อิมแพ็ค อารีน่า แจงกรณีพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวทรุด ระหว่างคอนเสิร์ต “อัสนี-วสันต์”
อิมแพ็ค อารีน่า แจงกรณีพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวทรุด ระหว่างคอนเสิร์ต “อัสนี-วสันต์” ยืนยันว่าไม่กระทบกับโครงสร้าง ไม่มีความเสียหาย
อิมแพ็ค อารีน่า ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน อัสนี–วสันต์ เมื่อช่วงคืนวันที่ 2 ก.ย. 69 ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่พื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวหรือโซนบัตร 7,000 บาททรุดตัว จึงต้องยกเลิกการแสดงในรอบดังกล่าวนั้น
โดยทางอิมแพ็คระบุว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ พื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบริเวณชั้น 1 เกิดการทรุดตัว ภายในงานคอนเสิร์ต “อัสนี–วสันต์” ณ อิมแพ็ค อารีน่า บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า พื้นที่นั่งดังกล่าวเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่อิมแพ็ค อารีน่า ร่วมกับผู้จัดงานได้เข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขพื้นที่โดยทันที เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและพร้อมสำหรับการใช้งานอย่างเหมาะสม
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะกับโครงสร้างพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราว และไม่มีผลกระทบต่อพื้นของ อิมแพ็ค อารีน่า ซึ่งยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีความเสียหาย และสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 2 ตันต่อตารางเมตร
บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ศิลปิน ทีมงาน และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน โดยจะร่วมกับผู้จัดงานและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์อย่างรอบคอบ พร้อมทบทวนมาตรการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในอนาคต
อิมแพ็ค อารีน่า ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจ ความไว้วางใจ และความห่วงใยที่มีต่อสถานที่จัดงานของเรา
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