สรุปแตงโมอยู่บนเรือถึงกี่โมง? เทียบไทม์ไลน์ตำรวจ กับภาพใหม่ของขวัญ
แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์ ขึ้นเรือสปีดโบ๊ตกับกลุ่มเพื่อนในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 จริง หลักฐานช่วงต้นของการเดินทางไม่มีข้อโต้แย้งสำคัญ คำถามที่ยังต้องหาคำตอบคือ หลังเรือออกจากร้านอาหารบ้านตานิดเวลา 20.08 น. แตงโมยังอยู่บนเรือต่อเนื่องจนถึงเวลา 22.34 น. ตามไทม์ไลน์เดิมของตำรวจหรือไม่?
ตำรวจภูธรภาค 1 เคยสรุปเหตุการณ์ว่า กระติก อิจศรินทร์ ไปรับแตงโมจากบ้านเวลา 15.52 น. เรือออกจากอู่เวลา 16.49 น. จากนั้นกลุ่มผู้โดยสารเดินทางไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนเทียบท่ารับประทานอาหารและออกจากร้านบ้านตานิดเวลา 20.08 น.
หลังออกจากร้าน ตำรวจใช้ภาพถ่ายและกล้องวงจรปิดหลายช่วงเวลาประกอบไทม์ไลน์ เวลา 21.56 น. มีภาพที่ระบุว่าเป็นกระติกกับแตงโมบริเวณหัวเรือใกล้สะพานพระราม 8 โดยผลตรวจในเวลานั้นไม่พบการเปลี่ยนแปลงเวลาของภาพ
เวลา 22.32 น. กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเรือขณะแล่นในแม่น้ำ เจ้าหน้าที่ปรับคุณภาพภาพและระบุว่านับบุคคลบนเรือได้ 6 คน ต่อมาเวลา 22.34.10 น. วัตถุบริเวณท้ายเรือหายไปจากภาพ ก่อนเรือลดความเร็วและวนกลับมายังพื้นที่เดิม
ตำรวจจึงใช้ข้อมูลส่วนนี้ร่วมกับ GPS เรือและตำแหน่งพบร่าง สันนิษฐานว่าแตงโมตกน้ำในช่วงเวลาดังกล่าว
คดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลจังหวัดนนทบุรีในเวลาต่อมา วันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ศาลยกฟ้องแซน วิศาพัช กระติก และภีม ธรรมธีรศรี ในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย โดยเหตุผลคำพิพากษาที่เผยแพร่ต่อสาธารณะรับฟังพยานหลักฐานในแนวว่าแตงโมเดินไปบริเวณท้ายเรือและเสี่ยงต่อการตกน้ำด้วยตัวเอง
อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อมูลที่ยืนยันว่าศาลรับรองเวลา 22.34.10 น. เป็นเวลาตกเรือโดยตรง ตัวเลขนี้ยังมาจากไทม์ไลน์ของตำรวจปี 2565
การตรวจสอบหลักฐานเริ่มเข้มข้นขึ้นอีกครั้งในปี 2568 พนักงานสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษส่งภาพสำคัญจากโทรศัพท์ของแตงโม 4 ภาพให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจหาการแก้ไขหรือดัดแปลง
ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะไม่ได้ระบุว่าภาพทั้ง 4 ถ่ายในเวลาใด จึงยังนำไปเชื่อมตรงกับภาพที่กำลังเป็นประเด็นในปี 2569 ไม่ได้
เดือนมิถุนายน 2569 มีการเปิดเผยข้อมูลจากการสืบสวนที่ตั้งข้อสงสัยต่อไทม์ไลน์เดิม เอกสารส่วนหนึ่งระบุว่า ช่วงประมาณ 22.00 น. ไม่พบแตงโมอยู่บนเรือตามภาพที่นำมาตรวจ และยังไม่สามารถระบุได้ว่าเธอหายไปจากเรือตอนไหน
นอกจากนี้ การตรวจภาพจากกล้องบริเวณเชิงสะพานซังฮี้ยังพบจำนวนบุคคลบนเรือไม่ครบ 6 คนในบางช่วงเวลา
ข้อมูลโทรศัพท์ก็มีช่องว่างเช่นกัน สัญญาณจากโทรศัพท์ของแตงโมขาดช่วงประมาณ 20.36 ถึง 23.00 น. แต่โทรศัพท์ของบุคคลอื่นบนเรือบางเครื่องก็ขาดสัญญาณในช่วงใกล้เคียงกัน จึงยังใช้ข้อมูลนี้เพียงอย่างเดียวพิสูจน์ไม่ได้ว่าแตงโมออกจากเรือหลังเวลา 20.36 น.
