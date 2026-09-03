เกาหลีสั่งจำคุก 15 ปี หัวหน้าสถานดูแลผู้พิการ ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศผู้ป่วย 3 ราย
เกาหลีสั่งจำคุก 15 ปี หัวหน้าสถานดูแลผู้พิการ ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศผู้ป่วย 3 ราย คดีสะเทือนขวัญโสมขาว ที่ทำให้ทางการต้องตรวจสอบสถานดูแลผู้พิการทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 2 กันยายน สำนักข่าว BBC รายงานว่าศาลในเกาหลีใต้ได้พิพากษาจำคุกชายนามสกุลคิม หัวหน้าสถานดูแลผู้พิการในเมืองอินชอน เป็นระยะเวลา 15 ปี ภายหลังจากที่เขาก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศผู้อยู่อาศัย 3 ราย
โดยคดีดังกล่าวถือเป็นคดีช็อกประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจุดเริ่มต้นต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว หลังจากที่มีหญิงคนหนึ่งออกมาเปิดโปง จนนำไปสู่การจับกุมและตรวจสอบสถานดูแลผู้พิการ 1,507 ทั่วประเทศ และพบเคสต้องสงสัยว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศ 33 ราย
คิม มิน-ซ็อก อดีตนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ได้กล่าวถึงคดีดังกล่าวว่า คดีดังกล่าวเป็นเรื่องราวร้ายแรงที่สั่นคลอนไปถึงเหตุผลในการมีอยู่ของรัฐ
สำหรับสถานดูแลผู้พิการดังกล่าวถูกสั่งปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามสถานดูแลผู้พิการแห่งนี้จะยังคงเปิดให้บริการจนกว่าจะย้ายผู้ป่วยที่เหลือทุกคนเสร็จสิ้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุก 3 ปี 6 เดือน สามีโหดสาดน้ำเดือดใส่ภรรยาชาวไทยขณะหลับ
- ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุก สาวกดกริ่งบ้าน “จ็องกุก BTS” 133 ครั้ง อ้างทำไปเพราะรัก
- หญิงร้องถูกข่มขืนบนรถไฟบังกลาเทศ กล่าวหาตำรวจ 2 นายล่วงละเมิดก่อน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: