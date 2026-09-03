โรงเรียนดังกำแพงเพชร ปรับเรียนออนไลน์ 2 วัน หลังเกิดเหตุ เด็กม.3 บุกกราดยิง
โรงเรียนดังกำแพงเพชร ประกาศปรับเรียนออนไลน์ 2 วัน (3-4 ก.ย. 69) หลังเกิดเหตุ เด็กม.3 ขโมยปืนพ่อ บุกกราดยิง อ้างแค้นครูสั่งพักการเรียน
จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (2 ก.ย. 69) เวลาประมาณ 14:00 น เกิดเหตุนักเรียนชาย วัย 15 ปี เรียนระดับชั้น ม.3 ขโมยอาวุธปืน 9 มม. ของพ่อ บุกเข้าไปในโรงเรียนมัธยมชื่อดังของ จ.กำแพงเพชร ก่อนก่อเหตุกราดยิง และถูกควบคุมตัวพร้อมของกลางที่ใช้ก่อเหตุได้ในเวลาต่อมา เบื้องต้น รปภ.ได้รับบาดเจ็บถูกกระสุนปืนเฉี่ยวลำคอ แต่ไม่มีรายงานการเสียชีวิต ตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดหลังจากเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนดังกำแพงเพชร เพจเฟซบุ๊กของ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร ได้มีการเผยแพร่ประกาศปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 669 ถึง วันที่ 4 ก.ย. 69 และจะกลับเข้าสู่การเรียนการสอนแบบปกติในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2569
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! เด็กอายุ 15 พกปืนก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนในกำแพงเพชร คุมตัวได้ทัน
- เปิดสาเหตุ นักเรียนพกปืน บุกกราดยิง รร.ดังกำแพงเพชร ก่อนโดนตำรวจบุกชาร์จ
- เผยเด็ก ม.3 แค้นครูถูกสั่งให้พักการเรียน ขโมยปืนพ่อ ก่อนกราดยิงโรงเรียนกำแพงเพชร
อ้างอิงจาก : FB โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: