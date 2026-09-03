“ทรัมป์” เสนอเปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มุซ เป็นช่องแคบทรัมป์ อ้างสหรัฐฯควบคุมได้
ทรัมป์ เสนอเปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มุซ เป็นช่องแคบทรัมป์ อ้างสหรัฐฯควบคุมได้ แม้ว่าทางอิหร่านจะบอกว่าพวกเขาปิดช่องแคบอยู่ก็ตาม
เมื่อวันที่ 3 กันยายน สำนักข่าว อัลจาซีร่า รายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ออกมาเสนอแนะว่าให้เปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มุซ เป็นชื่อช่องแคบทรัมป์ โดยอ้างว่าปัจจุบันช่องแคบดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐฯ
โดยนายทรัมป์โพสต์ลงทรูธโซเชียล ภายหลังจากที่สหรัฐฯโจมตีหลายเป้าหมายในอิหร่าน รวมไปถึงงานแต่งงานซึ่งคร่าชีวิตประชาชนไป 4 ศพ ในจำนวนดังกล่าวมีเด็กรวมอยู่ด้วย 2 ศพ
ซึ่งแม้ว่าสหรัฐฯจะอ้างว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดให้ผ่านแล้ว และน้ำมันสามารถผ่านได้ อย่างไรก็ตามทางอิหร่านระบุว่ายังอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านและช่องแคบยังถูกปิดอยู่
ทั้งนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายทรัมป์เปลี่ยนชื่อสถานที่ต่างๆ ก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศเซ็นลงนามเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทรีโอ เป็นทะเลสาบอเมริกาแทน ภายหลังจากที่การเจรจาทางการค้าระหว่างแคนาดาและสหรัฐฯล่ม หรือที่เขาก็เคยประกาศเป็นชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกามาแล้ว
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