ต่อมาเดือนสิงหาคม 2569 DSI ยุติการสืบสวนประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา 157 หลังไม่พบมูลความผิด และส่งเอกสาร 54 แฟ้มให้ ป.ป.ช. ตามขั้นตอนกฎหมาย
DSI ยังยืนยันว่าไม่ได้รับคดีการเสียชีวิตของแตงโมเป็นคดีพิเศษ และไม่ได้มีข้อสรุปใหม่ว่าการเสียชีวิตเป็นคดีฆาตกรรม
วันที่ 2 กันยายน 2569 ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ พร้อมแม่แตงโม ขวัญ อุษามณี และผู้เกี่ยวข้อง เดินทางไป สภ.เมืองนนทบุรี เพื่อนำข้อมูลอีกชุดให้ตำรวจตรวจสอบ
ประเด็นสำคัญอยู่ที่ภาพเวลา 20.32 น. ซึ่งฝ่ายผู้ร้องระบุว่าเคยถูกนำไปเชื่อมโยงกับเรือของแตงโม
ปานเทพระบุว่า ผู้ถ่ายภาพคืออัฟฟาน ซึ่งอยู่บนเรืออีกลำ ขณะที่ผู้หญิงบริเวณหัวเรือคือขวัญ ไม่ใช่กระติกตามข้อมูลที่ฝ่ายผู้ร้องอ้างว่าปรากฏอยู่ในสำนวน
ขวัญยืนยันว่าเธออยู่บนเรือลำนั้นจริง และเพิ่งทราบภายหลังว่าภาพจากเรือที่ตัวเองนั่งถูกนำไปเกี่ยวข้องกับคดีแตงโม
ข้อมูลของขวัญจึงช่วยตอบคำถามเรื่อง ที่มาของภาพเวลา 20.32 น. หากตำรวจตรวจแล้วพบว่าเป็นภาพเรืออีกลำจริง เจ้าหน้าที่ต้องย้อนตรวจว่าภาพนี้เข้าสู่สำนวนในสถานะใดและถูกใช้อธิบายเหตุการณ์อย่างไร
ข้อเท็จจริงนี้ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าแตงโมไม่อยู่บนเรือของตัวเองในเวลา 20.32 น. เพราะภาพของขวัญเป็นภาพจากเรือคนละลำ
อีกสองภาพยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ปานเทพตั้งข้อสงสัยว่าภาพกระติกกับแตงโมเวลา 21.56 น. มีร่องรอยการแก้ไข และภาพที่ระบุเวลา 22.13 น. อาจถ่ายจริงในเวลา 21.57 น.
ข้อมูลทั้งสองส่วนเป็นข้อกล่าวหาที่นำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนแล้ว แต่ยังไม่มีผลตรวจใหม่จากตำรวจหรือหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันต่อสาธารณะว่าภาพถูกดัดแปลงตามที่กล่าวหา
ดังนั้น หลักฐานที่เปิดเผยถึงวันที่ 2 กันยายน 2569 ยังตอบได้เพียงว่า แตงโมขึ้นเรือลำเกิดเหตุจริง ตำรวจเคยใช้ภาพเวลา 21.56 น. ภาพที่นับคนได้ 6 คนเวลา 22.32 น. และภาพช่วง 22.34 น. ประกอบข้อสันนิษฐานว่าเธอตกน้ำเวลา 22.34.10 น. แต่หลักฐานบางส่วนของไทม์ไลน์นี้กำลังถูกตรวจสอบใหม่
หากจะสรุปเป็นตารางให้เห็นภาพ
สิ่งที่ฝ่าย อ.ปานเทพบอกว่าอยู่ในสำนวน คือ
ผู้หญิงหัวเรือ = กระติก
เรือ = เรือแตงโม
คนถ่าย = แตงโม
แต่สิ่งที่ฝ่าย อ.ปานเทพตรวจพบและขวัญมาเป็นพยานยืนยัน คือ
ผู้หญิงหัวเรือ = ขวัญ อุษามณี
เรือ = เรืออีกลำ คนละกลุ่มกับแตงโม
คนถ่าย = อัฟฟาน น้องชายดาด้า แจ่มใส
ดังนั้นถ้าจะกล่าวโดยสรุปจากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้คือ ฝ่าย อ.ปานเทพกล่าวหาว่า กระติกนำภาพจากเรืออีกลำที่มีขวัญอยู่ ไปอ้างในสำนวนว่าเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและเรือของแตงโม
ภาพของขวัญทำให้ที่มาของหลักฐานเวลา 20.32 น. ถูกตั้งคำถาม แต่ยังไม่สามารถใช้สรุปว่า แตงโมไม่ได้อยู่บนเรือ หรือระบุว่าเธอออกจากเรือในเวลาใดได้ ข้อสรุปสุดท้ายต้องอาศัยการตรวจไฟล์ภาพต้นฉบับ กล้องวงจรปิด GPS เรือ และข้อมูลโทรศัพท์ให้สอดคล้องกันทั้งหมด
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Thai PBS 26 เม.ย. 2565: ตำรวจเปิดไทม์ไลน์ก่อนและหลังแตงโมตกเรือ
- Thai PBS 23 พ.ค. 2568: ศาลจังหวัดนนทบุรียกฟ้อง 3 จำเลยคดีประมาท
- ไทยรัฐ 23 พ.ค. 2568: เปิดเหตุผลคำพิพากษาคดีแตงโม
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