USS Abraham Lincoln โพสต์เช็คอินประเทศไทย ให้กำลังพลได้พักผ่อน-เติมเสบียง
USS Abraham Lincoln โพสต์เช็คอินประเทศไทย ให้กำลังพลได้พักผ่อน-เติมเสบียง หลังจากที่ปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางนาน 8 เดือน
เพจเฟซบุ๊ก USS Abraham Lincoln ได้โพสต์ข้อความหลังเทียบท่าที่ประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพล 5,000 นาย ได้พักผ่อนและเติมเสบียง หลังจากที่เรือลำดังกล่าวปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางนานถึง 8 เดือน
โดยทางเพจระบุว่า “สวัสดีประเทศไทย!
กำลังพลและยุทโธปกรณ์บางส่วนของ กองเรือโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัม ลินคอล์น (ABECSG) ซึ่งประกอบด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ชั้นนิมิตซ์ ยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น (CVN 72) กองบัญชาการกองเรือโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินที่ 3 (CSG-3) กองบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินที่ 9 (CVW-9) กองเรือพิฆาตที่ 21 (DESRON 21) รวมถึงฝูงบินทั้ง 9 ฝูงของ CVW-9 เดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ขณะที่เรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีชั้นอาร์ลี เบิร์ก ยูเอสเอส แฟรงก์ อี. ปีเตอร์เซน จูเนียร์ (DDG 121) เข้าเทียบท่าที่ศรีราชาซึ่งอยู่ใกล้เคียง เพื่อเยือนท่าเรือตามกำหนด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2569
ขณะเดียวกัน เรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธนำวิถีชั้นไทคอนเดอโรกา ยูเอสเอส โรเบิร์ต สมอลส์ (CG 62) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่คุ้มกัน ได้เดินทางถึงมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อเยือนท่าเรือตามกำหนดเช่นกัน
พลเรือตรี โรเบิร์ต อี. ลอฟแรน ผู้บัญชาการกองเรือโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินที่ 3 กล่าวว่า “การเดินทางถึงแหลมฉบังเปิดโอกาสอันเหมาะสมอย่างยิ่งให้กำลังพลเรือและนาวิกโยธินของเราได้พักผ่อนและเติมพลัง นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรที่แข็งแกร่งและยั่งยืนระหว่างสหรัฐฯ และไทย”
“สิ่งที่กองเรือโจมตีชุดนี้ได้ดำเนินการมาถือเป็นเรื่องประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง ผมไม่อาจภาคภูมิใจไปมากกว่านี้กับความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญอันโดดเด่นที่สมาชิกทุกคนของทีมนี้ได้แสดงให้เห็นตลอดการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- USS Abraham Lincoln ถึงไทยแล้ว ทหารมะกันเตรียมพักผ่อนที่พัทยา หลังปฏิบัติภารกิจนาน 8 เดือน
- พัทยาขึ้นป้ายหน้าวอล์กกิ้งสตรีท ต้อนรับทหารสหรัฐฯ 5,000 นายจากกองเรือ USS Abraham Lincoln
- พัทยา ชี้แจงไม่สั่งห้ามเข้าพื้นที่ “ซอย 6” กำลังพลสหรัฐฯใช้บริการได้ตามปกติ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: