กราดยิงอพาร์ทเมนท์ใจกลางเมืองสหรัฐฯ เสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บหลายราย
กราดยิงอพาร์ทเมนท์ใจกลางเมืองสหรัฐฯ เสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บหลายราย ในจำนวนดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบอยู่ด้วย มือปืนเสียชีวิตแล้ว
เมื่อวันที่ 3 กันยายน สำนักข่าว CNN รายงานว่าเกิดเหตุกราดยิงในอพาร์ทเมนท์ใจกลางเมืองมินนีแอโพลิส รัฐมินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ศพ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย ในจำนวนดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 3 นาย ขณะที่มือปืนเสียชีวิตแล้ว แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นการยิงตัวตายหรือถูกวิสามัญ
อ้างอิงจากรายงานเจ้าหน้ที่ระบุว่าพวกเขาได้รับแจ้งเหตุเมื่อช่วงเวลาประมาณ 16.36 น. ของวันที่ 2 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น เมื่อไปถึงพวกเขาพบศพผู้เสียชีวิต ได้ยิงเสียงปืน รวมถึงหมอกควันที่ปกคลุมที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้นำผู้ได้รับบาดเจ็บ 7 ราย และผู้เสียชีวิต 1 ศพ ส่งโรงพยาบาล
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากอะไร ทว่าในช่วงเช้าของวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุหลังได้รับรายงานเหตุทะเลาะวิวาท
แม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่ได้ระบุถึงตัวตนของผู้ก่อเหตุ ทว่าสำนักข่าว Fox ระบุว่า ผู้ก่อเหตุนั้นเป็นชายอยุ 35 ปี เคยมีประวัติโชว์อาวุธปืนข่มขู่ประชาชน และเขายังเคยมีประวัติข่มขู่พี่น้องของเขาว่าเขากล้าที่จะยิงแสกหน้าพี่น้องของเขา ซึ่งผู้พิพากษาระบุว่าชายคนดังกล่าวมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์
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