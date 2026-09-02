ท่วมแค่ไหนก็ไม่หวั่น! คู่รักฟิลิปปินส์ ลุยน้ำท่วมสูงถึงเอว จัดพิธีแต่งงานในโบสถ์
ท่วมแค่ไหนก็ไม่หวั่น! คู่รักฟิลิปปินส์ ลุยน้ำท่วมสูงถึงเอว จัดพิธีแต่งงานในโบสถ์ พิสูจน์รักแท้ไม่หวั่นพายุมรสุมพัดถล่ม
คู่รักชาวฟิลิปปินส์คู่หนึ่งจูงมือเข้าพิธีวิวาห์ชื่นมื่น ภายในโบสถ์คาทอลิกที่เต็มไปด้วยน้ำท่วมขังสูงถึงระดับเอว โดยเลอิอัน ลิซา กาลาง สวมชุดแต่งงานสีขาวเปิดไหล่ ถือช่อดอกไม้เดินลุยน้ำขุ่นเข้าไปในโบสถ์นักบุญยอห์นผู้ให้บัพติศมา เมืองฮาโกนอย ทางตอนเหนือของกรุงมะนิลา เพื่อเข้าพิธีสมรสกับกิลเบิร์ต ชิโก ท่ามกลางพายุฝนที่พัดถล่มฟิลิปปินส์อย่างหนักต่อเนื่องนานนับเดือน
มิกโก เรย์ อัลฟอนโซ ช่างภาพประจำงานแต่งงาน เปิดเผยว่าโบสถ์แห่งนี้มีน้ำท่วมขังมานานเกือบเดือน ทางโบสถ์เคยแนะนำให้คู่บ่าวสาวเลื่อนกำหนดการจัดงานออกไปก่อน เนื่องจากระดับน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เลอิอัน ลิซา กาลาง และกิลเบิร์ต ชิโก ตัดสินใจเดินหน้าจัดพิธีวิวาห์ตามกำหนดการเดิม บาทหลวงจึงประกอบพิธีประกาศความเป็นสามีภรรยาอย่างเป็นทางการในช่วงสายของวัน
สำหรับการเดินทางมายังโบสถ์ เลอิอัน ลิซา กาลาง ต้องนั่งรถสามล้อดัดแปลงยกตัวถังสูง เพื่อไม่ให้ชุดแต่งงานเปื้อนน้ำ ทั้งยังต้องแก้ชุดแต่งงานโดยตัดชายกระโปรงให้สั้นลง เพื่อให้สามารถเดินลุยน้ำได้ ส่วนบรรยากาศภายในงานมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานไม่ถึง 15 คน โดยคลิปวิดีโอจากเฟซบุ๊กของโบสถ์เผยให้เห็นภาพพ่อแม่สวมกอดเจ้าสาวด้านหน้าม้านั่ง พร้อมภาพเด็กผู้ชายเดินถือแหวนแต่งงานฝ่าน้ำท่วมระดับเอว
ช่างภาพงานแต่งงานระบุว่า ผู้รับใช้คริสตจักรทุกคนพยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อให้งานแต่งงานครั้งนี้เป็นวันพิเศษที่สุดของคู่บ่าวสาว พร้อมทิ้งท้ายว่าความรักของคู่รักชาวฟิลิปปินส์คู่นี้ไม่มีอุปสรรคใดสามารถหยุดยั้งได้ ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธี คู่บ่าวสาวไม่ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่มา: cna
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