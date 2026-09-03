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เปิดยอดเงินรางวัล วอลเลย์บอลหญิงไทย แชมป์เอเชีย 2026 ได้คนละเท่าไหร่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 09:32 น.
เปิดยอดเงินรางวัล วอลเลย์บอลหญิงไทย แชมป์เอเชีย 2026 ได้คนละเท่าไหร่
Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมรับเงินรางวัลจากผลงานคว้าแชมป์เอเชีย 2026 และสิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมส์ 2028 โดยนักกีฬา 14 คนได้รับเงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนละ 600,000 บาท รวม 8.4 ล้านบาท ส่วนยอดเงินรางวัลและเงินอัดฉีดที่ภาครัฐอนุมัติและภาคเอกชนประกาศไว้รวมกันอยู่ที่ 19.76 ล้านบาท

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ หรือ NSDF อนุมัติเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์รวม 11.76 ล้านบาท แบ่งเป็นนักกีฬา 14 คนรวม 8.4 ล้านบาท เงินรางวัลส่วนผู้ฝึกสอนรวม 840,000 บาท และสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 2.52 ล้านบาท

คณะกรรมการยังอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก 3 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์สำหรับกีฬาประเภททีม ทำให้เงินสนับสนุนจากกองทุนสำหรับความสำเร็จครั้งนี้รวมเป็น 14.76 ล้านบาท ในจำนวนนี้ส่วนของสมาคมรวมอยู่ที่ 5.52 ล้านบาท ขณะที่เงินของนักกีฬายังคงเป็น 600,000 บาทต่อคน

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นอกจากเงินจากภาครัฐ พิชญ์ โพธารามิก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ JAS และ MONO เคยประกาศเงินอัดฉีดอีก 5 ล้านบาท หากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์รายการ AVC Women’s Volleyball Championship 2026 ซึ่งทีมไทยทำตามเงื่อนไขได้สำเร็จ

สรุปอันดับ วอลเลย์บอลหญิงไทย
Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

เมื่อนำเงินอัดฉีด 5 ล้านบาทที่ประกาศไว้ รวมกับเงินจากกองทุน 14.76 ล้านบาท ยอดเงินรางวัลและเงินอัดฉีดที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จครั้งนี้จึงอยู่ที่ 19.76 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายละเอียดต่อสาธารณะว่าเงิน 5 ล้านบาทจะจัดสรรให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และทีมงานในสัดส่วนใด จึงยังไม่สามารถนำยอดนี้มาหารเพื่อคำนวณว่าแต่ละคนจะได้รับเพิ่มเท่าไร

ทีมชาติไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 หลังเอาชนะเจ้าภาพจีน 3 ต่อ 2 เซต ในรอบชิงชนะเลิศที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2569 ด้วยคะแนน 25 ต่อ 20, 11 ต่อ 25, 23 ต่อ 25, 25 ต่อ 18 และ 15 ต่อ 10 คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่ 4 พร้อมสิทธิ์เข้าแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิสเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

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เช้าวันที่ 3 กันยายน 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

รัฐบาลกำหนดพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 09:32 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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