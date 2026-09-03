ดีเดย์ 4 ก.ย.นี้ ขายพันธบัตรออมพลัส ครั้งที่ 2 วงเงิน 4 พันล้าน ดอกเบี้ยสูงสุด 2.80%

คลังดีเดย์ 4 ก.ย.นี้ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมพลัส ครั้งที่ 2 วงเงิน 4,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง และ Bond Connect Platform เช็กเงื่อนไขที่นี่
กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เตรียมเปิดจำหน่าย พันธบัตรรัฐบาลออมพลัส ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2569 วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท เพิ่มโอกาสการออมเงินให้กับประชาชน โดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2569 เป็นต้นไป แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาท และผ่าน Bond Connect Platform อีก 2,000 ล้านบาท
พันธบัตรทั้งสองช่องทางจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากัน ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี
เงื่อนไขซื้อพันธบัตรออมพลัส ผ่านวอลเล็ต สบม.
ผู้ที่ต้องการเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มากสามารถซื้อผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปฯ เป๋าตังตั้งแต่ 100 บาท และเพิ่มครั้งละ 100 บาท เปิดจำหน่ายวันที่ 4 กันยายน เวลา 08.30 น. ถึง 15 กันยายน 2569 เวลา 15.00 น. หรือจนกว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทจะเต็ม สามารถซื้อได้สูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย และไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง โดยซื้อได้หลายครั้ง
โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป (ต่ำกว่า 20 ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามระบบ) ควรยืนยันตัวตนและเติมเงินเข้าวอลเล็ตล่วงหน้าผ่าน Mobile Banking, ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือเติมผ่านเคาน์เตอร์
ขั้นตอนลงทะเบียนเปิดวอลเล็ต สบม.
1. เข้าแอปฯ เป๋าตัง
2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ วอลเล็ต สบม.
3. สมัครวอลเล็ต สบม. ตามขั้นตอน eKYC
4. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
5. เมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้ว หน้าจอจะแสดง “กําลังตรวจสอบข้อมูล” เลือก “ตรวจสอบสถานะล่าสุด” เพื่อดูผลการสมัคร
วิธีซื้อพันธบัตรออมพลัส ผ่านวอลเล็ต สบม.
1. เลือกปุ่มซื้อ-ขายพันธบัตร
2. เลือกแถบตลาดแรกและพันธบัตรที่ต้องการซื้อ
3. เลือกปุ่มซื้อเพื่อนดำเนินการซื้อพันธบัตร
4. ศีกษาข้อมูลและกดเลือกในช่อง Checkbox จากนั้นกดถัดไป
5. ระบุจํานวนเงินที่จะชื้อ ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงยืนยันการซื้อพันธบัตร
6. สลิปจะถูกจัดเก็บในมือถือโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขจัดสรรพันธบัตร ผ่าน Bond Connect
ส่วนผู้จองซื้อผ่าน Bond Connect ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน เวลา 08.30 น. ถึง วันที่ 9 กันยายน เวลา 15.00 น. ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมรวม 24 ราย หรือผ่านแอปพลิเคชัน Streaming โดยซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และเพิ่มครั้งละ 1,000 บาท ไม่กำหนดวงเงินจองซื้อสูงสุด โดยไม่จำเป็นต้องรีบแย่งจองในวันแรก เพราะระบบ Small Lot First จะทยอยจัดสรรรอบละ 1,000 บาท หากวงเงินรอบสุดท้ายไม่พอจะใช้วิธีสุ่ม ทราบผลจัดสรรและรับเงินคืนส่วนที่ไม่ได้จัดสรรในวันที่ 10 กันยายน 2569 ผู้ที่ยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ควรเปิดบัญชีล่วงหน้า 3-5 วันทำการ
การเปิดจำหน่ายรอบนี้เกิดขึ้นหลังรอบแรกได้รับความนิยมสูงมาก มียอดจองซื้อรวม 16,511 ล้านบาท จากนักลงทุนรายย่อย 22,703 ราย ซึ่งสูงกว่าวงเงินจำหน่ายถึง 8 เท่า แสดงให้เห็นถึงความต้องการออมเงินในความเสี่ยงต่ำของประชาชน
เนื่องจากวงเงินของทั้ง 2 ช่องทางแยกออกจากกัน ประชาชนจึงสามารถเลือกซื้อช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือซื้อทั้งสองช่องทางก็ได้ตามคุณสมบัติที่กำหนด ทั้งนี้ พันธบัตรออมพลัสเป็นรูปแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ผู้ซื้อจะไม่ได้สมุดหรือใบพันธบัตร จึงต้องตรวจสอบรายการผ่านช่องทางที่ผู้จัดจำหน่ายกำหนด
ประชาชนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือโทรสอบถาม สบน. ที่เบอร์ 0 2278 7878
ข้อมูลจาก : thaigov
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทุบสถิติ! พันธบัตรรัฐบาลออมพลัส 2 พันล้าน ขายเกลี้ยง 21 วิ เช็กรอบใหม่ที่นี่
- ช่องทางซื้อ พันธบัตรออมพลัส 2569 ดอกเบี้ยสูง ซื้อขั้นต่ำ 100 บาท เริ่มขาย 31 ก.ค.นี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: