในเขตธุรกิจพระราม 9 ใจกลางกรุงเทพฯ

3. STT Bangkok 1 หัวหมาก เขตบางกะปิ

มี IT Load 23 เมกะวัตต์ ส่วน STT Bangkok 2 อยู่ในพื้นที่หัวหมากเช่นกันและอยู่ระหว่างพัฒนา ขณะที่ STT Bangkok 3 ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน ผู้ประกอบการระบุว่าศูนย์ข้อมูลทั้งสามแห่งในกรุงเทพฯ มีกำลัง IT Load รวม 49 เมกะวัตต์

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4. PROEN OTT Data Center พระราม 9 ศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง

ตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 ศรีนครินทร์ อาคารมีพื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางเมตร รองรับประมาณ 1,000 Rack และสามารถขยาย IT Load ได้สูงสุดประมาณ 5 เมกะวัตต์

5. PROEN IDC บางรัก

ตั้งอยู่ภายในอาคาร NT บางรัก ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก และเป็นอีกจุดให้บริการ Data Center ของ PROEN ในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ

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6. True IDC Midtown Ratchada และ True IDC Midtown Pattanakarn

ตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนกลางของกรุงเทพฯ ส่วน True IDC East Bangna ให้บริการพื้นที่ธุรกิจฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ บริษัทระบุศูนย์ทั้งสามแห่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Data Center ในเมือง

ทั้งนี้ รายชื่อข้างต้นเป็นศูนย์ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบทำเลจากข้อมูลสาธารณะได้ ไม่ใช่รายชื่อ Data Center ทั้งหมด 30 ถึง 40 แห่งที่ กทม. ระบุ และการมี Data Center อยู่ในเขตชุมชนไม่ได้หมายความว่าแต่ละแห่งมีปัญหาหรือกระทำผิดกฎหมายเหมือนกรณีที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

อยู่ใกล้ Data Center เสี่ยงไฟไหม้

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อยู่ใกล้ Data Center เสี่ยงไฟไหม้

Data Center ต้องรักษาระบบคอมพิวเตอร์ให้ทำงานต่อเนื่องเมื่อไฟฟ้าหลักขัดข้อง ผู้ประกอบการจึงติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและเก็บน้ำมันดีเซลไว้ภายในพื้นที่ ปริมาณเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับขนาดของศูนย์ข้อมูล จำนวนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระยะเวลาที่ออกแบบให้ระบบสำรองทำงานได้

กรณีพระราม 9 ทำให้ความเสี่ยงเรื่องนี้เห็นภาพชัดขึ้น เจ้าหน้าที่พบถังดีเซลความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตกักเก็บน้ำมัน และสั่งให้ผู้ประกอบการสูบน้ำมันออกทั้งหมด

ชุมชนใกล้ Data Center จึงควรตรวจว่าผู้ประกอบการมีใบอนุญาตเก็บน้ำมันหรือไม่ ถังตั้งอยู่ตรงไหน มีระบบป้องกันการรั่ว ระบบดับเพลิง และแผนฉุกเฉินอย่างไร เพราะน้ำมันที่รั่วสามารถปนเปื้อนพื้นที่โดยรอบ ส่วนเพลิงไหม้จะสร้างควันและความร้อนจำนวนมาก

เสียงดังจากระบบทำความเย็นและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เซิร์ฟเวอร์สร้างความร้อนตลอดเวลา Data Center จึงต้องใช้ระบบทำความเย็น พัดลม ปั๊ม และอุปกรณ์อื่นตลอด 24 ชั่วโมง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองยังต้องเดินเครื่องทดสอบเป็นระยะ

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หากอาคารตั้งใกล้บ้าน คอนโด โรงเรียน หรือโรงพยาบาล เสียงจากเครื่องจักรอาจสร้างความรำคาญ โดยเฉพาะช่วงกลางคืน ความรุนแรงของผลกระทบขึ้นอยู่กับระดับเสียง ตำแหน่งเครื่องจักร ฉนวนกันเสียง ระยะห่างจากอาคารข้างเคียง และเวลาที่ผู้ประกอบการทดสอบเครื่อง

องค์การอนามัยโลกระบุว่าเสียงสิ่งแวดล้อมที่มากเกินไปสามารถรบกวนการนอนและส่งผลต่อสุขภาพได้ การตรวจระดับเสียงจริงบริเวณแนวเขตจึงมีความหมายมากกว่าการดูเพียงว่า Data Center อยู่ห่างจากบ้านกี่เมตร

