“อำนาจ รื่นเริง” เมาอาละวาดขว้างปาสิ่งของหน้าวัด หลังเพิ่งกลับบ้านได้แค่วันเดียว
อำนาจ รื่นเริง อดีตแชมป์โลก เมาอาละวาดขว้างปาสิ่งของหน้าวัด เพิ่งกลับบ้านได้แค่วันเดียว หลังจากที่ จอนนี่มือปราบ เข้าดูแล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.ศรีราชา ได้รับแจ้งว่า มีชายเมาสุราอาละวาด ที่บริเวณงานวัดไร่กล้วย ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีป ศรีราชา เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุพบนายอำนาจ รื่นเริง อดีตแชมป์โลกมวยสากล สหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) รุ่นฟลายเวต 112 ปอนด์ อยู่ในสภาพมึนเมา พูดคนเดียว อาละวาดขว้างปาสิ่งของ
เจ้าหน้าที่อาสา และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจึงช่วยเข้าไปห้ามปรามและขอให้ออกจากพื้นที่บริเวณดังกล่าว เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความกังวลและเกิดการตกใจ หลังจากนั้นนายอำนาจ ไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ก่อนเบิ้ลเครื่องยนต์ส่งเสียงดังอยู่บริเวณหน้าวัด และขี่รถออกไป โดยไม่สวมเสื้อ สวมใส่กางเกงยีนส์ขาสั้นและรองเท้าผ้าใบ
ก่อนหน้านี้ “จอนนี่มือปราบ” ได้เผยแพร่เรื่องราวการดูแลอำนาจ โดยระบุว่าเจ้าตัวมีสติและสภาพจิตใจดีขึ้น ก่อนขอกลับไปหาแม่และเริ่มต้นชีวิตใหม่ ทำให้มีผู้ติดตามจำนวนมากร่วมให้กำลังใจและหวังว่าอดีตแชมป์โลกจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม นายอำนาจกลับบ้านเพียงวันแรก ก็ก่อเหตุวุ่นวายขึ้นอีก ทำให้ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เป็นห่วง โดยเฉพาะพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์หวาดเสียว ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุหรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนในพื้นที่ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงขึ้นอีก
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