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โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันหมายแดง “บอส อยู่วิทยา” เหลืออายุความอีก 1 ปี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 08:02 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 08:02 น.

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันหมายแดง “บอส อยู่วิทยา” เหลืออายุความอีก 1 ปี ไทยยังประสานตำรวจสากลช่วยติดตามตัว

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงคดีที่ นายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา ขับรถเฟอร์รารี่ด้วยความเร็ว พุ่งชน ด.ต.วิเชียร กลั่นประเสริฐ ผบ.หมู่งานปราบปราม สน.ทองหล่อ เสียชีวิต ก่อนหลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศ

โดย พล.ต.ท.ไตรรงค์ ระบุว่า กรณีดังกล่าวกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการส่งข้อมูลให้กับองค์การตำรวจสากล หรือ Interpol ออกหมายแดง หรือ Red Notice จากการตรวจสอบขณะนี้สถานะหมายแดงของนายวรยุทธ ยังคงมีผลอยู่ เจ้าหน้าที่ตำรวจประเทศสมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบของตำรวจสากล ช่วยกันในการติดตามตัว หรือหากพบตัวก็ให้มีการประสานมาตามระบบ

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ส่วนกรณีหมายแดงของนายวรยุทธ ไม่แสดงในเว็บไซต์ของตำรวจสากล พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า การแสดงข้อมูลของตำรวจสากลจะมี 2 รูปแบบ ส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลที่ตำรวจสากลพิจารณาแล้วว่าสามารถเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ แต่ข้อมูลบางประเภทโดยเฉพาะหมายแดงของผู้ต้องหารายนี้ มีการลงข้อมูลไว้ในระบบปิด อนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเครือข่ายสมาชิกของตำรวจสากลทำการตรวจสอบได้ เพื่อสะดวกในการประสานงานและตรวจค้นหรือสืบหาหาบุคคลที่หมายแดง

ตำรวจมีความจริงจังในการติดตามตัวนายวรยุทธ มีการประสานงานและส่งต่อข้อมูลโดยตลอดให้กับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะถ้าทราบว่ามีประเทศเป้าหมายหรือปลายทางที่ผู้ต้องหาอาจจะอาศัยอยู่ก็จะส่งข้อมูลเพื่อข้อความร่วมมือในการปฏิบัติตามหมายแดง อย่างไรก็ตามหากผู้ต้องหาหลบหนีไปอยู่ในประเทศใดก็ตามจะเป็นหน้าที่ของตำรวจในประเทศนั้นๆ ที่อยู่ในภาคเครือข่ายตำรวจสากลที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางความร่วมมือที่เราได้ตกลงกันไว้

สำหรับสถานะของนายวรยุทธขณะนี้ ยังคงมีหมายจับในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ซึ่งอายุความจะหมดในวันที่ 3 ก.ย. 2570

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 08:02 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 08:02 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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