Bangkok data centres เสียงดัง

มลพิษไอเสียจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลปล่อยมลพิษระหว่างเดินเครื่อง เช่น ฝุ่นจากไอเสียและไนโตรเจนไดออกไซด์ Data Center ไม่ได้ใช้เครื่องเหล่านี้ตลอดเวลาในภาวะปกติ แต่ต้องทดสอบเป็นระยะและใช้งานเมื่อระบบไฟหลักมีปัญหา

ความเสี่ยงต่อพื้นที่รอบข้างจึงขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่อง ระยะเวลาเดินเครื่อง ความถี่ในการทดสอบ ตำแหน่งปล่องระบาย และระบบควบคุมมลพิษ ไม่สามารถสรุปว่าศูนย์ข้อมูลทุกแห่งสร้างมลพิษต่อชุมชนในระดับเดียวกัน

DATA CENTER ใช้น้ำมากแค่ไหน

Data Center บางประเภทใช้น้ำในระบบทำความเย็น แต่ปริมาณแตกต่างกันตามเทคโนโลยีของแต่ละแห่ง บางระบบใช้น้ำมาก ขณะที่ระบบปิดหรือระบบระบายความร้อนด้วยอากาศสามารถลดการใช้น้ำได้

กทม. เปิดเผยข้อมูลจากการประปานครหลวงว่า Data Center รายใหญ่ในกรุงเทพฯ ใช้น้ำเฉลี่ยประมาณ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ปัจจุบัน กปน. ยังไม่พบว่าปริมาณดังกล่าวกระทบการจ่ายน้ำให้ประชาชน

ดังนั้นการบอกว่า Data Center ในกรุงเทพฯ กำลังแย่งน้ำจากชุมชนยังไม่มีหลักฐานรองรับ สิ่งที่ต้องตรวจสอบคือแต่ละโครงการใช้น้ำเท่าไร ใช้ระบบทำความเย็นแบบใด และระบบประปาในพื้นที่รองรับได้หรือไม่

ไอเสียจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ใช้ไฟฟ้าสูง แต่ยังไม่พบว่าแย่งไฟจากบ้านประชาชน

Data Center ขนาดใหญ่ใช้ไฟฟ้าระดับหลายเมกะวัตต์ เช่น STT Bangkok 1 ระบุ IT Load 23 เมกะวัตต์ ส่วน Telehouse Bangkok มีกำลังไฟรวม 9.5 MVA

การไฟฟ้านครหลวงชี้แจงต่อ กทม. ว่า Data Center มีการออกแบบระบบจ่ายไฟรองรับโดยเฉพาะ และปัจจุบันยังไม่พบผลกระทบต่อการจ่ายไฟให้ประชาชน กทม. จึงต้องพิจารณาความสามารถของระบบไฟฟ้าก่อนอนุญาตโครงการใหม่ ไม่ใช่สรุปว่าการตั้ง Data Center ทำให้ไฟในชุมชนไม่เพียงพอทันที

ปัญหาหลักที่ กทม. กำลังจัดการคือกฎหมายเดิมไม่ได้ออกแบบมาสำหรับ Data Center ขนาดใหญ่โดยเฉพาะ โครงการบางแห่งขออนุญาตอาคารในประเภทคลังสินค้าหรือศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ข้อกำหนดบางด้าน เช่น EIA การกักเก็บเชื้อเพลิง การใช้น้ำและไฟฟ้า หรือมาตรฐานสำหรับอาคารที่ตั้งใกล้ชุมชน ต้องอาศัยกฎหมายหลายฉบับมาควบคุมแยกกัน

รัฐบาลจึงเริ่มวางกรอบกำกับ Data Center ใหม่ ขณะที่ BOI ปรับหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนให้พิจารณาการใช้พลังงาน น้ำ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับชุมชนมากขึ้น

อุตสาหกรรมนี้กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ข้อมูลรัฐบาลระบุว่า ตั้งแต่ปี 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569 BOI อนุมัติส่งเสริมการลงทุนกิจการ Data Center และ Data Hosting ทั่วประเทศ 34 โครงการ มูลค่ารวม 715,295 ล้านบาท

สำหรับคนที่พบว่า Data Center ตั้งอยู่ใกล้บ้าน สิ่งที่ควรตรวจสอบมี 5 เรื่อง คือ ใบอนุญาตและปริมาณน้ำมันสำรอง ระดับเสียงจากเครื่องจักรและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบควบคุมไอเสียและดับเพลิง ปริมาณน้ำที่ใช้ และระบบจ่ายไฟของโครงการ ข้อมูลเหล่านี้ใช้ประเมินผลกระทบได้ตรงกว่าการตัดสินจากระยะห่างของอาคารเพียงอย่างเดียว

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 10:28 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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