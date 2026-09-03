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USS Abraham Lincoln โพสต์เช็คอินประเทศไทย ให้กำลังพลได้พักผ่อน-เติมเสบียง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 07:52 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 07:52 น.

USS Abraham Lincoln โพสต์เช็คอินประเทศไทย ให้กำลังพลได้พักผ่อน-เติมเสบียง หลังจากที่ปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางนาน 8 เดือน

เพจเฟซบุ๊ก USS Abraham Lincoln ได้โพสต์ข้อความหลังเทียบท่าที่ประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพล 5,000 นาย ได้พักผ่อนและเติมเสบียง หลังจากที่เรือลำดังกล่าวปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางนานถึง 8 เดือน

โดยทางเพจระบุว่า “สวัสดีประเทศไทย!

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กำลังพลและยุทโธปกรณ์บางส่วนของ กองเรือโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัม ลินคอล์น (ABECSG) ซึ่งประกอบด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ชั้นนิมิตซ์ ยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น (CVN 72) กองบัญชาการกองเรือโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินที่ 3 (CSG-3) กองบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินที่ 9 (CVW-9) กองเรือพิฆาตที่ 21 (DESRON 21) รวมถึงฝูงบินทั้ง 9 ฝูงของ CVW-9 เดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ขณะที่เรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีชั้นอาร์ลี เบิร์ก ยูเอสเอส แฟรงก์ อี. ปีเตอร์เซน จูเนียร์ (DDG 121) เข้าเทียบท่าที่ศรีราชาซึ่งอยู่ใกล้เคียง เพื่อเยือนท่าเรือตามกำหนด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2569

ขณะเดียวกัน เรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธนำวิถีชั้นไทคอนเดอโรกา ยูเอสเอส โรเบิร์ต สมอลส์ (CG 62) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่คุ้มกัน ได้เดินทางถึงมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อเยือนท่าเรือตามกำหนดเช่นกัน

พลเรือตรี โรเบิร์ต อี. ลอฟแรน ผู้บัญชาการกองเรือโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินที่ 3 กล่าวว่า “การเดินทางถึงแหลมฉบังเปิดโอกาสอันเหมาะสมอย่างยิ่งให้กำลังพลเรือและนาวิกโยธินของเราได้พักผ่อนและเติมพลัง นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรที่แข็งแกร่งและยั่งยืนระหว่างสหรัฐฯ และไทย”

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“สิ่งที่กองเรือโจมตีชุดนี้ได้ดำเนินการมาถือเป็นเรื่องประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง ผมไม่อาจภาคภูมิใจไปมากกว่านี้กับความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญอันโดดเด่นที่สมาชิกทุกคนของทีมนี้ได้แสดงให้เห็นตลอดการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 07:52 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 07:52 น.
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Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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