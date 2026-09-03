เปิดยอดเงินรางวัล วอลเลย์บอลหญิงไทย แชมป์เอเชีย 2026 ได้คนละเท่าไหร่
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมรับเงินรางวัลจากผลงานคว้าแชมป์เอเชีย 2026 และสิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมส์ 2028 โดยนักกีฬา 14 คนได้รับเงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนละ 600,000 บาท รวม 8.4 ล้านบาท ส่วนยอดเงินรางวัลและเงินอัดฉีดที่ภาครัฐอนุมัติและภาคเอกชนประกาศไว้รวมกันอยู่ที่ 19.76 ล้านบาท
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ หรือ NSDF อนุมัติเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์รวม 11.76 ล้านบาท แบ่งเป็นนักกีฬา 14 คนรวม 8.4 ล้านบาท เงินรางวัลส่วนผู้ฝึกสอนรวม 840,000 บาท และสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 2.52 ล้านบาท
คณะกรรมการยังอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก 3 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์สำหรับกีฬาประเภททีม ทำให้เงินสนับสนุนจากกองทุนสำหรับความสำเร็จครั้งนี้รวมเป็น 14.76 ล้านบาท ในจำนวนนี้ส่วนของสมาคมรวมอยู่ที่ 5.52 ล้านบาท ขณะที่เงินของนักกีฬายังคงเป็น 600,000 บาทต่อคน
นอกจากเงินจากภาครัฐ พิชญ์ โพธารามิก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ JAS และ MONO เคยประกาศเงินอัดฉีดอีก 5 ล้านบาท หากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์รายการ AVC Women’s Volleyball Championship 2026 ซึ่งทีมไทยทำตามเงื่อนไขได้สำเร็จ
เมื่อนำเงินอัดฉีด 5 ล้านบาทที่ประกาศไว้ รวมกับเงินจากกองทุน 14.76 ล้านบาท ยอดเงินรางวัลและเงินอัดฉีดที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จครั้งนี้จึงอยู่ที่ 19.76 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายละเอียดต่อสาธารณะว่าเงิน 5 ล้านบาทจะจัดสรรให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และทีมงานในสัดส่วนใด จึงยังไม่สามารถนำยอดนี้มาหารเพื่อคำนวณว่าแต่ละคนจะได้รับเพิ่มเท่าไร
ทีมชาติไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 หลังเอาชนะเจ้าภาพจีน 3 ต่อ 2 เซต ในรอบชิงชนะเลิศที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2569 ด้วยคะแนน 25 ต่อ 20, 11 ต่อ 25, 23 ต่อ 25, 25 ต่อ 18 และ 15 ต่อ 10 คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่ 4 พร้อมสิทธิ์เข้าแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิสเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
เช้าวันที่ 3 กันยายน 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
รัฐบาลกำหนดพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรง
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF: เงินรางวัลทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย 14.76 ล้านบาท
- สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย: พิชญ์ โพธารามิก ประกาศอัดฉีด 5 ล้านบาท
- FIVB: Thailand retain AVC Continental title to secure first-ever Olympic berth
- ไทยรัฐ: นายกฯ เปิดทำเนียบรับนักตบสาวไทย พร้อมกดปุ่มโอนเงินรางวัล
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