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นักร้องดัง ถูกคนแปลกหน้าขว้างเก้าอี้ใส่ ซ้ำโดนหัวเราะเยาะเย้ย ยอมรับตกใจมาก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 20:31 น.
โซลาร์ นักร้องวง MAMAMOO ถูกชายแปลกหน้าขว้างเก้าอี้ใส่

โซลาร์ นักร้องสาววง MAMAMOO เล่านาทีชายแปลกหน้าขว้างเก้าอี้ใส่ได้รับบาดเจ็บที่ขา ระหว่างทัวร์คอนเสิร์ตที่ลอสแอนเจลิส ยอมรับตกใจจนทำอะไรไม่ถูก โชคดีผู้จัดการช่วยทัน

แฟนเพลงแห่ห่วงหนัก หลัง โซลาร์ (Solar) นักร้องสาวเกาหลีใต้ สมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังระดับโลก MAMAMOO ไลฟ์สดเล่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างที่เธอเดินทางทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา

นักร้องสาวเริ่มต้นทักทายแฟน ๆ พร้อมกับเผยความรู้สึกหลังเพิ่งเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตที่ซีแอตเทิลและปิดฉากตารางทัวร์ในอเมริกาเหนืออย่างเป็นทางการ เธอใช้เวลาอยู่ในสหรัฐอเมริกานานประมาณ 3 สัปดาห์ ช่วงแรกยอมรับว่าตื่นเต้นและดีใจมาก แต่พอถึงวันสุดท้ายก็อดรู้สึกใจหายและเศร้าไม่ได้ ก่อนจะเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทาง

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โซลาร์เล่าย้อนเหตุการณ์ตอนที่เธออยู่ในเมืองลอสแอนเจลิส ได้เดินไปกับ มุนบยอล สมาชิกในวง ทีมงานทำผม และผู้จัดการชายอีกสองคน รวมทั้งหมด 5 คน ระหว่างที่กำลังเดินอยู่บนถนนและผ่านตรอกแห่งหนึ่ง มีผู้หญิงสามคนเดินนำหน้าและผู้จัดการสองคนเดินอยู่ด้านหลัง

จู่ ๆ มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินสวนมาทางฝั่งตรงข้ามและพุ่งตรงเข้ามาหาอย่างรวดเร็ว พร้อมกับแบกเก้าอี้ไม้มาด้วยแล้วส่งเสียงตะโกนด่าทอกล่าวคำหยาบคายภาษาอังกฤษ ก่อนจะกระแทกเก้าอี้ลงที่พื้นทางฝั่งที่เธอยืนอยู่จนเก้าอี้ไม้หักพังกระเด็น เศษไม้กระแทกเข้าใส่ตัวเธอจนได้รับบาดเจ็บเป็นรอยฟกช้ำที่ขา แต่เนื่องจากความตกใจและทำอะไรไม่ถูกทำให้เธอไม่ได้ร้องกรี๊ดออกมา แค่อุทานว่า “ฮะ?” และไม่ได้รู้สึกเจ็บในตอนนั้นเพราะความงงกับเหตุการณ์ตรงหน้า

เธอ เล่าต่อว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นรวดเร็วมาก และเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์อันตรายเช่นนี้ โชคดีที่ผู้จัดการหนุ่มสองคนไหวตัวทันและช่วยกันเข้าไปควบคุมตัวชายแปลกหน้าคนดังกล่าวเอาไว้ได้ ก่อนที่เขาจะเดินจากไป แม้แผลฟกช้ำที่ขาจะหายดีแล้ว แต่เธอยังคงรู้สึกช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ โซลาร์ยังเล่าถึงเหตุการณ์อื่น ๆ ระหว่างอยู่ที่แอลเอด้วยว่า มีเด็กชายวัยประมาณมัธยมต้นเดินเข้ามาทักทายว่า “ขอโทษครับ” แล้วเริ่มพูดบางอย่างก่อนจะเดินหนีไปหัวเราะคิกคักกับเพื่อน ซึ่งเธอฟังไม่ทันว่าเด็กกลุ่มนั้นพูดอะไร

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แม้จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน แต่นักร้องสาวขอย้ำว่าไม่ได้มีแต่ความทรงจำแย่ ๆ ในลอสแอนเจลิส เพราะยังมีช่วงเวลาที่มีความหมายและได้พบปะกับแฟน ๆ มากมายในการแสดงคอนเสิร์ต

สำหรับการเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ วง MAMAMOO ปิดฉากการทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกในชื่อ ‘4WARD’ ได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยเดินทางไปเปิดการแสดงรวมทั้งหมด 7 เมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา

โซลาร์ MAMAMOO ถูกคนแปลกหน้าขว้างเก้าอี้ใส่.avif
ภาพจาก Instagram : solarkeem

 

โซลาร์ วง MAMAMOO-3
ภาพจาก Instagram : solarkeem
โซลาร์ วง MAMAMOO-2
ภาพจาก Instagram : solarkeem
โซลาร์ วง MAMAMOO
ภาพจาก Instagram : solarkeem
สมาชิกวง MAMAMOO
ภาพจาก Instagram : solarkeem

ข้อมูลจาก : chosun

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ก.ย. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 02 ก.ย. 2569 20:31 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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