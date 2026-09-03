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ท่านอ่อง ตัดขาดฝั่งวิวัชรวงศ์หลายปีแล้ว ประณามคนอ้างชื่อขอบริจาค ยืนยันไม่เคยได้เงิน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 09:23 น.
ท่านอ่อง ประณามคนแอบอ้างชื่อรับบริจาคค่ารักษาพยาบาล

ท่านอ่อง แจงตัดสัมพันธ์ครอบครัวฝั่งวิวัชรวงศ์หลายปีแล้ว ประณามคนแอบอ้างชื่อรับบริจาคค่ารักษาพยาบาล ยืนยันไม่เคยได้เงินสักบาท

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2569 ท่านอ่อง นายแพทย์ จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Chakriwat Vivacharawongse ระบุข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยว่า ตัดความสัมพันธ์กับครอบครัวฝั่งวิวัชรวงศ์มาหลายปีแล้ว และได้รับทราบข่าวว่ามีการอ้างชื่อเพื่อเปิดรับบริจาคเงินเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล ยืนยันว่าไม่เคยได้รับผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียว ขอประณามการกระทำดังกล่าวที่ทำให้ทั้งตนเองและผู้หลงเชื่อเดือดร้อน

“ผมขอชี้แจงให้ทราบ ณ ที่นี่ว่า ผมตัดความสัมพันธ์กับครอบครัวฝั่งวิวัชรวงศ์มาหลายปีแล้ว ผมรับทราบว่ามีผู้คนถูกหลอกลวงให้บริจาคเงินเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลของผมทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยหลงเชื่อว่าเงินเหล่านั้นจะส่งมาถึงผม ผมไม่เคยได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้ที่นำชื่อผมไปอ้างเลยแม้แต่น้อย แม้ในความเป็นจริงผมจะมีปัญหาสุขภาพ แต่ผมไม่เคยมีพฤติกรรมหลอกลวง ไม่เคยโลภครับ

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ผมขอประณามการกระทำเหล่านี้ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งตัวผมและผู้ที่หลงเชื่อ

I would like to clarify to everyone that I have not been involved with the Vivacharawongse family for many years.

I have never accepted financial assistance from anyone who used my name to solicit donations, either in the past or the present.

I am aware that people were deceived into donating money for my medical expenses in the past, believing those funds would reach me. I have never received a single cent or any benefit whatsoever from anyone using my name in the past. While I do have health challenges, I have never acted deceitfully, nor have I ever been greedy.

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I strongly condemn these actions, which have caused trouble for both myself and those who were misled.”

ท่านอ่องประณานคนอ้างชื่อขอรับบริจาคเงิน
ภาพจาก Facebook : Chakriwat Vivacharawongse
ท่านอ่อง นายแพทย์ จักรีวัชร วิวัชรวงศ์-2
ภาพจาก Facebook : Chakriwat Vivacharawongse

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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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