นักร้องดัง ถูกคนแปลกหน้าขว้างเก้าอี้ใส่ ซ้ำโดนหัวเราะเยาะเย้ย ยอมรับตกใจมาก
โซลาร์ นักร้องสาววง MAMAMOO เล่านาทีชายแปลกหน้าขว้างเก้าอี้ใส่ได้รับบาดเจ็บที่ขา ระหว่างทัวร์คอนเสิร์ตที่ลอสแอนเจลิส ยอมรับตกใจจนทำอะไรไม่ถูก โชคดีผู้จัดการช่วยทัน
แฟนเพลงแห่ห่วงหนัก หลัง โซลาร์ (Solar) นักร้องสาวเกาหลีใต้ สมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังระดับโลก MAMAMOO ไลฟ์สดเล่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างที่เธอเดินทางทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา
นักร้องสาวเริ่มต้นทักทายแฟน ๆ พร้อมกับเผยความรู้สึกหลังเพิ่งเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตที่ซีแอตเทิลและปิดฉากตารางทัวร์ในอเมริกาเหนืออย่างเป็นทางการ เธอใช้เวลาอยู่ในสหรัฐอเมริกานานประมาณ 3 สัปดาห์ ช่วงแรกยอมรับว่าตื่นเต้นและดีใจมาก แต่พอถึงวันสุดท้ายก็อดรู้สึกใจหายและเศร้าไม่ได้ ก่อนจะเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทาง
โซลาร์เล่าย้อนเหตุการณ์ตอนที่เธออยู่ในเมืองลอสแอนเจลิส ได้เดินไปกับ มุนบยอล สมาชิกในวง ทีมงานทำผม และผู้จัดการชายอีกสองคน รวมทั้งหมด 5 คน ระหว่างที่กำลังเดินอยู่บนถนนและผ่านตรอกแห่งหนึ่ง มีผู้หญิงสามคนเดินนำหน้าและผู้จัดการสองคนเดินอยู่ด้านหลัง
จู่ ๆ มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินสวนมาทางฝั่งตรงข้ามและพุ่งตรงเข้ามาหาอย่างรวดเร็ว พร้อมกับแบกเก้าอี้ไม้มาด้วยแล้วส่งเสียงตะโกนด่าทอกล่าวคำหยาบคายภาษาอังกฤษ ก่อนจะกระแทกเก้าอี้ลงที่พื้นทางฝั่งที่เธอยืนอยู่จนเก้าอี้ไม้หักพังกระเด็น เศษไม้กระแทกเข้าใส่ตัวเธอจนได้รับบาดเจ็บเป็นรอยฟกช้ำที่ขา แต่เนื่องจากความตกใจและทำอะไรไม่ถูกทำให้เธอไม่ได้ร้องกรี๊ดออกมา แค่อุทานว่า “ฮะ?” และไม่ได้รู้สึกเจ็บในตอนนั้นเพราะความงงกับเหตุการณ์ตรงหน้า
เธอ เล่าต่อว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นรวดเร็วมาก และเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์อันตรายเช่นนี้ โชคดีที่ผู้จัดการหนุ่มสองคนไหวตัวทันและช่วยกันเข้าไปควบคุมตัวชายแปลกหน้าคนดังกล่าวเอาไว้ได้ ก่อนที่เขาจะเดินจากไป แม้แผลฟกช้ำที่ขาจะหายดีแล้ว แต่เธอยังคงรู้สึกช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ โซลาร์ยังเล่าถึงเหตุการณ์อื่น ๆ ระหว่างอยู่ที่แอลเอด้วยว่า มีเด็กชายวัยประมาณมัธยมต้นเดินเข้ามาทักทายว่า “ขอโทษครับ” แล้วเริ่มพูดบางอย่างก่อนจะเดินหนีไปหัวเราะคิกคักกับเพื่อน ซึ่งเธอฟังไม่ทันว่าเด็กกลุ่มนั้นพูดอะไร
แม้จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน แต่นักร้องสาวขอย้ำว่าไม่ได้มีแต่ความทรงจำแย่ ๆ ในลอสแอนเจลิส เพราะยังมีช่วงเวลาที่มีความหมายและได้พบปะกับแฟน ๆ มากมายในการแสดงคอนเสิร์ต
สำหรับการเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ วง MAMAMOO ปิดฉากการทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกในชื่อ ‘4WARD’ ได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยเดินทางไปเปิดการแสดงรวมทั้งหมด 7 เมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา
ข้อมูลจาก : chosun
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