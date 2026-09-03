สุดเศร้า “ป้าแบ็คแพ็ค” นักเดินทางแบกเป้ท่องโลกวัยเกษียณ จากไปอย่างสงบ
สุดเศร้า “ป้าแบ็คแพ็ค” อดีตข้าราชการวัยเกษียณ นักเดินทางแบกเป้เที่ยวรอบโลก จากไปอย่างสงบ แฟนคลับแห่อาลัยและแสดงความเสียใจ
นับเป็นข่าวเศร้าเมื่อเพจเฟซบุ๊ก ป้าแบ็คแพ็ค โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการสูญเสียของ “ป้าแป๋ว” กาญจนา พันธุเตชะ นักเดินทางแบ็กแพ็กวัยเกษียณที่เดินทางท่องเที่ยวมาแล้วหลายประเทศทั่วโลก โดยระบุว่า
“แจ้งข่าวการเสียชีวิตของคุณป้านะครับ คุณป้าแบ็คแพ็คได้จากไปอย่างสงบเมื่อเข้าวันที่ 3 กันยายน 2569 จึงขอแจ้งข่าวให้ทั้งเพื่อนคุณแม่ที่อยู่ในเพจนี้ และผู้คนที่ชื่นชมในคุณแม่ด้วยครับ กำหนดการของพิธีจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ขอบคุณครับ”
จากข่าวเศร้าดังกล่าว มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาแสดงความอาลัยพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัว นอกจากนี้ยังมีการกล่าวขอบคุณสำหรับประสบการณ์ดี ๆ ที่เคยได้รับจากการติดตามเรื่องราวการเดินทาง และเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการใช้ชีวิตวัยเกษียณของคนจำนวนไม่น้อย
สำหรับประวัติของ “ป้าแป๋ว” กาญจนา พันธุเตชะ ก่อนเกษียณอายุ เคยรับราชการอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนานถึง 39 ปี ด้วยนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับห้องสมุด ป้าแป๋วได้สะดุดตากับเรื่องราวการเดินทางแบบแบ็กแพ็ก จนตัดสินใจออกสำรวจโลกกว้างด้วยตัวเองเพียงลำพัง โดยทริปแรกในชีวิตคือการเดินทางไปประเทศเมียนมา ด้วยการนั่งรถทัวร์มุ่งหน้าสู่พื้นที่เหนือสุดของประเทศไทย ก่อนหารถต่อเดินทางเข้าประเทศเมียนมาด้วยตัวเอง
ที่มา: FB/ ป้าแบ็คแพ็ค, a day
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