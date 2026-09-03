การเงินเศรษฐกิจ

ดีเดย์ 4 ก.ย.นี้ ขายพันธบัตรออมพลัส ครั้งที่ 2 วงเงิน 4 พันล้าน ดอกเบี้ยสูงสุด 2.80%

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 10:00 น.
พันธบัตรออมพลัส ครั้งที่ 2 เปิดขาย 4 ก.ย. 2569

คลังดีเดย์ 4 ก.ย.นี้ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมพลัส ครั้งที่ 2 วงเงิน 4,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง และ Bond Connect Platform เช็กเงื่อนไขที่นี่

กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เตรียมเปิดจำหน่าย พันธบัตรรัฐบาลออมพลัส ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2569 วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท เพิ่มโอกาสการออมเงินให้กับประชาชน โดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2569 เป็นต้นไป แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาท และผ่าน Bond Connect Platform อีก 2,000 ล้านบาท

พันธบัตรทั้งสองช่องทางจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากัน ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี

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เงื่อนไขซื้อพันธบัตรออมพลัส ผ่านวอลเล็ต สบม.

ผู้ที่ต้องการเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มากสามารถซื้อผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปฯ เป๋าตังตั้งแต่ 100 บาท และเพิ่มครั้งละ 100 บาท เปิดจำหน่ายวันที่ 4 กันยายน เวลา 08.30 น. ถึง 15 กันยายน 2569 เวลา 15.00 น. หรือจนกว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทจะเต็ม สามารถซื้อได้สูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย และไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง โดยซื้อได้หลายครั้ง

โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป (ต่ำกว่า 20 ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามระบบ) ควรยืนยันตัวตนและเติมเงินเข้าวอลเล็ตล่วงหน้าผ่าน Mobile Banking, ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือเติมผ่านเคาน์เตอร์

ขั้นตอนลงทะเบียนเปิดวอลเล็ต สบม.

1. เข้าแอปฯ เป๋าตัง

2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ วอลเล็ต สบม.

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3. สมัครวอลเล็ต สบม. ตามขั้นตอน eKYC

4. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

5. เมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้ว หน้าจอจะแสดง “กําลังตรวจสอบข้อมูล” เลือก “ตรวจสอบสถานะล่าสุด” เพื่อดูผลการสมัคร

วิธีซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านวอลเล็ต สบม.
ภาพจาก Facebook : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ : Public Debt Management Office

วิธีซื้อพันธบัตรออมพลัส ผ่านวอลเล็ต สบม.

1. เลือกปุ่มซื้อ-ขายพันธบัตร

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2. เลือกแถบตลาดแรกและพันธบัตรที่ต้องการซื้อ

3. เลือกปุ่มซื้อเพื่อนดำเนินการซื้อพันธบัตร

4. ศีกษาข้อมูลและกดเลือกในช่อง Checkbox จากนั้นกดถัดไป

5. ระบุจํานวนเงินที่จะชื้อ ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงยืนยันการซื้อพันธบัตร

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6. สลิปจะถูกจัดเก็บในมือถือโดยอัตโนมัติ

วิธีซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านวอลเล็ต สบม.-2
ภาพจาก Facebook : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ : Public Debt Management Office

เงื่อนไขจัดสรรพันธบัตร ผ่าน Bond Connect

ส่วนผู้จองซื้อผ่าน Bond Connect ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน เวลา 08.30 น. ถึง วันที่ 9 กันยายน เวลา 15.00 น. ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมรวม 24 ราย หรือผ่านแอปพลิเคชัน Streaming โดยซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และเพิ่มครั้งละ 1,000 บาท ไม่กำหนดวงเงินจองซื้อสูงสุด โดยไม่จำเป็นต้องรีบแย่งจองในวันแรก เพราะระบบ Small Lot First จะทยอยจัดสรรรอบละ 1,000 บาท หากวงเงินรอบสุดท้ายไม่พอจะใช้วิธีสุ่ม ทราบผลจัดสรรและรับเงินคืนส่วนที่ไม่ได้จัดสรรในวันที่ 10 กันยายน 2569 ผู้ที่ยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ควรเปิดบัญชีล่วงหน้า 3-5 วันทำการ

การเปิดจำหน่ายรอบนี้เกิดขึ้นหลังรอบแรกได้รับความนิยมสูงมาก มียอดจองซื้อรวม 16,511 ล้านบาท จากนักลงทุนรายย่อย 22,703 ราย ซึ่งสูงกว่าวงเงินจำหน่ายถึง 8 เท่า แสดงให้เห็นถึงความต้องการออมเงินในความเสี่ยงต่ำของประชาชน

เนื่องจากวงเงินของทั้ง 2 ช่องทางแยกออกจากกัน ประชาชนจึงสามารถเลือกซื้อช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือซื้อทั้งสองช่องทางก็ได้ตามคุณสมบัติที่กำหนด ทั้งนี้ พันธบัตรออมพลัสเป็นรูปแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ผู้ซื้อจะไม่ได้สมุดหรือใบพันธบัตร จึงต้องตรวจสอบรายการผ่านช่องทางที่ผู้จัดจำหน่ายกำหนด

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ประชาชนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือโทรสอบถาม สบน. ที่เบอร์ 0 2278 7878

ข้อมูลจาก : thaigov

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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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