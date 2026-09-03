“ไอติม” โพสต์ถูก กมธ.ตำรวจ เรียกสอบกรณีเผยแพร่เอกสารสำนวนคดีโกง สว.
ไอติม พริษฐ์ โพสต์ถูก กมธ.ตำรวจ เรียกสอบกรณีเผยแพร่เอกสารสำนวนคดีโกง สว. เผยประธานคณะกรรมาธิการ เป็น สส.ภูมิใจไทย
นาย พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “พรุ่งนี้เช้า 09.30 น. ที่สภาผู้แทนราษฎร ทางคณะกรรมาธิการตำรวจ (นำโดย สส. วัชรพงศ์ คูวิจิตสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ) ได้เรียกผมไปสอบ เกี่ยวกับ “กรณีการเผยแพร่เอกสารที่เป็นรายงานการสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568” (หรือคดี โกง สว.) โดยระบุว่าผมเป็น “ผู้ที่นำข้อมูลดังกล่าวมาเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ”
แม้ผมยังไม่ได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกลับมา (หลังจากได้สอบถามไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว) ว่าทางคณะกรรมาธิการตำรวจ กำลังกล่าวหาผมเกี่ยวกับกรณีใด แต่ผมยินดีไปให้ความรร่วมมือกับการตรวจสอบของคณะกรรมาธิการ ซึ่งผมถือว่าเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบของผมในฐานะผู้แทนราษฎร – ผมหวังว่าหาก สส. ท่านอื่นถูกเชิญให้ไปชี้แจงหรือเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมาธิการต่างๆของสภาผู้แทนราษฎร สส. ท่านอื่นจะให้ความร่วมมือเช่นเดียวกัน
ป.ล. นอกจากนั้น ในการประชุมสภาช่วงบ่าย จะมีวาระรายงานประจำปี พ.ศ. 2567 & 2568 ของ กกต. ซึ่งผมและเพื่อน สส. ฝ่ายค้าน หลายคน จะร่วมอภิปราย โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. ในการเลือก สว. เมื่อปี 2567”
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