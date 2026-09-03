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“อำนาจ รื่นเริง” เมาอาละวาดขว้างปาสิ่งของหน้าวัด หลังเพิ่งกลับบ้านได้แค่วันเดียว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 09:39 น.
ขอบคุณภาพจาก : ชัชวาลย์ ตุ้มวิจิตร์

อำนาจ รื่นเริง อดีตแชมป์โลก เมาอาละวาดขว้างปาสิ่งของหน้าวัด เพิ่งกลับบ้านได้แค่วันเดียว หลังจากที่ จอนนี่มือปราบ เข้าดูแล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.ศรีราชา ได้รับแจ้งว่า มีชายเมาสุราอาละวาด ที่บริเวณงานวัดไร่กล้วย ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีป ศรีราชา เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุพบนายอำนาจ รื่นเริง อดีตแชมป์โลกมวยสากล สหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) รุ่นฟลายเวต 112 ปอนด์ อยู่ในสภาพมึนเมา พูดคนเดียว อาละวาดขว้างปาสิ่งของ

เจ้าหน้าที่อาสา และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจึงช่วยเข้าไปห้ามปรามและขอให้ออกจากพื้นที่บริเวณดังกล่าว เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความกังวลและเกิดการตกใจ หลังจากนั้นนายอำนาจ ไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ก่อนเบิ้ลเครื่องยนต์ส่งเสียงดังอยู่บริเวณหน้าวัด และขี่รถออกไป โดยไม่สวมเสื้อ สวมใส่กางเกงยีนส์ขาสั้นและรองเท้าผ้าใบ

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ขอบคุณภาพจาก : ชัชวาลย์ ตุ้มวิจิตร์

ก่อนหน้านี้ “จอนนี่มือปราบ” ได้เผยแพร่เรื่องราวการดูแลอำนาจ โดยระบุว่าเจ้าตัวมีสติและสภาพจิตใจดีขึ้น ก่อนขอกลับไปหาแม่และเริ่มต้นชีวิตใหม่ ทำให้มีผู้ติดตามจำนวนมากร่วมให้กำลังใจและหวังว่าอดีตแชมป์โลกจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม นายอำนาจกลับบ้านเพียงวันแรก ก็ก่อเหตุวุ่นวายขึ้นอีก ทำให้ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เป็นห่วง โดยเฉพาะพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์หวาดเสียว ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุหรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนในพื้นที่ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงขึ้นอีก

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 09:39 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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