เผยเด็ก ม.3 แค้นครูถูกสั่งให้พักการเรียน ขโมยปืนพ่อ ก่อนกราดยิงโรงเรียนกำแพงเพชร
เผยเด็ก ม.3 แค้นครูถูกสั่งให้พักการเรียน ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนกำแพงเพชร ตรวจสอบเบื้องต้นปืนเป็นของพ่อ ผู้ก่อเหตุทุบรถขโมยมา
จากกรณีนักเรียนชั้น ม.3 พกปืน 9 มม. กราดยิงในโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมใน จ.กำแพงเพชร คุณครู เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและพลเมืองดีช่วยกันจับกุมตัวไว้ได้พร้อมของกลาง โชคดีไม่มีเสียชีวิต ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พ.ต.อ.เอนก จันทร์ศร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า เด็กชายผู้ก่อเหตุดังกล่าวมีอาการป่วยซึมเศร้า หลังจากนั้นโรงเรียนก็ให้พักการเรียนสองสัปดาห์ จนมาก่อเหตุวันนี้ช่วงบ่าย ซึ่งก็ได้ทุบรถของพ่อและขโมยอาวุธปืนมา โดยเริ่มจากการยิงจุดแรกที่หน้าโรงเรียน โดยมีการยิง รปภ. แต่ไม่โดน จากนั้นก็เดินเข้าไปในกลุ่มคนในโรงเรียนเพื่อยิง แต่ยิงไม่ถูก เนื่องจากทักษะในการยิงของเด็กยังไม่มี หลังจากนั้นก็ขึ้นไปตามหาครูผู้หญิงท่านนึงเพื่อจะยิงแต่ไม่เจอ เนื่องจากครูดังกล่าวซ่อนตัวอยู่ในห้องเรียน ที่ผ่านมาได้มีการเตรียมมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่องถอดแบบมาจากจังหวัดนนทบุรี ก่อเหตุยิงไปทั้งหมด 6 จุด
จากการตรวจสอบพบว่ามีปลอกกระสุนตกเกลื่อนอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังมากระชับพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด ส่วนชนวนเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าครูให้เด็กพักการเรียน จนผูกใจเจ็บกับครูผู้หญิงท่านนี้จนมาก่อเหตุดังกล่าว สุดท้ายแล้วขนาดนี้อยู่ในช่วงของการลงความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบสภาพจิตใจและสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
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