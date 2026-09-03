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ท่านอ้น โพสต์ภาพร่วม ท่านอ้วน-ท่านอิน เผยซึ้ง “พร้อมสนับสนุนกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น”
ท่านอ้น โพสต์ภาพร่วมเฟรม ท่านอ้วน-ท่านอิน เผยข้อความสุดซึ้ง “พี่น้องรู้จักกันทั้งชีวิต จะสนับสนุนกันและกันไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น”
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2569 มีรายงานความเคลื่อนไหวในหน้าเฟซบุ๊กของ ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ โดยท่านได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับ ท่านอ้วน จุฑาวัชร และ ท่านอิน วัชรวีร์ พร้อมระบุข้อความประกอบสุดซึ้งใจว่า
“Your siblings know you for all of your life. We support each other no matter what.” (พี่น้องที่รู้จักกันมาตลอดชีวิต เราสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม)
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หลังจากภาพดังกล่าวเผยแพร่ออกไปได้ไม่นานก็มีประชาชนที่ติดตามเฟซบุ๊กของ ท่านอ้น วัชเรศร เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างท่วมท้น
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อ้างอิงจาก : FB Vacharaesorn Vivacharawongse
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