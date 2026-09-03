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เกาหลีสั่งจำคุก 15 ปี หัวหน้าสถานดูแลผู้พิการ ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศผู้ป่วย 3 ราย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 08:19 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 08:19 น.
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เกาหลีสั่งจำคุก 15 ปี หัวหน้าสถานดูแลผู้พิการ ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศผู้ป่วย 3 ราย คดีสะเทือนขวัญโสมขาว ที่ทำให้ทางการต้องตรวจสอบสถานดูแลผู้พิการทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน สำนักข่าว BBC รายงานว่าศาลในเกาหลีใต้ได้พิพากษาจำคุกชายนามสกุลคิม หัวหน้าสถานดูแลผู้พิการในเมืองอินชอน เป็นระยะเวลา 15 ปี ภายหลังจากที่เขาก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศผู้อยู่อาศัย 3 ราย

โดยคดีดังกล่าวถือเป็นคดีช็อกประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจุดเริ่มต้นต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว หลังจากที่มีหญิงคนหนึ่งออกมาเปิดโปง จนนำไปสู่การจับกุมและตรวจสอบสถานดูแลผู้พิการ 1,507 ทั่วประเทศ และพบเคสต้องสงสัยว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศ 33 ราย

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คิม มิน-ซ็อก อดีตนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ได้กล่าวถึงคดีดังกล่าวว่า คดีดังกล่าวเป็นเรื่องราวร้ายแรงที่สั่นคลอนไปถึงเหตุผลในการมีอยู่ของรัฐ

สำหรับสถานดูแลผู้พิการดังกล่าวถูกสั่งปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามสถานดูแลผู้พิการแห่งนี้จะยังคงเปิดให้บริการจนกว่าจะย้ายผู้ป่วยที่เหลือทุกคนเสร็จสิ้น

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 08:19 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 08:19 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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